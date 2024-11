Boulangerie St-Méthode réinvente l'art du pain avec Le Royal : un nouveau standard artisanal, sain et gourmand

ADSTOCK, QC, le 5 nov. 2024 /CNW/ - Boulangerie St-Méthode est fière de dévoiler son tout nouveau pain Le Royal, disponible dès le 5 novembre dans les points de vente participants. Ce pain artisanal, fait à partir de farine de blé du Québec, se distingue par son goût délicat, sa texture généreuse et ses valeurs nutritives impressionnantes. Dans un marché où la santé prime souvent sur la gourmandise, Le Royal allie parfaitement les deux, offrant aux consommateurs un équilibre entre plaisir et bien-être.

L'innovation fait bien les choses

Alors que les ventes de pain blanc traditionnel se stabilisent, selon les tendances de marché observées, la demande pour des pains authentiques et de style artisanal connaît une croissance remarquable auprès des consommateurs. Ainsi, Le Royal se positionne comme une réponse idéale combinant pain de ménage et pain artisan. Avec une mie légère, une double scarification et une croûte dorée qui offrent une expérience visuelle et gustative exceptionnelle, Le Royal s'impose comme un produit qui redéfinit la catégorie du pain blanc artisanal.

De plus, selon des tests à domicile auprès de consommateurs québécois, réalisés par inBe, les résultats démontrent un potentiel de marché inédit pour Le Royal, considérant ce pain comme nettement supérieur aux autres options disponibles sur le marché. Ainsi, la grande majorité des participants de l'étude affirment également que Le Royal est parfaitement en accord avec les valeurs et la promesse de Boulangerie St-Méthode.

« Chez Boulangerie St-Méthode, nous croyons fermement en l'importance de créer des produits innovants alliant savoir-faire artisanal, ingrédients locaux et bénéfices nutritionnels réels, » explique Carl Pouliot, Vice-président exécutif et directeur général de Boulangerie St-Méthode.

Des ingrédients locaux, une nutrition optimisée

Le Royal est composé d'ingrédients locaux, notamment de la farine de blé du Québec et de la farine de sorgho entière, une céréale peu connue mais si nutritive. Ce pain, sans sucre ajouté, est une source de fibres, avec 2 g de fibres et 10 g de protéines par portion de 76 g, contribuant ainsi à la satiété.

« Le Royal est un pain qui allie plaisir et nutrition. Grâce à sa teneur en protéines et en fibres, il offre une solution à la fois gourmande et nutritive » affirme Isabelle Huot, docteure en nutrition et porte-parole de Boulangerie St-Méthode. « Avec ses 12 nutriments essentiels, dont les vitamines B et le sélénium, il contribue à la santé globale tout en régalant les papilles. »

Un pain qui reflète la promesse St-Méthode

Le Royal n'est pas seulement innovant dans sa composition, mais aussi dans son aspect et son emballage. Le sac, fait de 30 % de matières recyclées, se distingue des autres emballages de notre gamme par son design unique qui met en avant le côté artisanal du produit, tout en respectant les engagements de Boulangerie St-Méthode et de sa gamme La Récolte.

Aliments préparés au Québec, fait à St-Méthode

À partir de farine de blé du Québec

Source de fibres

Sans sucre ajouté

Ingrédients sans OGM et végétaliens

À propos de Boulangerie St-Méthode

Fière de ses 77 ans d'histoire, Boulangerie St-Méthode continue de réinventer le pain avec des produits de haute qualité peu transformés, respectueux des traditions québécoises et des attentes modernes en matière de nutrition. Avec Le Royal, l'entreprise confirme son engagement à proposer des produits à la fois authentiques et innovants, tout en utilisant des ingrédients locaux pour soutenir l'agriculture et l'économie québécoise.

