Le mot de bienvenue du chef de la direction de BMO, Darryl White, sera diffusé en direct le 23 février.

NEW YORK et MONTRÉAL, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Célébrant ses trente-cinq ans cette année, la conférence sur le secteur des mines, des métaux et des minéraux critiques de BMO réunit des dirigeants de haut niveau, des investisseurs internationaux, des décideurs politiques et des analystes pendant trois jours pour échanger des idées stratégiques et mener des discussions qui définissent l'avenir du secteur. Depuis quatre décennies, cette conférence est devenue l'un des principaux forums mondiaux de dialogue sur l'exploitation minière, les métaux et les minéraux critiques essentiels à la transition énergétique mondiale.

« En tant que conseiller de confiance du secteur minier et métallurgique depuis plus de cent ans, BMO est fier d'accueillir la 35e conférence sur le secteur des mines, des métaux et des minéraux critiques, s'est réjoui Alan Tannenbaum, chef de la direction et chef, BMO Marchés des capitaux. C'est l'un des moments forts de notre année, et il n'a jamais été aussi important pour nous de réunir les dirigeants et d'échanger avec nos clients du monde entier pour discuter des enjeux et des évolutions qui les concernent. »

Les principaux thèmes abordés seront l'impact des événements mondiaux sur les matières premières et les marchés de capitaux, ainsi que l'évolution du secteur, y compris la stratégie du gouvernement américain en matière de minéraux critiques, l'IA et le cuivre, ainsi que l'avenir de l'exploitation minière responsable.

Où? À Hollywood, en Floride

Quand? Du 22 au 25 février 2026

Certaines présentations, dont le mot de bienvenue de Darryl White, chef de la direction de BMO, seront diffusées en direct le 23 février.

« En tant que l'une des principales banques mondiales soutenant le secteur minier, notre priorité est de fournir un service exceptionnel et des solutions intégrées et innovantes pour aider nos clients à prospérer et à se développer à mesure que le secteur continue d'évoluer. L'équipe est très enthousiaste à l'idée de se réunir avec les meilleurs acteurs du secteur en cette année anniversaire », a souligné Ilan Bahar, cochef, Mines et métaux, BMO Marchés des capitaux.

« Chaque année, notre équipe spécialisée dans le secteur mondial des mines et des métaux attend avec impatience cette conférence, qui nous permet de rencontrer nos clients et de nous concentrer sur notre secteur. Pour cette année charnière, nous avons prévu un programme particulièrement passionnant, avec des conférenciers, des tables rondes et des présentations », a ajouté Jamie Rogers, cochef, Mines et métaux, BMO Marchés des capitaux.

En plus des présentations principales et des tables rondes de chefs de file du secteur, il y aura des présentations des chefs de la direction de nombreuses entreprises lors de la conférence, notamment :

Pour plus d'informations sur l'équipe Mines et métaux de BMO : Mines et métaux

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 octobre 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

