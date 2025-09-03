MONTRÉAL et CALGARY, AB, le 3 sept. 2025 /CNW/ - BPA renforce sa présence dans l'Ouest canadien grâce à une fusion stratégique avec Mulvey and Banani International (Alberta) inc., une firme de génie électrique offrant des services complets, accueillant 40 professionnels d'expérience au sein de son équipe.

En haut : Erik Byrgesen, M+B | Trevor Pohl, M+B | Steve Orchard, BPA | Reza Pourfarahani, M+B En bas : Dominic Latour, BPA | Darryl Knittle, M+B | Max McLeod, M+B (Groupe CNW/BPA)

« BPA est heureuse d'accueillir la talentueuse équipe de génie électrique de Mulvey and Banani. En s'appuyant sur notre présence locale à Edmonton et à Vancouver, cette collaboration représente une occasion précieuse de renforcer notre position en Alberta et dans l'Ouest canadien. En unissant nos forces avec Mulvey and Banani, nos clients auront accès à davantage de ressources ainsi qu'à une gamme élargie d'expertises et de services, soutenus par une équipe regroupant plus de 60 employés à travers l'Alberta », a déclaré Patrick St-Onge, Vice-président exécutif de BPA.

« BPA et Mulvey and Banani partagent des valeurs fondamentales d'intégrité, de qualité et d'excellence, et sont unis par leur engagement à réaliser des projets avec une approche centrée sur le client », a ajouté Dominic Latour, Président-directeur général de BPA.

« Nous sommes ravis à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre. En officialisant notre collaboration de longue date avec BPA, nous pourrons élargir la gamme de services offerts à nos clients, faire rayonner notre expertise auprès d'un marché plus vaste et poursuivre notre travail au sein d'une organisation d'envergure, engagée envers la décarbonation et à bâtir un avenir durable », a souligné Darryl Knittle, Président-directeur général de Mulvey and Banani. « Parallèlement, nos employés bénéficieront de nouvelles opportunités de développement professionnel. »

Dans le cadre de cette acquisition, Darryl Knittle, Trevor Pohl, Reza Pourfarahani, Max McLeod et Erik Byrgesen deviennent actionnaires de BPA. Tous les employés de Mulvey and Banani poursuivront leur travail au sein de BPA. Il s'agit de la huitième acquisition de BPA au cours des deux dernières années.

Les modalités financières de la transaction demeurent confidentielles puisqu'il s'agit d'une entente entre deux entreprises privées.

À PROPOS DE BPA

BPA est une firme d'ingénierie spécialisée dans les bâtiments destinés aux secteurs institutionnel, commercial, multirésidentiel et industriel. Son équipe, présente à travers le Canada, offre son expertise en mécanique, électricité, structure, développement durable, efficacité énergétique, science du bâtiment, télécommunications, sécurité, immotique, acoustique et insonorisation, services alimentaires, réfrigération, et mise en service. Pour en savoir plus sur BPA, rendez-vous sur bpa.ca.

À PROPOS DE MULVEY AND BANANI (ALBERTA) INC.

Mulvey and Banani est une firme de génie-conseil en électricité du bâtiment spécialisée en conception électrique et en systèmes de communication pour les secteurs commercial, de détail, résidentiel, industriel et institutionnel. Pour en savoir plus sur Mulvey and Banani, rendez-vous sur mbeng.ca.

SOURCE BPA

Source: Kim Petrisevac, Conseillère principale, Communication and Marketing, 514-606-0269, [email protected]; Sydney Boll, +1 403-479-8796, [email protected]