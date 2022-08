Bois d'œuvre : Ottawa doit talonner Washington

MONTRÉAL, le 5 août 2022 /CNW Telbec/ - Même si le gouvernement américain vient tout juste d'abaisser de moitié les tarifs douaniers imposés au bois d'œuvre canadien, ceux-ci demeurent totalement injustifiés, souligne la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN). L'organisation syndicale exhorte la ministre fédérale du Commerce international, Mary Ng et son gouvernement à talonner Washington afin de trouver une solution pour mettre un terme à ces tarifs abusifs qui privent les travailleuses et travailleurs de ce secteur de revenus importants.

Pour le président de la FIM-CSN, Louis Bégin, « Ottawa doit utiliser tous les recours de règlement de différends prévus à l'Accord Canada-États-Unis-Mexique. La prétention américaine quant à la concurrence déloyale du régime canadien n'est qu'un prétexte pour s'attaquer à notre souveraineté et faire main basse sur nos ressources naturelles. »

Le président de la FIM-CSN déplore à nouveau que le gouvernement fédéral n'ait pas réglé « une fois pour toutes » son différend avec Washington lors des dernières négociations sur le libre-échange. Il presse Ottawa d'accorder une aide temporaire à l'industrie tant que cette bataille juridique, qui s'annonce longue, n'est pas terminée. « Le gouvernement doit aider l'industrie à traverser cette période difficile et à préserver les emplois », conclut le président de la FIM-CSN.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 25 000 travailleuses et travailleurs réunis dans plus de 320 syndicats à travers toutes les régions du Québec.

SOURCE Fédération de l'industrie manufacturière (FIM–CSN)

Renseignements: François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, 514 949-8973, [email protected]