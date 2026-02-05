MONTRÉAL et CHICAGO,, le 5 févr. 2026 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui que Kristin Milchanowski, chef de l'intelligence artificielle et des données, a été nommée dans la liste des 100 leaders de l'IA 2026 de l'AI Magazine.

Mme Milchanowski a été sélectionnée pour son leadership dans la promotion de l'IA à grande échelle dans les services financiers, en mettant l'accent sur le développement des talents, l'innovation fiable et l'apprentissage à l'échelle de l'entreprise. Elle codirige actuellement les initiatives d'apprentissage de l'IA à l'échelle de l'entreprise à BMO, aidant les employés à acquérir les compétences nécessaires à une application efficace et éthique de l'IA dans tous les secteurs d'activité.

« La reconnaissance de Kristin reflète son engagement à développer des capacités d'IA qui sont non seulement innovantes, mais aussi fiables et centrées sur l'humain, a déclaré Steve Tennyson, chef de la technologie et des opérations à BMO. Son leadership a contribué à positionner BMO à l'avant-garde de l'adoption responsable de l'IA dans le secteur bancaire mondial. »

Le classement des 100 leaders de l'IA établi par l'AI Magazine récompense les dirigeants mondiaux qui façonnent l'avenir de l'intelligence artificielle grâce à leur stratégie, leur innovation et leur déploiement responsable. Il met en avant des dirigeants de tous les secteurs dont le travail aide les organisations à exploiter l'IA pour stimuler la croissance, l'efficacité et la valeur à long terme. Le classement de 2026 comprend des leaders issus des secteurs de la technologie, des services financiers, de la santé, de l'industrie manufacturière et du secteur public.

Développer les compétences en IA dans l'entreprise : L'IA pour tous

Sous la gouverne de Mme Milchanowski, BMO a renforcé son engagement en faveur de la formation à l'IA à l'échelle de l'entreprise, notamment avec le lancement de L'IA pour tous, un nouveau programme d'apprentissage lancé en août 2025 qui garantit à chaque employé de BMO une base solide en matière d'IA.

L'IA pour tous fournit aux employés les connaissances essentielles sur le fonctionnement de l'IA, son utilisation responsable et des exemples concrets de la manière dont BMO utilise l'IA pour avoir un impact significatif sur ses clients et ses employés.

« La meilleure façon d'apprendre l'IA est de rester curieux et d'expérimenter par soi-même. Plus nous utilisons l'IA, plus nous gagnons en confiance et en compétences », a poursuivi Mme Milchanowski.

Reconnaissance du secteur pour le développement des talents

Les efforts de BMO en matière de reconversion professionnelle, de perfectionnement des compétences et de formation générale à l'IA ont été reconnus à l'extérieur. La Banque a récemment obtenu une reconnaissance mondiale pour le développement des talents dans le domaine de l'IA, notamment la première place ex æquo pour le développement des talents en IA au classement mondial 2025 de l'Evident AI Index, une évaluation de la maturité et de la mise en œuvre de l'IA en entreprise au sein des institutions financières mondiales.

« Le succès de l'IA repose en fin de compte sur la capacité à doter les individus des connaissances et des outils adéquats, a soutenu Mme Milchanowski. Je suis fière de faire partie d'une équipe qui s'attache à développer les capacités de l'IA de manière réfléchie, avec une gouvernance solide et à grande échelle. »

On peut consulter la liste complète des 100 leaders de l'IA en 2026 sur le site de l'AI Magazine (en anglais).

