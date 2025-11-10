MONTRÉAL, le 10 nov. 2025 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (le « gestionnaire ») a annoncé aujourd'hui son intention de changer le lieu d'inscription de chacune des séries FNB des fonds d'investissement suivants (les « parts ») de la Bourse de Toronto (le « TSX ») à Cboe Canada Inc. (« Cboe Canada ») :

BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (TOWR)

BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable (GRNI)

BMO Fonds d'obligations de base Plus (ZCPB)

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (ZGSB)

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (ZMSB)

BMO Fonds leadership féminin (WOMN)

Le gestionnaire a reçu l'approbation conditionnelle de Cboe Canada pour inscrire les parts à sa bourse.

Le gestionnaire prévoit que les parts seront volontairement radiées de la cote du TSX à la fermeture des bureaux le mercredi 26 novembre 2025 et inscrites à la cote de Cboe Canada le jeudi 27 novembre 2025.

Aucune approbation des porteurs de parts n'est nécessaire pour le retrait des parts de la cote du TSX étant donné que les fonds seront cotés à la bourse Cboe Canada après leur retrait.

Avis juridiques

Les placements dans la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus simplifié avant d'investir. La série FNB des fonds d'investissement BMO n'est pas garantie, sa valeur fluctue fréquemment et son rendement passé n'est pas indicatif de son rendement futur. Pour un résumé des risques d'un placement dans la série FNB des fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié. Les parts de la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.



« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

