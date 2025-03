ADSTOCK, QC, le 17 mars 2025 /CNW/ - Boulangerie St-Méthode souhaite réaffirmer sa position en tant qu'entreprise d'ici, suite à un article paru dans les médias, le 17 mars 2025.

Boulangerie St-Méthode est une entreprise d'ici, détenue majoritairement par un groupe d'actionnaires canadiens, dont la CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec), la Banque Scotia (par son fonds d'investissement Roynat) ainsi que par un groupe restreint de hauts dirigeants de la Boulangerie dont fait partie notre directeur général, M. Carl Pouliot.

SPC, un fonds américain d'investissements ayant beaucoup d'expérience sur le marché alimentaire canadien, s'est joint comme actionnaire en décembre 2023 pour permettre à l'entreprise de poursuivre sa croissance et d'attaquer, notamment, son expansion vers d'autres marchés canadiens. Le tout à partir de son siège social solidement implanté à Saint-Méthode-de-Frontenac.

En décembre 2023, après de nombreuses années à la présidence de Boulangerie St-Méthode, M. Benoit Faucher, fils des fondateurs de l'entreprise, a passé la main à un nouveau directeur général, M. Carl Pouliot, précédemment vice-président exécutif et chef des finances chez Boulangerie St-Méthode. Boulangerie St-Méthode est reconnue pour utiliser des farines provenant principalement du Québec, comme la farine de blé ainsi que la farine d'avoine. L'une des valeurs phares de Boulangerie St-Méthode depuis de nombreuses années est de soutenir l'économie locale. Pour ce faire, en plus des farines utilisées, cette entreprise privilégie de nombreuses entreprises locales pour soutenir ses activités.

Depuis plus de 75 ans, Boulangerie St-Méthode, un fleuron québécois, travaille avec des familles, des fournisseurs et des produits québécois, faisant vivre des milliers de familles d'ici. Nos valeurs humaines et authentiques sont au cœur de notre entreprise, nous poussant à offrir des pains de qualité supérieure, sans OGM, source de fibres et faibles en sodium. Nos engagements sociaux se manifestent aussi par notre volonté de redonner à la communauté québécoise qui nous soutient depuis toujours.

« Boulangerie St-Méthode est fière d'être une entreprise d'ici. Nous voulons continuer à innover et à faire rayonner le savoir-faire québécois à travers tout le pays, sans jamais compromettre nos valeurs fondamentales. Merci de nous soutenir et de nous accueillir dans votre quotidien depuis 75 ans. »

Carl Pouliot

Vice-président exécutif et Directeur général, Boulangerie St-Méthode

