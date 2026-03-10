Une dixième fusion en 3 ans

QUÉBEC et MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - Soucieuse de renforcer son implantation dans l'Est du Québec, BPA, firme de référence en ingénierie du bâtiment au Canada, annonce aujourd'hui l'intégration de GENIE+ (Les consultants GEN+ inc.), entreprise spécialisée en structure et en génie civil, établie à Lévis et à Rimouski. Cette association permet à 22 experts chevronnés de rejoindre les rangs de BPA.

Équipe de GENIE+ en compagnie de la direction de BPA (Groupe CNW/BPA)

« L'arrivée de GENIE+ dans l'équipe BPA est une grande fierté. En s'appuyant sur nos bureaux à Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous accédons à une opportunité majeure d'élargir notre rayonnement et nos capacités dans l'Est du Québec. Nos compétences combinées nous permettent d'offrir à nos clients une expertise approfondie, notamment en structure et en génie civil, ainsi qu'un éventail de services élargi », affirme Patrick St-Onge, premier vice-président chez BPA.

« Grâce à des valeurs partagées d'intégrité et d'excellence, notre partenariat vise à proposer des solutions intégrées et innovantes en ingénierie du bâtiment, à diversifier notre clientèle et à accéder à de nouveaux marchés », poursuit Dominic Latour, PDG de BPA.

« C'est avec enthousiasme que nous entamons ce nouveau chapitre aux côtés de BPA. Cette fusion nous ouvre de nouveaux horizons, tant pour nos clients, qui bénéficieront de services d'ingénierie intégrés bonifiés, que pour nos employés, qui profiteront de ressources additionnelles et d'opportunités de croissance professionnelle. Notre engagement envers la satisfaction de notre clientèle demeure au cœur de nos priorités », affirme Marc-André Jacob, président de GENIE+.

À la suite de cette fusion, Marc-André Jacob poursuivra son rôle de leader et de concepteur, contribuant ainsi à consolider et à développer la présence du groupe dans l'Est du Québec. L'ensemble des membres de GENIE+ continuera ses activités au sein de BPA, s'appuyant sur une équipe solide et cohésive, essentielle au succès des deux organisations. Cette alliance s'inscrit dans la stratégie de croissance de BPA, qui compte ainsi une dixième acquisition en trois ans.

Comme il est d'usage dans ce type de transaction privée, les modalités et renseignements financiers de l'entente restent confidentiels.

À PROPOS DE BPA

BPA est une firme d'ingénierie spécialisée dans les bâtiments destinés aux secteurs institutionnel, commercial, multirésidentiel et industriel. Son équipe, présente à travers le Canada, offre son expertise en mécanique, électricité, structure, génie civil, développement durable, efficacité énergétique, science du bâtiment, télécommunications, sécurité, immotique, acoustique et insonorisation, services alimentaires, réfrigération, mise en service et soutien à l'exploitation. Pour en savoir plus sur BPA, rendez-vous sur bpa.ca.

À PROPOS DE GENIE+

Entreprise de génie-conseil spécialisée en structure et en génie civil qui propose une gamme complète de services visant l'excellence dans les domaines suivants : bâtiment (résidentiel, commercial, institutionnel et industriel), énergie, infrastructures, industriel et télécommunications. Pour en savoir plus sur GENIE+, visitez genie-plus.com.

