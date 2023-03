Célébrons ensemble la langue française et notre culture francophone

GATINEAU, QC, le 20 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a fait la déclaration qui suit pour souligner la Journée internationale de la Francophonie.

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie, je me joins aux francophones et francophiles au Canada et dans le monde entier pour célébrer la langue française. Au pays, les communautés francophones ont grandement contribué à la richesse de notre patrimoine culturel et de notre histoire.

Dans le cadre des consultations pancanadiennes de 2022 pour le prochain Plan d'action, j'ai eu le privilège de constater la vitalité de nos communautés de langue officielle en situation minoritaire et de rencontrer des centaines de passionnés du français, des jeunes engagés et des artistes des quatre coins du pays. Ils m'ont parlé de leur réalité et des enjeux auxquels ils font face. Je tiens à souligner leur engagement et leur désir de grandir et de s'épanouir en français. Plus que jamais, notre gouvernement souhaite protéger et promouvoir notre dualité linguistique. Les commentaires, idées et points de vue que j'ai reçus se trouvent dans le Rapport sur les consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2022, lequel a été publié en décembre 2022.

Ce rapport était opportun, puisque les commentaires recueillis ont contribué à l'élaboration du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, qui sera publié prochainement. Ce plan d'action vise à promouvoir nos deux langues officielles et à appuyer le développement et l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

L'année 2023 sera un jalon important, car notre gouvernement est à l'œuvre pour moderniser la Loi sur les langues officielles − le projet de loi C-13 −, qui est présentement à l'étude au Parlement et qui reprend notre vision et nos engagements envers les deux langues officielles. Le projet de loi nous permettra de prendre des mesures concrètes pour reconnaître le contexte minoritaire du français en Amérique du Nord et la nécessité de le protéger davantage.

La culture francophone est au cœur de ce nous sommes en tant que Canadiennes et Canadiens. Elle est riche, diversifiée et dynamique, et il est essentiel d'en préserver la vitalité. Je souhaite une bonne Journée internationale de la Francophonie à tout le monde! Continuons à travailler ensemble pour faire rayonner notre langue et notre culture. »

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Marianne Blondin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]