« Cette année encore, les Prix JUNO souligneront les extraordinaires réalisations des fleurons de l'industrie musicale canadienne », se réjouit Allan Reid, président-directeur général de la CARAS. « Il crée de la musique pour les superstars; elle est l'égérie d'une foule d'initiatives humanitaires. C'est avec un enthousiasme sans mélange que nous soulignons l'impact exceptionnel de leur travail. »

Site Web officiel des Prix JUNO : Junoawards.ca

Boi-1da lauréat du Prix JUNO du rayonnement international

Le Prix JUNO du rayonnement international récompense les artistes canadiens qui ont atteint des sommets exceptionnels sur la scène mondiale. Le prix vise à honorer les talents canadiens qui, en plus de dominer les palmarès, ont contribué au rayonnement de la musique canadienne à travers le monde. Le Prix du rayonnement international n'a été attribué que neuf fois au cours de l'histoire des Prix JUNO. Boi-1da sera le dixième lauréat du prix et le premier réalisateur à remporter cette distinction.

Sarah Harmer lauréate du Prix humanitaire 2025

Lors du Gala des Prix JUNO présenté par Music Canada, la CARAS décernera le prestigieux Prix humanitaire 2025 à Sarah Harmer, qui a mis sa notoriété auprès de ses pairs et du public au service d'importantes causes en matière de protection de l'environnement et des droits de la personne Le Prix humanitaire souligne les réalisations d'artistes ou de leaders exceptionnels de l'industrie musicale canadienne dont les actions humanitaires ont eu des retombées positives sur le tissu social du Canada et au-delà de ses frontières.

À propos de la CARAS

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) est un organisme sans but lucratif créé pour préserver et consolider l'industrie de la musique canadienne et pour élever les standards artistiques et professionnels. La mission de la CARAS repose sur quatre piliers : éduquer par l'entremise des programmes et initiatives de MusiCounts, notre organisme de bienfaisance voué à l'enseignement de la musique au Canada; former des artistes émergents au moyen de programmes de mentorat et de perfectionnement; célébrer les artistes canadiens par le biais des prix JUNO et de promotions échelonnées tout au long de l'année; et honorer les icônes de la musique en les intronisant au Panthéon de la musique canadienne. La 54e Soirée des Prix JUNO aura lieu au Rogers Arena de Vancouver le dimanche 30 mars 2025. Pour obtenir plus d'information sur les Prix JUNO et sur l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS), visitez le www.junoawards.ca.

