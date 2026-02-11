En moyenne, les Canadiens dépensent 174 $ par rendez-vous.

La moitié des célibataires ont moins de rendez-vous ou planifient des rendez-vous plus abordables; un tiers ont modifié leurs plans pour des raisons financières.

55 % des célibataires n'ont pas eu de rendez-vous au cours de la dernière année.

MONTRÉAL, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Le dernier Indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle que de nombreux Canadiens reconsidèrent le coût des rencontres amoureuses en raison des préoccupations liées au coût de la vie. La moitié des Canadiens célibataires estiment que les rencontres amoureuses ne valent pas la peine financièrement (49 %) et/ou ont réduit la fréquence ou le coût de leurs rendez-vous en raison des préoccupations liées à l'inflation et à l'augmentation du coût de la vie (50 %).

Le sondage de BMO examine comment les préoccupations liées à l'accessibilité financière et aux finances personnelles influencent la perception qu'ont les Canadiens des rencontres amoureuses, qu'ils considèrent comme un coût ou un investissement. Il révèle les faits suivants :

Les rencontres amoureuses, dans le contexte économique actuel? Les Canadiens dépensent en moyenne 174 $ pour chaque rendez-vous, ce qui comprend les frais de transport, les préparatifs (comme la toilette et les vêtements) et les dépenses telles que la nourriture, les boissons et les billets. 29 % des célibataires se sentent obligés d'organiser des rendez-vous coûteux et plus d'un tiers (35 %) affirment que le coût des rendez-vous affecte leur capacité à atteindre leurs objectifs financiers. Deux tiers (66 %) des Canadiens estiment qu'il est important d'économiser de l'argent pendant la phase de fréquentation d'une relation afin de pouvoir s'offrir une vie meilleure après le mariage.

Célibataire, mais pas prêt(e) à faire des rencontres : Alors que les célibataires ont eu en moyenne 4 rendez-vous au cours des 12 derniers mois, plus de la moitié (55 %) n'ont eu aucun rendez-vous au cours de l'année écoulée. Un tiers (33 %) des célibataires admettent avoir modifié ou ajusté leurs projets de rendez-vous pour des raisons financières et un quart (24 %) ont annulé un rendez-vous pour économiser de l'argent.

Il faut être deux pour danser le tango : Les attentes initiales concernant la prise en charge des frais liés au rendez-vous continuent d'évoluer : 58 % des hommes s'attendent à payer pour le rendez-vous, y compris le souper, les boissons, les billets, etc., tandis que 72 % des femmes s'attendent à ce que les frais soient répartis équitablement. Moins d'un quart (23 %) s'attendent à ce que l'autre personne paie pour le rendez-vous.

Réduire les coûts, pas les standards : Lorsqu'ils évaluent la situation financière d'un partenaire potentiel, les célibataires accordent la plus grande importance aux attributs suivants : la responsabilité financière (95 %), la capacité à parler ouvertement d'argent (92 %), un bon plan financier (85 %), une carrière professionnelle réussie (82 %), une cote de crédit élevée (76 %) et un emploi bien rémunéré (68 %). Deux Canadiens célibataires sur cinq indiquent que la valeur nette influe sur leurs propres perspectives de rencontre (41 %) et sur la façon dont ils évaluent un partenaire potentiel (39 %).

La liste des sentiments soudains de révulsion financière : Les principaux obstacles financiers pour les célibataires sont les suivants : leur partenaire n'est pas honnête au sujet de l'argent (54 %), refuse de parler d'argent (41 %), n'est pas disposé à dépenser pour des choses qu'ils jugent importantes (23 %), a une faible cote de crédit (21 %), dispose d'une épargne-retraite minimale (15 %) et gagne beaucoup moins qu'eux (14 %).



