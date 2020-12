QUÉBEC, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Beneva se présente officiellement aujourd'hui. Née du regroupement d'égal à égal de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva deviendra la plus grande mutuelle d'assurance au Canada. Fière de sa nouvelle identité et de ses valeurs, Beneva saura se distinguer par son approche bienveillante à l'échelle du pays.

Plus de 75 ans d'expérience et une solide force humaine

Les membres et les clients de Beneva auront accès à une approche distinctive où ils seront au cœur des actions et par laquelle Beneva les accompagnera dans leurs projets de vie en leur offrant la tranquillité d'esprit. L'engagement de Beneva est clair : offrir des produits et services simples et accessibles tout en contribuant au bien-être des collectivités.

« Beneva s'appuiera sur une expertise rigoureuse, fiable et reconnue en assurance et services financiers depuis plus de 75 ans. Avec la création de Beneva, nous nous donnons les moyens de croître dans le marché canadien, tout en redonnant à l'assurance son sens premier, soit des gens qui protègent des gens. Nous sommes très fiers du travail accompli au bénéfice de nos membres et de nos clients depuis l'annonce de notre regroupement en janvier dernier. Le lancement de Beneva vient concrétiser le regroupement et la vision de la nouvelle entité », indique Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva.

La portée d'un grand groupe financier

Le regroupement des deux entreprises permet de se positionner comme joueur majeur dans l'industrie et dans le marché de l'emploi. Avec plus de 5 000 employés, Beneva poursuit son recrutement pour dénicher les meilleurs talents, confirmant ainsi les visées d'expansion et la croissance de l'organisation. En effet, Beneva misera sur la force et l'expertise de ses employés pour son développement à travers le pays.

« Par cette union, nous offrirons une gamme plus vaste de produits d'assurance et de services financiers aux particuliers, groupes et associations. Avec Beneva, nous nous donnons les moyens d'accentuer notre présence à l'échelle pancanadienne. Nous prenons une place de premier plan parmi les plus grandes compagnies d'assurance au pays, tout en demeurant près des gens », ajoute M. Chalifoux.

L'intégration des deux entités sous Beneva se fera de façon progressive. Cette transition permettra à Beneva d'amplifier sa culture propre selon les fondements de la marque présentés dans une vidéo disponible en ligne à l'adresse suivante : beneva.ca/lancement.

À propos de Beneva

Beneva est issue du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance pour devenir la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif sous gestion de plus de 20 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

SOURCE Beneva

