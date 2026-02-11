MONTRÉAL, le 11 févr. 2026 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui sa participation à titre de banque partenaire du groupe de développement de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience (« Banque DSR »).

La participation de BMO soutient le développement de la Banque DSR, une institution financière multilatérale proposée qui se concentrerait sur la fourniture de mécanismes de financement pour des projets liés à la défense, à la sécurité et aux infrastructures destinés aux membres de l'OTAN et aux pays alliés.

« En tant que banque officielle de la communauté canadienne de la défense, nous sommes fiers de soutenir des initiatives telles que le groupe de développement de la Banque DSR, qui renforceront les secteurs de la défense et de la sécurité au Canada et chez nos alliés, a déclaré Carrie Cook, chef mondiale, Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés, BMO. Nous sommes impatients de nous associer au groupe de développement de la Banque DSR et à d'autres partenaires afin de renforcer les industries qui soutiennent le personnel militaire à travers le monde. »

« Nous sommes ravis d'accueillir BMO comme partenaire, s'est réjoui Kevin Reed, président et chef du groupe de développement de la Banque DSR. La participation de BMO soutient les efforts collaboratifs des institutions financières visant à créer la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience proposée, y compris les mécanismes de financement basés sur le marché qui peuvent soutenir la défense, la sécurité et la résilience dans les pays alliés. »

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 octobre 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

Internet : www.bmo.com X : @BMOmedia

SOURCE BMO Groupe Financier

Relations avec les médias : John Fenton, Toronto, [email protected], 416-867-3996