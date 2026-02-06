MONTRÉAL, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Les fonds négociés en bourse de BMO (FNB BMO) et les fonds d'investissement BMO ont obtenu 27 trophées FundGrade A+® de Fundata, en reconnaissance de leur rendement constant et ajusté au risque dans plusieurs catégories.

Annoncés lors du gala de remise des trophées qui s'est tenu le 5 février 2026 à Toronto, les prix récompensent 19 FNB BMO et 8 fonds d'investissement BMO, renforçant la position de BMO en tant que l'un des principaux gestionnaires de placements au Canada.

Les trophées FundGrade A+® sont décernés chaque année aux fonds d'investissement et aux gestionnaires qui affichent des performances exceptionnelles sur la durée, en s'appuyant sur jusqu'à dix ans d'historique de rendement ajusté au risque afin d'identifier les meilleurs acteurs du secteur.

« Ces prix témoignent de la force de nos équipes d'investissement et renforcent notre engagement à fournir des solutions de haute qualité aux investisseurs, a indiqué Sadiq Adatia, chef des placements, BMO Gestion mondiale d'actifs. Alors que le paysage de l'investissement continue d'évoluer, nous nous engageons à offrir aux investisseurs la meilleure gestion de portefeuille qui soit, avec une diversification accrue et une exposition mondiale à toutes les catégories d'actifs. »

« Être reconnus une fois de plus comme l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada nous rend extrêmement fiers et souligne notre engagement à offrir des produits qui aident les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers tout en constituant et en protégeant leur patrimoine, s'est réjouie Sara Petrcich, chef, FNB et placements non traditionnels, BMO Gestion mondiale d'actifs. Nous continuons à nous concentrer sur l'élargissement de notre gamme de produits avec des solutions innovantes qui permettent aux Canadiens d'investir de manière réfléchie et d'améliorer leurs finances. »

Fundata a examiné les données de rendement au 31 décembre 2025 afin de déterminer les lauréats des trophées FundGrade A+® 2025.

Liste des FNB BMO gagnants

note3 FNB BMO Équilibré (ZBAL) Équilibré mondial neutre 226 12/31/2019 FINB BMO obligations de sociétés notées BBB (ZBBB) Titres à revenu fixe canadiens de sociétés 42 12/31/2020 FINB BMO revenu de banques canadiennes (ZBI) Titres à revenu fixe canadiens 110 12/31/2022 FNB BMO Conservateur (ZCON) Équilibré mondial à revenu fixe 136 12/31/2019 FINB BMO équipondéré aurifères mondiales (ZGD) Actions de métaux précieux 18 12/31/2015 FINB BMO équipondéré pétrole et gaz (ZEO) Actions d'énergie 20 12/31/2015 FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH) Prêts à taux variable 15 12/31/2015 FNB BMO Croissance (ZGRO) Actions mondiales équilibrées 190 12/31/2019 FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC) Titres à revenu fixe canadiens à long terme 11 12/31/2015 FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB) Actions canadiennes 166 12/31/2015 FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (ZMP) Titres à revenu fixe canadiens 110 12/31/2015 FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ) Actions mondiales 314 12/31/2015 FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens (ZDM) Actions internationales 168 12/31/2015 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) Actions américaines 256 12/31/2015 FINB BMO actions du Nasdaq 100 (ZNQ) Actions américaines 256 12/31/2019 FINB BMO S&P 500 (ZSP) Actions américaines 256 12/31/2015 FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS) Titres à revenu fixe canadiens à court terme 82 12/31/2015 FINB BMO TIPS à court terme (ZTIP) Titres mondiaux à revenu fixe 65 12/31/2021 FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (ZTS) Titres mondiaux à revenu fixe 65 12/31/2017

List des fonds d'investissement BMO gagnants

1 Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada (CIFSC) 2 Nombre de pairs par catégorie. 3 La date de fin du calcul du FundGrade est le 31 décembre 2025.

Rendement du FNB BMO Équilibré (TSZ : ZBAL) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 13,03 %; 3 ans, 13,79 %; 5 ans, 7,68 %; et depuis sa création, 8,48 % (2019-02-15).

Rendement du FINB BMO obligations de sociétés notées BBB (TSZ : ZBBB) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 5,11 %; 3 ans, 6,74 %; 5 ans, 2,35 %; et depuis sa création, 3,04 % (2020-02-05).

Rendement du FINB BMO revenu de banques canadiennes (TSZ : ZBI) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 5,56 %; 3 ans, 8,14 %; et depuis sa création, 4,22 % (2022-02-08).

Rendement du FNB BMO Conservateur (TSZ : ZCON) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 9,68 %; 3 ans, 10,45 %; 5 ans, 4,81 %; et depuis sa création, 6,10 % (2019-02-15).

Rendement du FINB BMO équipondéré aurifères mondiales (TSZ : ZGD) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 169,36 %; 3 ans, 59,91 %; 5 ans, 28,60 %; 10 ans, 24,02 %; et depuis sa création, 10,63 % (2012-11-14).

Rendement du FINB BMO équipondéré pétrole et gaz (TSZ : ZEO) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 13,53 %; 3 ans, 13,51 %; 5 ans, 27,31 %; 10 ans, 8,89 %; et depuis sa création, 2,68 % (2009-10-20).

