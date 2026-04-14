Première obligation de ce type émise par une banque nord-américaine et créée pour soutenir les entreprises et les communautés autochtones

MONTRÉAL, le 14 avril 2026 /CNW/ - L'obligation autochtone labellisée de BMO, la première du genre émise par une banque nord-américaine, a été désignée Obligation sociale de l'année - Institution financière lors de la remise des prix Sustainable Debt Awards 2026 d'Environmental Finance. Émise en octobre 2025, l'obligation a pour objectif de contribuer à la réussite et à la croissance des entreprises et des communautés autochtones.

« À BMO, nous favorisons l'innovation pour donner les moyens d'agir à nos clients et renforcer nos collectivités. En tant que banque entretenant des liens solides et durables avec les communautés et les entreprises autochtones partout au Canada, nous sommes particulièrement honorés de recevoir cette distinction et fiers d'avoir collaboré avec Cedar Leaf Capital pour devenir la première banque d'Amérique du Nord à émettre une obligation autochtone labellisée », s'est réjoui John Uhrenchef, chef, Finance durable, BMO.

Un membre du jury des Environmental Finance Awards a félicité BMO pour « avoir fait preuve d'innovation tant dans la structure de l'obligation que dans le processus de sa conception ».

Le consortium chargé de l'émission de l'obligation autochtone à taux fixe puis flottant à 4 ans remboursable par anticipation (4NC3) d'une valeur de 200 millions de dollars canadiens comprenait Cedar Leaf Capital, Inc., premier courtier en valeurs mobilières détenu majoritairement par des Autochtones au Canada. L'offre a été clôturée le 27 octobre 2025 et le produit a été affecté à des entreprises détenues par des Autochtones et à des communautés autochtones, comme indiqué dans le cadre d'obligations durables de BMO (le « cadre »).

Tirer parti de notre cadre d'obligations durables pour élaborer des solutions

L'obligation autochtone est émise conformément au cadre de BMO, qui s'aligne sur la raison d'être de BMO, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, pour favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes. Le cadre définit les actifs admissibles dans onze catégories de projets verts, quatre catégories de projets sociaux et trois catégories de projets de transition. Chaque catégorie contribue à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et à la résolution des défis mondiaux en matière de durabilité et d'autonomisation économique. Le cadre s'aligne sur les Principes applicables aux obligations vertes, les Principes applicables aux obligations sociales, les Lignes directrices applicables aux obligations durables et le Guide sur le financement de la transition climatique de l'International Capital Market Association (ICMA) et BMO a reçu un deuxième avis de Moody's sur le cadre.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Groupe Financier

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