BMO se classe parmi les meilleurs pour la troisième année consécutive

BMO reste un chef de file de l'innovation dans des domaines tels que la gestion des comptes, la sécurité et le contrôle, les alertes et la gestion financière numérique

MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui s'être classé au premier rang du Benchmark des fonctionnalités émergentes des services bancaires mobiles au Canada 2026 d'EMARKETER. La Banque obtient ce classement pour la troisième année consécutive.

Cette réussite souligne le leadership continu d'innovation de BMO dans la prestation d'expériences et de solutions numériques axées sur le client avec son appli Services mobiles BMO, qui lui permet de se classer parmi les meilleurs dans des catégories telles que la gestion des comptes, les alertes, la gestion financière numérique et la sécurité.

« Cette distinction reflète notre volonté de mettre l'accent sur la conception d'expériences numériques qui sont intuitives, fluides et conçues pour s'adapter aux habitudes bancaires actuelles des clients, a déclaré Peter Poon, chef, Services numériques, technologie et transformation, Intelligence artificielle, BMO. Nous restons déterminés à aider nos clients à améliorer leurs finances grâce à des solutions numériques personnalisées. »

L'étude comparative de 2026 des fonctionnalités de services mobiles au Canada d'EMARKETER est un classement des grandes institutions financières canadiennes établi sur la base des capacités des services bancaires mobiles, pondérées par la demande des clients pour 42 caractéristiques réparties en six catégories. EMARKETER utilise une approche axée sur le client pour évaluer et classer les institutions financières dans chaque catégorie.

Cette reconnaissance témoigne de la réussite continue du parcours Le numérique au premier plan de BMO et s'appuie sur la solide tradition d'innovation de la Banque, laquelle est reconnue comme une référence dans le secteur.

Pour plus de renseignements sur le Benchmark des fonctionnalités émergentes des services bancaires mobiles au Canada 2026 d'EMARKETER, consultez le site www.emarketer.com/content/canada-mobile-banking-emerging-features-benchmark-2026 (en anglais).

Pour en savoir plus sur les outils et les ressources mis à la disposition des clients par BMO pour les aider à établir, à suivre et à gérer leurs finances personnelles, veuillez consulter le site www.bmo.com/fr-ca/principal/particuliers/.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Groupe Financier

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