Les Canadiens changent leur façon de voir les rencontres amoureuses, car beaucoup d'entre eux continuent de s'inquiéter de la situation économique actuelle. Selon l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances, les préoccupations des Canadiens concernant le coût de la vie (57 %), l'inflation (53 %), la perspective d'une récession économique (46 %), les effets des droits de douane (46 %) et leur situation financière globale (36 %) ont augmenté au cours des trois derniers mois.

« Il n'y a rien de mystérieux à ce que les jeunes, en particulier, restent prudents lorsqu'il s'agit de faire des achats discrétionnaires, a déclaré Sal Guatieri, économiste principal, BMO. Le coût de la vie, tel que mesuré par l'IPC, a augmenté de 20 % au cours des cinq dernières années; le taux de chômage des jeunes (âgés de 15 à 24 ans) a augmenté de près de deux points de pourcentage au cours des deux dernières années pour atteindre près de 13 %; et il n'y a pratiquement pas eu de croissance de l'emploi pour cette tranche d'âge au cours de l'année dernière. »

« Les préoccupations liées à l'accessibilité financière étant au premier plan des préoccupations de nombreux Canadiens, les rencontres amoureuses sont de plus en plus évaluées sous l'angle financier, beaucoup se demandant s'il s'agit d'un coût ou d'un investissement, a poursuivi Sumit Sarkar, chef, Produits, déplacement de fonds et proposition de valeur, Services bancaires courants, BMO. Tout comme l'investissement, les rencontres amoureuses impliquent d'évaluer les dépenses, la tolérance au risque et les objectifs à long terme. Avoir un plan financier et travailler avec un expert financier professionnel peut aider les Canadiens à prendre des décisions plus éclairées, à ajuster leurs plans à mesure que leur vie et leurs relations évoluent, et à rester sur la bonne voie pour améliorer leurs finances, qu'ils soient seuls ou en couple. »

Il a dit, elle a dit : le fossé entre les sexes dans les relations amoureuses

Le sondage de BMO explore également les différences notables entre les hommes et les femmes dans leur perception des réalités financières des rencontres amoureuses et des relations :

Pressions financières : Plus d'un homme sur trois (34 %) admet se sentir obligé d'organiser des rendez-vous coûteux, soit près du double de la proportion de femmes (18 %). Plus d'un tiers des hommes (35 %) affirment que le coût des rendez-vous galants a eu un impact sur leur capacité à atteindre leurs principaux objectifs financiers, contre 28 % des femmes. Les hommes sont également plus susceptibles de penser que leur situation financière joue un rôle dans leurs perspectives amoureuses, 40 % d'entre eux déclarant que leur valeur nette affecte leur vie amoureuse, contre 32 % des femmes, soit une différence de 8 points. Plus d'un quart (27 %) des Canadiens déclarent que les différences de revenus ont créé des tensions dans leur relation. Près d'un tiers (32 %) déclarent que les dépenses sont une source de conflit dans leur relation.

Attentes incompatibles : Lorsqu'elles évaluent un partenaire potentiel, les femmes sont plus susceptibles de privilégier certains facteurs financiers tels que le fait de gagner le même salaire (15 points de plus), d'avoir une bonne cote de crédit (12 points de plus), d'avoir un emploi bien rémunéré (11 points de plus), d'avoir un bon plan financier (7 points de plus) et d'être propriétaire d'une maison (6 points de plus).

Différences en matière de dépendance financière : Plus de la moitié (54 %) des Canadiens se sentent financièrement dépendants de leur partenaire ou conjoint, les femmes étant 13 points de pourcentage plus susceptibles de ressentir cela que les hommes. Les hommes sont 12 points de pourcentage plus susceptibles de dire que leur partenaire ou conjoint est le plus frugal dans la relation.



