Boulangerie St-Méthode présente la Miche Dorée Campagnolo : la combinaison parfaite entre farine d'ici et farine de maïs

ADSTOCK, QC, le 6 mai 2025 /CNW/ - Boulangerie St-Méthode est fière de dévoiler la Miche Dorée Campagnolo, une nouveauté qui allie santé, plaisir et authenticité pour nourrir le quotidien des familles d'ici. Avec sa mie d'un moelleux remarquable, sa croûte dorée et sa note subtile de maïs, la Miche Dorée transforme chaque bouchée en un moment de pur plaisir. Disponible dès maintenant, cette nouvelle miche incarne la promesse de la gamme Campagnolo : des pains accessibles, savoureux, et faits avec des ingrédients de qualité.

L'innovation dans chaque tranche

Dans un marché en quête de produits sains, polyvalents et réconfortants, la Miche Dorée se distingue par l'ajout de farine de maïs, une première chez Boulangerie St-Méthode. Cette farine, originaire des cultures traditionnelles et utilisée mondialement, vient enrichir la miche d'un goût doux et d'une couleur dorée, tout en la reliant à un héritage culinaire universel. Combinée à l'huile d'olive pure à 100%, à la farine de blé enrichie du Québec et à des ingrédients sans OGM, cette recette unique s'inscrit dans la mission de la marque : offrir un pain santé, rassembleur et nourrissant.

Un test auprès de consommateurs québécois a confirmé le potentiel exceptionnel de cette nouveauté : texture moelleuse, goût doux, polyvalence, mie dorée et ingrédients sains sont autant d'atouts identifiés et appréciés par les participants.

« La Miche Dorée, c'est le goût du bonheur en toute simplicité. Ce pain est conçu pour rassembler, pour inspirer, pour embellir les repas du quotidien avec un produit de qualité, accessible et profondément réconfortant », souligne Daniel Lacoste, Vice-président ventes et marketing chez Boulangerie St-Méthode.

Une miche tout en douceur, pensée pour le quotidien

Chaque portion de 2 tranches contient 3 g de fibres, 6 g de protéines ainsi que plusieurs nutriments essentiels tels que la vitamine D, le folate et la thiamine (vitamine B1). La Miche Dorée Campagnolo s'intègre facilement dans une alimentation équilibrée tout en offrant une expérience plaisante pour les papilles gustatives, parfaite pour les amateurs de pains de style italiens.

« La nouvelle Miche Dorée comble quotidiennement 35 % des besoins en folate et 29 % de ceux en vitamine B1 [par portion de 2 tranches]. Source de vitamine D, sa consommation contribue à l'atteinte de nos besoins en cette précieuse vitamine, alliée de la santé osseuse et de l'immunité. », affirme Isabelle Huot, Docteure en nutrition et porte-parole de Boulangerie St-Méthode.

Boulangerie St-Méthode : une fierté québécoise

Depuis plus de 75 ans, Boulangerie St-Méthode fait grandir l'économie du Québec, en contribuant au développement de milliers de familles québécoises et de fournisseurs locaux. Préparée avec soin à Adstock, dans la région de Chaudière-Appalaches, la Miche Dorée Campagnolo incarne le meilleur du savoir-faire d'ici. Chaque pain produit par la boulangerie contribue à faire rayonner une entreprise québécoise, bien enracinée dans son territoire et fièrement engagée envers sa communauté.

SOURCE Boulangerie St-Méthode

Contact presse : Rémi L'Écuyer, Courriel : [email protected], Téléphone : 418 422-2246 poste 2273