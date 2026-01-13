Une neuvième fusion pour BPA au cours des trois dernières années

ST. JOHN'S, NL et MONTRÉAL, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Dans le but de consolider davantage sa présence dans les provinces de l'Atlantique, BPA, la principale firme spécialisée en ingénierie du bâtiment au Canada, annonce une fusion stratégique avec CORE Engineering Inc., une firme d'ingénierie en mécanique et électricité du bâtiment, basée à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador. Ce partenariat permet à 15 professionnels chevronnés de rejoindre l'équipe de BPA.

De gauche à droite : Andrew Small, CORE Engineering | Trevor Blackler, CORE Engineering | Dominic Latour, BPA | Patrick St-Onge, BPA | Greg Tucker, CORE Engineering | Mike Myatt, BPA | Jason Crawley, CORE Engineering | Dave Ennis, CORE Engineering (Groupe CNW/BPA)

« Nous sommes ravis d'accueillir les experts de CORE Engineering au sein de BPA. En s'appuyant sur notre présence déjà établie à Halifax et à Sydney, ce partenariat nous offre une occasion unique de développer encore davantage nos activités dans les provinces de l'Atlantique. En unissant nos forces, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients une expertise accrue et une gamme élargie de services », a déclaré Patrick St-Onge, vice-président exécutif chez BPA.

Dominic Latour, PDG de BPA, a ajouté : « Nos deux organisations partagent des valeurs fondamentales communes -- intégrité, qualité et quête de l'excellence. Ensemble, nous sommes déterminés à offrir des solutions complètes en ingénierie du bâtiment. »

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de joindre officiellement nos forces à celles de BPA, une firme exclusivement dédiée à l'ingénierie du bâtiment. Ce partenariat officiel nous permettra non seulement d'élargir notre offre de services et d'accéder à de nouveaux marchés, mais aussi de renforcer notre engagement continu à soutenir nos clients avec un niveau de service élevé tout en résolvant leurs problèmes complexes. Ce partenariat avec BPA contribuera à consolider et à renforcer notre engagement envers une conception écoénergétique et durable, CORE et BPA reconnaissant toutes deux l'importance de ces objectifs. Nos employés auront également accès à plus de ressources, de formation et d'opportunités d'avancement professionnel », a affirmé Andrew Small, directeur chez CORE Engineering.

À la suite de cette fusion, la direction de CORE Engineering demeure en place et Greg Tucker, Trevor Blackler, Dave Ennis et Jason Crawley deviennent actionnaires de BPA. Andrew Small continuera d'assumer des fonctions de leadership et de conception afin de contribuer à développer et à renforcer davantage la présence des firmes dans la province. Tous les employés de CORE Engineering poursuivront leur travail au sein de BPA, en tant que membres d'une équipe forte et intégrée, essentielle au succès continu des firmes. Cette transaction marque la neuvième fusion réussie de BPA au cours des trois dernières années.

Conformément aux pratiques du secteur pour ce type de transaction privée, les détails précis de l'entente demeureront confidentiels.

À PROPOS DE BPA

BPA est une firme d'ingénierie spécialisée dans les bâtiments destinés aux secteurs institutionnel, commercial, multirésidentiel et industriel. Son équipe, présente à travers le Canada, offre son expertise en mécanique, électricité, structure, développement durable, efficacité énergétique, science du bâtiment, télécommunications, sécurité, immotique, acoustique et insonorisation, services alimentaires, réfrigération, et mise en service. Pour en savoir plus sur BPA, rendez-vous sur bpa.ca.

À PROPOS DE CORE ENGINEERING INC.

CORE Engineering Inc. est une firme locale de génie-conseil en mécanique et en électricité, fondée en 1982 et située au cœur de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. La firme conçoit des projets alliant efficacité, rentabilité et modernité grâce à l'utilisation des technologies et procédés de construction de pointe. Pour en savoir plus sur CORE Engineering, visitez corenl.com.

SOURCE BPA

BPA, Kim Petrisevac, Communication and Marketing Manager, 514-606-0269, [email protected]; Pour les demandes d'entrevues : Serge Vallières, 438-372-3575, [email protected] Ou Rachel Cunningham, 902-789-9362, [email protected]