Investir dans votre relation financière

BMO offre des conseils et des ressources pour aider les Canadiens à rester sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers et à améliorer leurs finances, quel que soit leur état matrimonial :

Protégez-vous et protégez vos biens : Quel que soit leur statut relationnel, les Canadiens devraient se préparer à faire face à des dépenses imprévues telles que la perte d'un emploi, des problèmes de santé ou même la rupture d'une relation ou un divorce. Il est recommandé de disposer d'un fonds d'urgence assez liquide et pouvant couvrir trois à six mois de frais de subsistance.

Quel que soit leur statut relationnel, les Canadiens devraient se préparer à faire face à des dépenses imprévues telles que la perte d'un emploi, des problèmes de santé ou même la rupture d'une relation ou un divorce. Il est recommandé de disposer d'un fonds d'urgence assez liquide et pouvant couvrir trois à six mois de frais de subsistance. Comprenez la mentalité financière de l'autre : Emménager ensemble, acheter une maison et/ou se marier sont des étapes importantes qui impliquent des transitions majeures. Il est important de comprendre la mentalité de l'autre en matière d'argent, y compris les actifs qui doivent être mis en commun et ceux qui doivent être séparés, de partager ses objectifs et ses dettes en cours et de régler les différends éventuels.

Emménager ensemble, acheter une maison et/ou se marier sont des étapes importantes qui impliquent des transitions majeures. Il est important de comprendre la mentalité de l'autre en matière d'argent, y compris les actifs qui doivent être mis en commun et ceux qui doivent être séparés, de partager ses objectifs et ses dettes en cours et de régler les différends éventuels. Méfiez-vous des escroqueries sentimentales : Les sites de rencontre en ligne et les réseaux sociaux donnent l'impression qu'il est facile de rencontrer des gens; si ces sites attirent beaucoup de célibataires à la recherche d'un partenaire, ils attirent également des criminels armés d'outils d'intelligence artificielle (IA) avancés pour créer des escroqueries. Les escroqueries sentimentales consistent pour les fraudeurs à exprimer de fausses intentions romantiques envers leurs victimes afin de gagner leur confiance et d'accéder à leur argent (espèces, cartes-cadeaux, informations de carte de crédit), à leurs informations personnelles et/ou à leurs comptes bancaires. Pour en savoir plus sur la manière dont les Canadiens peuvent se protéger et protéger leurs proches contre les arnaques amoureuses, veuillez cliquer ici.

Les sites de rencontre en ligne et les réseaux sociaux donnent l'impression qu'il est facile de rencontrer des gens; si ces sites attirent beaucoup de célibataires à la recherche d'un partenaire, ils attirent également des criminels armés d'outils d'intelligence artificielle (IA) avancés pour créer des escroqueries. Les escroqueries sentimentales consistent pour les fraudeurs à exprimer de fausses intentions romantiques envers leurs victimes afin de gagner leur confiance et d'accéder à leur argent (espèces, cartes-cadeaux, informations de carte de crédit), à leurs informations personnelles et/ou à leurs comptes bancaires. Pour en savoir plus sur la manière dont les Canadiens peuvent se protéger et protéger leurs proches contre les arnaques amoureuses, veuillez cliquer ici. Demandez des conseils professionnels : Travailler avec un expert professionnel et le rencontrer régulièrement peut aider les Canadiens et leurs proches à créer et à maintenir un plan financier qui reflète leurs objectifs financiers, leurs sources de revenus et leurs flux de trésorerie, leur appétit pour le risque et leurs horizons temporels, et à ajuster ces plans à mesure que de nouveaux objectifs ou de nouvelles relations apparaissent.

Les clients peuvent acquérir des connaissances financières, suivre leurs plans financiers et atteindre leurs objectifs financiers grâce aux outils et ressources numériques novateurs de BMO :

Mon progrès financier de BMO : Accessible par le biais des Services bancaires en ligne de BMO et de l'appli Services mobiles BMO, cette plateforme numérique innovante de planification des objectifs aide les clients à créer des plans à long terme personnalisés et adaptables, à obtenir des informations complètes sur leurs finances et à accéder à des stratégies personnalisées pour les aider à atteindre leurs objectifs.

