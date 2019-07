Bon retour au Canada, David Saint-Jacques!

David Saint-Jacques a vécu et travaillé à bord de la Station spatiale internationale pendant 204 jours, du 3 décembre 2018 au 24 juin 2019 : c'est la plus longue mission spatiale à jour pour un astronaute canadien. Il est devenu le quatrième astronaute de l'Agence spatiale canadienne à sortir dans l'espace et le premier Canadien aux commandes du Canadarm2 pour attraper un vaisseau-cargo. Ses coéquipiers et lui ont consacré un temps record aux expériences scientifiques à bord de la Station.