MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - BPA annonce les acquisitions d'Ecovert, experte en développement durable basée à Toronto, et d'EcovertCx, spécialiste de la mise en service des bâtiments basée à Kitchener, marquant ainsi une étape importante dans la transformation du paysage de l'ingénierie durable en Ontario. Ces ajouts stratégiques représentent une étape importante dans l'expansion de BPA à travers l'Ontario, renforçant son expertise multidisciplinaire et son engagement à long terme en ingénierie des bâtiments performants.

Pour les propriétaires et promoteurs immobiliers, cette intégration permet de bénéficier de solutions clés en main plus complètes, appuyées par les services étendus d'une équipe de 1 000 professionnels et par l'accès à une expertise complémentaire spécialisée.

« Avec les acquisitions d'Ecovert et d'EcovertCx, BPA poursuit sa lancée sur le marché de Toronto », a déclaré Patrick St-Onge, premier vice-président de BPA. « En seulement 18 mois, nous avons considérablement renforcé notre présence locale grâce à l'intégration des expertises en mécanique (TMP), en électricité (HCC), en structure (Honeycomb et DKWatson), en développement durable (Ecovert), et en mise en service (EcovertCx). Nous sommes ainsi en mesure de mieux soutenir nos clients locaux et nationaux grâce à des capacités techniques plus approfondies et à une exécution plus efficace des projets ».

« Au-delà de l'expansion géographique, il s'agit d'une convergence stratégique d'expertises complémentaires », a ajouté Dominic Latour, président-directeur général de BPA. « Ecovert et EcovertCx sont renommées dans leurs domaines respectifs. En unissant nos forces, nous renforçons notre capacité à innover, à fournir des solutions plus intégrées à nos clients et à soutenir davantage notre mission de bâtir d'un avenir durable ».

Ecovert est un leader reconnu dans la conception de bâtiments durables au Canada, avec plus de 200 projets certifiés LEED qui totalisent plus de 52 millions de pieds carrés et une contribution à 20 % de tous les projets de bâtiments de conception carboneutre à travers le pays. Elle se distingue également pour avoir réalisé plus de certifications bâtiment à carbone zéro™ (BCZ) du Conseil du bâtiment durable du Canada que n'importe quelle autre entreprise du pays. Grâce à ce partenariat, le Centre d'excellence en développement durable de BPA rassemble désormais plus de 50 professionnels, ce qui en fait l'une des plus grandes équipes du genre au Canada.

« Se joindre à BPA est une évolution naturelle pour notre équipe », a déclaré Jim Lord, fondateur principal d'Ecovert. « Ce partenariat nous permet d'accroître notre impact tout en restant fidèles à notre mission, qui est d'offrir des bâtiments durables et très performants qui profitent à la fois aux personnes et à la planète. »

EcovertCx est reconnu comme l'un des plus grands experts en matière de systèmes d'automatisation des bâtiments et de dépannage de systèmes complexes.

« Se joindre à BPA nous offre d'incroyables opportunités d'étendre notre expertise en mise en service tout en collaborant plus étroitement avec des experts de toutes les disciplines de l'ingénierie », a déclaré Reg Barsoum, directeur principal et co-fondadeur d'EcovertCx. « Ensemble, nous pouvons donner encore plus de valeur à chaque étape du cycle de vie des bâtiments ».

Avec cette expansion, BPA consolide son engagement envers le leadership environnemental et l'excellence en ingénierie, tout en renforçant sa capacité à fournir des solutions intégrées et avant-gardistes à travers le Canada. Ces acquisitions constituent une étape clé du plan de croissance stratégique de BPA, qui se concentre à enrichir ses compétences techniques et sa portée nationale.

Dans le cadre de cette dernière acquisition, Jim Lord et Adolfo Silva deviennent actionnaires de BPA. Tous les employés d'Ecovert et d'EcovertCx poursuivront leur travail au sein de BPA. Cette acquisition est la septième pour BPA au cours des deux dernières années.

À PROPOS DE BPA

BPA est une firme d'ingénierie spécialisée dans les bâtiments destinés aux secteurs institutionnel, commercial, multirésidentiel et industriel. Son équipe, présente à travers le Canada, offre son expertise en mécanique, électricité, structure, développement durable, efficacité énergétique, science du bâtiment, télécommunications, sécurité, immotique, acoustique et insonorisation, services alimentaires et mise en service. Pour en savoir plus sur BPA, rendez-vous sur bpa.ca.

À PROPOS D'ECOVERT

Ecovert est une firme de service-conseil en développement durable qui s'engage à créer des synergies économiques, environnementales et sociales pour le secteur de la conception des bâtiments. Ils aident les architectes, les constructeurs, les promoteurs et les propriétaires à profiter des avantages de la conception, de la construction et de l'exploitation de bâtiments durables. Ils ont pour mission de fournir à leurs clients une feuille de route pratique et efficace pour les guider vers leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus sur Ecovert, visitez www.ecovert.ca.

À PROPOS D'ECOVERTCX

EcovertCx est une firme de mise en service totalement indépendante qui dessert Kitchener-Waterloo, la région du Grand Toronto, Ottawa, Windsor, l'escarpement du Niagara et tous les lieux entre ces régions. Ils sont spécialisés dans les contrôles des systèmes de bâtiments performants, allant des contrôles autonomes de l'éclairage et des chaudières aux contrôles des RTU et aux systèmes intégrés. Pour en savoir plus sur EcovertCx, visitez www.ecovertcx.ca.