: Accessible par le biais des Services bancaires en ligne de BMO et de l'appli Services mobiles BMO, cette plateforme numérique innovante de planification des objectifs aide les clients à créer des plans à long terme personnalisés et adaptables, à obtenir des informations complètes sur leurs finances et à accéder à des stratégies personnalisées pour les aider à atteindre leurs objectifs. Mon info BMO : Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne : SuiviArgent : Grâce à l'intelligence artificielle, ces informations surveillent les flux de trésorerie des clients et leur indiquent s'ils seront à court d'argent dans les sept jours à venir. Catégorisation des dépenses : Ces informations avertissent les clients lorsqu'il y a eu une augmentation significative dans une catégorie de dépenses spécifique ou lorsqu'un essai gratuit a expiré.

Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne : Coach Crédit de BMO : Pour aider les clients à mieux comprendre, surveiller et construire leur historique de crédit, la plateforme intuitive Coach Crédit de BMO leur permet de gérer leur santé financière grâce à des alertes en temps réel, des conseils personnalisés et un simulateur de cote de crédit dynamique. Accessible par le biais des Services bancaires en ligne de BMO et de l'appli Services mobiles BMO, cette plateforme permet aux clients de suivre les tendances d'utilisation du crédit, s'informer sur les facteurs qui influencent leur cote et découvrir comment certaines décisions financières, telles que contracter un prêt automobile, ouvrir un nouveau compte de carte de crédit ou payer systématiquement leurs factures à temps, peuvent affecter leur cote.

Pour aider les clients à mieux comprendre, surveiller et construire leur historique de crédit, la plateforme intuitive Coach Crédit de BMO leur permet de gérer leur santé financière grâce à des alertes en temps réel, des conseils personnalisés et un simulateur de cote de crédit dynamique. Accessible par le biais des Services bancaires en ligne de BMO et de l'appli Services mobiles BMO, cette plateforme permet aux clients de suivre les tendances d'utilisation du crédit, s'informer sur les facteurs qui influencent leur cote et découvrir comment certaines décisions financières, telles que contracter un prêt automobile, ouvrir un nouveau compte de carte de crédit ou payer systématiquement leurs factures à temps, peuvent affecter leur cote. Compte amplificateur d'épargne de BMO : Pour faciliter l'épargne et la rendre automatique, le compte amplificateur d'épargne de BMO n'est assorti d'aucuns frais mensuels et offre un taux d'intérêt concurrentiel et un nombre illimité de virements sans frais vers d'autres comptes de BMO. De plus, la fonction numérique Objectifs d'épargne de BMO permet aux clients d'établir, de suivre et de gérer leurs objectifs financiers.

: Pour faciliter l'épargne et la rendre automatique, le compte amplificateur d'épargne de BMO n'est assorti d'aucuns frais mensuels et offre un taux d'intérêt concurrentiel et un nombre illimité de virements sans frais vers d'autres comptes de BMO. De plus, la fonction numérique Objectifs d'épargne de BMO permet aux clients d'établir, de suivre et de gérer leurs objectifs financiers. PaiementFuté BMO : Un outil souple qui aide les clients à transformer leurs achats par carte de crédit en un programme de versements mensuels égaux, améliorant leur capacité à gérer leurs flux de trésorerie et à mieux comprendre leurs dépenses. Depuis son lancement, PaiementFuté a donné aux clients des renseignements clairs sur leurs habitudes de dépenses et leurs progrès vers leurs objectifs.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com/principal/particuliers.

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

La recherche détaillée dans ce document a été menée par Ipsos au Canada du 29 décembre 2025 au 27 janvier 2026. Un échantillon de n=2 503 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de +/- 2,4 pour cent 19 fois sur 20, de ce que les résultats auraient été si tous les adultes canadiens de 18 ans et plus avaient été interrogés.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 octobre 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

