CALGARY, AB, le 14 mars 2022 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui son horaire d'été 2022, marquant ainsi une étape importante de sa reprise grâce au rétablissement de son réseau à des niveaux proches de ceux observés avant la pandémie. Grâce à des investissements considérables dans son réseau transatlantique, la compagnie aérienne proposera cet été une multitude de liaisons vers l'Europe, avec un plus grand nombre d'options de services sans escale partout au pays, depuis Calgary, Vancouver, Toronto et Halifax. WestJet a également annoncé un nouveau service quotidien entre Toronto et Chicago à compter du 19 mai 2022.

« Nous savons que les Canadiens sont prêts à voyager de nouveau cet été, après une longue attente. Qu'il s'agisse de renouer avec leurs amis et leur famille ou de faire ce voyage qu'ils attendaient depuis longtemps, nous sommes là pour aider nos invités à rattraper le temps perdu », a déclaré John Weatherill, directeur commercial de WestJet. « L'industrie de l'aviation est un moteur économique formidable, et les investissements que nous avons faits partout au Canada et à l'étranger confirment notre engagement à rétablir la connectivité de notre vaste réseau mondial, tout en faisant notre part pour accélérer la reprise économique du Canada. »

À son apogée cet été, WestJet desservira 43 destinations nationales, 23 transfrontalières, 16 dans les Caraïbes et huit transatlantiques, rétablissant 94 % de ses routes prépandémiques avec plus de 600 départs quotidiens à travers le réseau. En guise de complément au réseau de WestJet, Swoop a déjà annoncé d'importants plans d'expansion de son réseau national en prévision de la saison touristique estivale très active au Canada.

Rétablissement des liaisons transatlantiques

Cet été, WestJet restaurera les liaisons transatlantiques d'un bout à l'autre du pays et réinvestira considérablement dans la porte d'entrée de l'Atlantique, rétablissant ainsi la connectivité internationale avec le Canada atlantique grâce à un service accru entre Halifax et Paris, Londres, Dublin, Glasgow et Édimbourg. En outre, la compagnie aérienne rétablira la connectivité avec la Ville éternelle grâce à un service sans escale entre Rome, en Italie, et sa plaque tournante à Calgary.

« Nos invités attendent depuis longtemps un retour aux voyages internationaux, a poursuivi M. Weatherill. Ces itinéraires créent un important bassin de visiteurs en provenance d'Europe et démontrent l'engagement de WestJet à diriger la reprise de l'industrie du voyage et du tourisme. »

Liaison Fréquence Date de début Halifax-Paris 4 vols par semaine 7 mai 2022 Halifax-Gatwick 1 vol par jour 1er mai 2022 Halifax-Dublin 3 vols par semaine 1er mai 2022 Halifax-Glasgow 3 vols par semaine 2 mai 2022 Toronto-Barcelone 3 vols par semaine 13 mai 2022 Toronto-Dublin 1 vol par jour 15 mai 2022 Toronto-Glasgow 4 vols par semaine 20 mai 2022 Toronto-Édimbourg 3 vols par semaine 2 juin 2022 Toronto-Londres (Gatwick) Chaque jour (passant à 9 fois

par semaine en juin) 1er mai 2022 Calgary-Rome 3 vols par semaine 7 mai 2022 Calgary-Paris 5 vols par semaine 14 mars 2022 Calgary-Londres (Heathrow) 4 vols par semaine 26 mars 2022 Calgary-Londre (Gatwick) 5 vols par semaine 14 mars 2022 Calgary-Dublin 3 vols par semaine 8 mai 2022 Vancouver-Londres (Gatwick) 1 vol par jour 1er mai 2022

Le réseau de l'Alberta retrouve son niveau prépandémique

WestJet rétablira les niveaux de service à l'échelle de l'Alberta aux niveaux prépandémiques avec plus de 180 départs quotidiens à la fois de Calgary et d'Edmonton cet été. Les investissements de WestJet dans les vols transatlantiques à partir de l'aéroport international de Calgary permettront à la compagnie aérienne d'accroître de 43 % le pipeline touristique essentiel entre l'Alberta et l'Europe par rapport à 2019, grâce à de nouveaux itinéraires et à des options de vols sans escale accrues vers Londres (Gatwick), Paris et Dublin.

« Le rétablissement de notre réseau en Alberta marque une étape importante pour WestJet et la reprise économique de la province, alors que nous reconstruisons notre réseau et renforçons les liaisons essentielles avec les plaques tournantes mondiales et les économies commerciales », a poursuivi M. Weatherill.

Service de l'Alberta :

Calgary : 142 départs quotidiens, 35 vols nationaux, 16 vols transfrontaliers et 8 destinations internationales

: 142 départs quotidiens, 35 vols nationaux, 16 vols transfrontaliers et 8 destinations internationales Edmonton : 38 départs quotidiens, 15 vols nationaux et deux destinations transfrontalières

Nouveau service transfrontalier quotidien entre Toronto et Chicago

« Nous sommes également ravis d'offrir un service quotidien sans escale entre Toronto et Chicago, deux villes mondiales dynamiques, a continué M. Weatherill. Qu'il s'agisse de voyages d'affaires ou de loisirs, ce nouvel itinéraire offre aux invités davantage d'options pour découvrir ces deux villes dynamiques ou pour se diriger facilement à la destination de leur choix grâce à notre vaste réseau. »

Liaison Fréquence Date de début Toronto-Chicago 1 vol par jour 16 mai 2022 Chicago-Toronto 1 vol par jour 16 mai 2022

Pour découvrir tous les vols directs du réseau de WestJet, visitez WestJet.com.

Autres citations :

« Les compagnies aériennes jouent un rôle essentiel dans la prospérité de l'économie de notre région. Au cours de la pandémie, elles ont contribué à garder les produits sur nos étagères et ont permis aux entreprises locales d'avoir accès aux marchés mondiaux », a déclaré Sean Fraser, ministre fédéral de l'Immigration et député de la Nouvelle-Écosse. « Alors que le monde commence à s'ouvrir, il est encourageant de voir l'annonce d'aujourd'hui, qui affirme qu'Halifax rétablira l'accès aux nombreux itinéraires qui étaient desservis avant la COVID-19, y compris les services à travers l'Amérique du Nord et vers certaines destinations européennes. C'est une bonne nouvelle pour nos collectivités, les entreprises locales et les voyageurs. »

« Nous sommes ravis de voir WestJet relancer des liaisons sans escale entre Halifax (Stanfield) et l'Europe cet été, alors que nous travaillons ensemble pour accélérer la reprise économique de notre collectivité », a déclaré Joyce Carter, présidente et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international d'Halifax. « Les liaisons aériennes sont essentielles à la croissance du tourisme régional, du commerce et de l'immigration, et nous sommes reconnaissants de l'engagement de WestJet envers notre région et de ses investissements dans ces itinéraires, alors que nous remettons la Nouvelle-Écosse sur la carte après deux années de très faible activité aérienne. À l'aéroport Stanfield d'Halifax, nous sommes prêts à aider les invités dans leur voyage et, encore une fois, à rapprocher la Nouvelle-Écosse du reste du monde. »

« C'est une bonne nouvelle pour les voyageurs et pour toute l'industrie du voyage, car WestJet est un chef de file en matière de reprise économique », a déclaré Bob Sartor, président et chef de la direction de l'autorité aéroportuaire de Calgary. « Les voyageurs peuvent compter sur l'aéroport international de Calgary (YYC) pour accroître leurs activités aux côtés de WestJet afin de leur garantir un accès sécuritaire et efficace à des destinations en Alberta et à l'étranger. »

