MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a tenu aujourd'hui son assemblée annuelle des actionnaires.

Lors de l'assemblée, tous les candidats proposés à l'élection dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Banque datée du 17 février 2026 ont été élus. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs sont indiqués ci-après.

Les 14 candidats dont les noms figurent ci-dessous ont tous été élus en qualité d'administrateurs de la Banque de Montréal :

Candidat Votes pour % de votes pour Abstentions % d'abstentions Janice M. Babiak 354,755,101 95.98 % 14,859,714 4.02 % Craig W. Broderick 367,498,923 99.43 % 2,115,892 0.57 % Tammy L. Brown 368,739,106 99.76 % 875,709 0.24 % Hazel Claxton 368,428,591 99.68 % 1,186,224 0.32 % Diane L. Cooper 368,205,660 99.62 % 1,407,884 0.38 % George A. Cope 357,023,631 96.59 % 12,591,185 3.41 % Stephen Dent 365,401,455 98.86 % 4,213,360 1.14 % Martin S. Eichenbaum 365,964,241 99.01 % 3,650,574 0.99 % David Harquail 368,545,013 99.71 % 1,069,802 0.29 % Éric R. La Flèche 358,092,154 96.88 % 11,522,661 3.12 % Brian McManus 368,811,632 99.78 % 803,183 0.22 % Lorraine Mitchelmore 364,043,370 98.49 % 5,571,445 1.51 % Madhu Ranganathan 368,358,842 99.66 % 1,255,973 0.34 % Darryl White 367,707,076 99.48 % 1,907,740 0.52 %

Les résultats de votes finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui seront publiés sous peu sur le site www.bmo.com, et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains.

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SOURCE BMO Groupe Financier

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