Bris d'aqueduc dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce : l'arrondissement vise une réouverture de la circulation complète le lundi 15 juillet

MONTRÉAL, le 12 juillet 2024 /CNW/ - Les impacts du bris d'aqueduc ayant causé la suspension de certaines activités du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) ont été résolus en fin d'avant-midi.

Situation résolue au CUSM

Dès le milieu de la nuit, les équipes de l'arrondissement se sont affairées à régler la situation en étroite collaboration avec le CUSM. La pression d'eau permettant au centre hospitalier de reprendre ses activités a été rétablie vers 11 h ce matin.

Rétablissement de la circulation automobile et réparation de la fuite en cours

Des excavations sont en cours afin d'accéder à la source de la fuite et de la colmater. À l'heure actuelle, l'Arrondissement a bon espoir de rouvrir le secteur et rétablir la circulation complète dès le lundi 15 juillet 2024.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

