Boulangerie St-Méthode élève les standards avec le pain Grains Gourmets : un produit savoureux, local et hautement nutritif

ADSTOCK, QC, le 7 janv. 2025 /CNW/ - Boulangerie St-Méthode est ravie de présenter son tout nouveau pain Grains Gourmets, un ajout audacieux à sa gamme santé, Les Grains St-Méthode. Disponible dès maintenant, ce pain marie tradition artisanale et innovation moderne, répondant à la demande croissante pour des produits authentiques et nutritifs. Avec son mélange unique de grains et sa saveur affirmée, Grains Gourmets promet une expérience gustative qui ravira les amateurs de pains de qualité.

L'innovation au cœur de notre mission

Pour un consommateur, la présence de grains entiers ou de multicéréales est aujourd'hui la caractéristique la plus déterminante pour qu'un pain soit considéré santé, devançant les fibres et l'absence de sucre ajouté (source: Innovaction 2021). Dans un marché en constante évolution où les ventes de pains de grains ont par ailleurs connu une progression notable au fil des années, Grains Gourmets illustre parfaitement la capacité de Boulangerie St-Méthode à répondre aux attentes des consommateurs.

Lors d'un test de validation de l'appréciation de ce nouveau pain, mené par une firme externe auprès de consommateurs de pains de grains, Grains Gourmets a été reçu très favorablement. Plusieurs consommateurs ont fait ressortir des aspects distinctifs en termes de visuel, de générosité de composition et d'ingrédients, de texture et de fraîcheur, confirmant son attrait auprès des amateurs de pains de grains. À l'aveugle, il a obtenu un très bon positionnement parmi les options de pains de cette catégorie les plus vendues sur le marché (source: Centre HUMAMI 2024).

« Grains Gourmets reflète notre engagement à dépasser les attentes des consommateurs en offrant un produit qui combine une qualité exceptionnelle, des saveurs inégalées et des bénéfices nutritionnels réels », déclare Stéphane Perreault, Vice-président des opérations.

Grains Gourmets : un mélange audacieux et nutritif

Composé de farine de blé du Québec et enrichi de seigle germé, de tournesol et de graines de citrouille, Grains Gourmets se distingue par sa richesse en fibres (4 g) et ses 9 grammes de protéines végétales par portion de 69 g. Ce pain sans gras et sans sucre ajoutés reflète l'engagement de Boulangerie St-Méthode envers des ingrédients simples, de la farine de blé du Québec et sans OGM.

« Grains Gourmets est un véritable coup de cœur! Avec ses farines entières, ses graines variées et ses 9 g de protéines par portion, il allie parfaitement valeur nutritive et goût authentique. Avec 30 g de glucides par portion, il est aussi une excellente option pour les personnes diabétiques. Sa texture unique séduira sans aucun doute les amateurs de grains, » déclare Isabelle Huot, Docteure en nutrition et porte-parole de Boulangerie St-Méthode.

Réinventer le pain avec des pratiques responsables

Cette nouvelle recette incarne également la promesse de Boulangerie St-Méthode de créer des produits qui respectent la planète. Grains Gourmets intègre le tourteau de tournesol dans sa recette, un sous-produit écologique issu du pressage des graines de tournesol pour leur huile. En récupérant cet ingrédient riche en protéines et en fibres, Boulangerie St-Méthode valorise une ressource souvent sous-utilisée tout en réduisant le gaspillage alimentaire. Cette approche s'inscrit dans la volonté d'adopter des pratiques durables et respectueuses de l'environnement.

Un héritage qui nourrit chaque tranche

Fidèle à sa promesse de qualité, Boulangerie St-Méthode puise dans son riche héritage pour offrir des produits qui honorent le savoir-faire québécois. Depuis 1947, Boulangerie St-Méthode inspire confiance et fierté à ses consommateurs en privilégiant des ingrédients simples et de qualité. Grains Gourmets s'inscrit pleinement dans cette tradition, reflétant à la fois l'engagement envers l'authenticité et la responsabilité environnementale.

Pour plus d'informations sur Grains Gourmets, visitez notre site web ou contactez notre équipe de relations publiques.

SOURCE Boulangerie St-Méthode

Contact presse : Rémi L'Écuyer, Courriel : [email protected], Téléphone : 418 422-2246 poste 2221