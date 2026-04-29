Des chefs de file du secteur se réunissent pour discuter des tendances et des perspectives mondiales dans les secteurs de l'alimentation, de l'agriculture et des produits chimiques en cette période de bouleversements

NEW YORK, le 29 avril 2026 /CNW/ - BMO tiendra sa 21e conférence annuelle sur les marchés agricoles et les produits chimiques les 13 et 14 mai 2026 à l'hôtel InterContinental Barclay, à New York.

Quoi? Conférence de BMO sur les marchés agricoles et les produits chimiques 2026



Quand? Mercredi 13 mai et jeudi 14 mai 2026



Où? Hôtel InterContinental Barclay, New York



Médias : Inscription ici

Couvrant la chaîne de valeur mondiale de l'alimentation, de l'agriculture et du secteur chimique, cet événement de deux jours fournit des informations sur des sujets tels que l'agroalimentaire, les protéines, les engrais, les semences et les produits chimiques, les aliments emballés, la vente au détail de produits alimentaires, les boissons et les restaurants. Les investisseurs institutionnels, les investisseurs en capital et les entreprises du monde entier auront accès à des présentations d'entreprises et à des tables rondes abordant des sujets parmi les plus urgents dans l'ensemble du secteur, notamment :

l'impact du conflit avec l'Iran, notamment sur l'approvisionnement, les prix et la logistique;

les difficultés économiques du secteur agricole mondial face à la hausse des coûts de l'énergie et des intrants agricoles;

les conséquences de l'évolution des politiques mondiales en matière de biocarburants;

les investissements dans l'alimentation et les biens de consommation sur un marché perturbé;

la rentabilité et la confiance dans le secteur agricole américain;

l'essor des services de restauration dans les dépanneurs;

l'impact des solutions d'économie circulaire;

le rôle des protéines dans le portefeuille alimentaire et l'alimentation modernes;

des réflexions sur la destruction de la demande dans l'industrie chimique attribuable à l'inflation;

la situation de l'industrie viticole américaine.

Des analystes de renom de BMO, dont l'analyste Vente au détail de produits alimentaires, Kelly Bania; l'analyste intérimaire Produits de consommation, Étienne Ricard; l'analyste Engrais, produits chimiques et équipement agricole, Joel Jackson; les analystes, Produits chimiques, John McNulty et Bhavesh Lodaya; et les analystes, Agroalimentaire, restaurants et boissons, Andrew Strelzik et Ben Mayhew, animeront des discussions informatives avec des dirigeants de plus de 100 entreprises du secteur, dont :

Air Products & Chemicals

ADM

Avery Dennison

BASF

Bayer

BHP

Bunge

CF Industries

Corteva

Darling Ingredients

Dole

Dow

Ecolab

JBS

ICL Group

Kroger

Loblaw

Aliments Maple Leaf

The Mosaic Company

Nutrien

Groupe OCP

PPG Industries

Primo Brands

Empire Company, Sobeys

Solstice Advanced Materials

Sysco

Tyson Foods

Veralto

Consultez la liste complète des entreprises participantes ici.

Les médias qui souhaitent assister à la conférence, recevoir un exemplaire de l'ordre du jour, accéder à certaines présentations diffusées sur le Web ou demander une entrevue sur la conférence et l'humeur du marché sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de BMO en utilisant les coordonnées ci-dessous. Les détails concernant l'inscription se trouvent ici.

Veuillez noter que le volet Produits chimiques, ainsi que plusieurs autres sessions, ne seront pas ouverts aux médias. Une liste sera communiquée aux médias accrédités avant la conférence.

À propos de BMO Groupe financier

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SOURCE BMO Groupe Financier

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