Rendement du FNB BMO rendement élevé à taux variable (TSZ : ZFH) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 7,04 %; 3 ans, 10,59 %; 5 ans, 7,07 %; 10 ans, 5,95 %; et depuis sa création, 5,39 % (2014-02-10).

Rendement du FNB BMO Croissance (TSZ : ZGRO) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 16,44 %; 3 ans, 17,17 %; 5 ans, 10,58 %; et depuis sa création, 10,87 % (2019-02-15).

Rendement du FINB BMO obligations de sociétés à long terme (TSZ : ZLC) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 2,44 %; 3 ans, 6,31 %; 5 ans, -1,17 %; 10 ans, 3,03 %; et depuis sa création, 4,75 % (2010-01-20)

Rendement du FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (TSZ : ZLB) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 25,26 %; 3 ans, 16,48 %; 5 ans, 14,11 %; 10 ans, 11,33 %; et depuis sa création, 12,78 % (2011-10-20).

Rendement du FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (TSZ : ZMP) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 4,42 %; 3 ans, 5,06 %; 5 ans, 0,27 %; 10 ans, 2,00 %; et depuis sa création, 2,50 % (2013-03-27).

Rendement du FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (TSZ : ZGQ) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 12,25 %; 3 ans, 23,13 %; 5 ans, 13,04 %; 10 ans, 13,57 %; et depuis sa création, 14,35 % (2014-11-05).

Rendement du FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens (TSZ : ZDM) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 20,55 %; 3 ans, 17,06 %; 5 ans, 12,41 %; 10 ans, 9,50 %; et depuis sa création, 8,27 % (2009-10-20).

Rendement du FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (TSZ : ZUQ) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 10,48 %; 3 ans, 25,20 %; 5 ans, 15,29 %; 10 ans, 15,20 %; et depuis sa création, 16,39 % (2014-11-05).

Rendement du FINB BMO actions du Nasdaq 100 (TSZ : ZNQ) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 15,02 %; 3 ans, 33,17 %; 5 ans, 16,48 %; et depuis sa création, 21,39 % (2019-02-15).

Rendement du FINB BMO S&P 500 (TSZ : ZSP) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 12,29 %; 3 ans, 23,18 %; 5 ans, 15,80 %; 10 ans, 14,32 %; et depuis sa création, 17,53 % (2012-11-14).

Rendement du FINB BMO obligations de sociétés à court terme (TSZ : ZCS) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 4,70 %; 3 ans, 6,13 %; 5 ans, 2,56 %; 10 ans, 2,80 %; et depuis sa création, 3,01 % (2009-10-26).

Rendement du FINB BMO TIPS à court terme (TSZ : ZTIP) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 1,12 %; 3 ans, 5,53 %; et depuis sa création, 5,11 % (2021-01-20).

Rendement du FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (TSZ : ZTS) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 0,82 %; 3 ans, 4,77 %; 5 ans, 2,60 %; et depuis sa création, 2,19 % (2017-02-24).

Rendement du BMO Fonds canadien de revenu et de croissance (série F) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 13,90 %; 3 ans, 13,11 %; depuis sa création, 13,10 % (2022-11-03).

Rendement du BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série F) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 16,11 %; 3 ans, 20,66 %; 5 ans, 15,00 %; 10 ans, 10,40 %; depuis sa création, 10,76 % (2009-11-11).

Rendement du Fonds mondial d'actions BMO (série F) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 16,74 %; 3 ans, 22,22 %; 5 ans, 15,33 %; 10 ans, 11,07 %; depuis sa création, 11,38 % (2015-04-17).

Rendement du BMO Fonds mondial de revenu et de croissance (série F) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 12,87 %; 3 ans, 14,63 %; depuis sa création, 15,04 % (2022-11-03).

Rendement du BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée (série F) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 17,71 %; 3 ans, 14,61 %; 5 ans, 11,17 %; 10 ans, 7,74 %; depuis sa création, 6,06 % (2003-07-16).

Rendement du Fonds FNB actions du NASDAQ 100 BMO (série F) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 15,02 %; 3 ans, 33,10 %; et depuis sa création, 17,49 % (2021-06-01).

Rendement du BMO Fonds équilibré en dollars US (série F) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 12,49 %; 3 ans, 13,84 %; 5 ans, 6,97 %; 10 ans, 7,87 %; et depuis sa création, 7,60 % (2013-08-12).

Rendement du BMO Fonds américain à petite capitalisation (série F) pour la période achevée le 31 décembre 2025 : 1 an, 9,70 %; 3 ans, 18,12 %; 5 ans, 15,60 %; et depuis sa création, 11,94 % (2018-05-14).

Les placements dans les FNB et les fonds d'investissement peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et des dépenses (s'il y a lieu). Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du FNB, l'aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d'investissement ou du FNB en question avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux; ils tiennent compte de l'évolution de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou montants distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds d'investissement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les fonds d'investissement BMO ou les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus du fonds d'investissement ou du FNB pertinent. Les FNB BMO s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Déclaration de FundGrade

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.fundgradeawards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

