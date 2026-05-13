Le défi soutient les jeunes leaders qui proposent de nouvelles solutions visant à restaurer les écosystèmes, à renforcer les systèmes alimentaires et à développer la résilience agricole et environnementale à long terme

Les initiatives climatiques intelligentes améliorent la santé des sols et de l'eau, favorisent la biodiversité, promeuvent le bien-être animal, recourent à des pratiques autochtones ou culturelles, et contribuent à une sécurité alimentaire équitable

MONTRÉAL et CHICAGO, le 13 mai 2026 /CNW/ - BMO, en partenariat avec One Young World, a annoncé aujourd'hui les gagnants du premier défi Génération Régénération : présenté par BMO, une nouvelle initiative créée pour accélérer le développement d'une agriculture régénératrice et durable au Canada et aux États-Unis. Le défi met à l'honneur et soutient les jeunes leaders qui proposent des solutions innovantes visant à restaurer les écosystèmes, à renforcer les systèmes alimentaires et à développer la résilience agricole et environnementale à long terme.

Lancé pour répondre au besoin croissant d'une agriculture respectueuse du climat, le défi Génération Régénération soutient les approches régénératrices qui améliorent la santé des sols et de l'eau, renforcent la biodiversité, favorisent le bien-être animal, recourent à des pratiques autochtones ou culturelles, et contribuent à une sécurité alimentaire équitable. Grâce à un financement ciblé et à une visibilité internationale, le défi vise à aider les innovateurs à mener une transition vers des systèmes agricoles qui nourrissent la terre tout en soutenant les collectivités.

À l'issue d'un processus de sélection rigoureux, deux organisations ont été désignées lauréates du défi et recevront chacune une bourse destinée à accélérer leurs travaux. Quatre autres organisations ont été sélectionnées comme finalistes du défi et bénéficieront également d'un financement visant à soutenir la croissance et l'impact de leurs projets. De plus, tous les gagnants et finalistes recevront une bourse couvrant l'intégralité des frais de participation au sommet One Young World qui se tiendra au Cap, en Afrique du Sud, où ils rejoindront une communauté mondiale de jeunes leaders engagés en faveur d'un changement positif.

Gagnants du défi :

Emily Harris, Victoria, Canada - The Sandown Centre for Regenerative Agriculture (en anglais). Ce centre adopte une approche intégrée de l'agriculture régénérative, alliant la formation pratique des agriculteurs, la production alimentaire destinée aux écoles et aux banques alimentaires, ainsi que des programmes éducatifs s'adressant à des élèves de tous âges.

Larry Davis, Chesapeake Bay Watershed, États-Unis - Green Mechanics (en anglais). Cette entreprise conçoit et met en place des systèmes de récupération des nutriments inspirés de la nature, notamment la technologie Algal Turf Scrubber (ATS - épurateur à gazon algal), afin de transformer les excès de nutriments provenant des eaux pluviales et des ruissellements agricoles en biomasse régénératrice et en intrants pour l'enrichissement des sols.

Finalistes du défi :

Les projets soutenus dans le cadre du défi Génération Régénération portent sur des domaines prioritaires tels que les pratiques agricoles régénératrices, la santé des sols et la séquestration du carbone, la gestion responsable de l'eau, la protection de la biodiversité, la diversité des cultures, les systèmes alimentaires autochtones et culturels, le bien-être animal, ainsi que l'accès à une alimentation sûre et nutritive pour les collectivités mal desservies.

« Avec le défi Génération Régénération, nous sommes fiers de soutenir la prochaine génération de leaders qui transforment l'agriculture pour l'avenir, a indiqué Sharon Haward-Laird, chef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada et Solutions intégrées Amérique du Nord. Ces innovateurs montrent comment les pratiques régénératrices peuvent améliorer les résultats environnementaux tout en renforçant les collectivités et en mettant en place des systèmes alimentaires résilients et inclusifs. »

Ella Robertson McKay, directrice générale de One Young World poursuit : « Les jeunes leaders jouent un rôle essentiel dans la construction d'un avenir agricole plus durable. À travers le défi Génération Régénération, One Young World est fier de soutenir les initiatives innovantes menées par des jeunes qui ont un impact environnemental et social durable. Nous sommes profondément reconnaissants envers BMO d'avoir compris l'importance de soutenir les jeunes leaders par des investissements significatifs et un accompagnement à long terme. »

« Le défi Génération Régénération montre ce qu'il est possible de réaliser lorsque l'ambition va de pair avec l'action. Ces équipes ne se contentent pas de parler de l'avenir, elles contribuent à le construire. C'est ce qui me donne de l'espoir. Félicitations aux gagnants, a déclaré Paul Polman, chef d'entreprise, investisseur, philanthrope, membre du jury du défi Génération Régénération et président du Conseil consultatif mondial de One Young World.

Annoncé lors du Sommet One Young World, le défi Génération Régénération reflète un engagement commun de la part de BMO et de One Young World pour donner les moyens d'agir aux jeunes innovateurs et déployer à grande échelle des solutions qui favorisent un changement significatif dans les systèmes alimentaires nord-américains.

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant le bénévolat et la générosité des employés est au cœur de la raison d'être de BMO, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

En 2025, BMO a consacré plus de 124 millions de dollars au progrès des collectivités, dont 101 millions de dollars de contributions philanthropiques à des centaines d'organisations caritatives et à but non lucratif à travers l'Amérique du Nord.

Les employés de BMO ont consacré plus de 54 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont fait des dons d'une valeur de plus de 40,3 millions de dollars dans le cadre des campagnes de dons annuelles menées par les employés de la Banque.

Pour plus de renseignements, visitez le site BMO.com.

À propos de One Young World

One Young World est le plus grand réseau mondial de jeunes qui œuvrent pour un changement positif au sein des collectivités et des entreprises. Sa mission consiste à identifier, mettre en relation et mettre en avant la prochaine génération de leaders mondiaux issus de tous les secteurs.

Composée de plus de 20 000 ambassadeurs issus de 196 pays, la communauté One Young World s'attache à rendre le monde meilleur. Les initiatives menées par les membres améliorent l'accès à la santé et à l'éducation à l'échelle mondiale, militent en faveur de l'égalité des chances sur le lieu de travail et font progresser l'économie circulaire. Collectivement, le travail de la communauté a eu un impact positif sur la vie de 60 millions de personnes dans le monde et a généré plus de 4 milliards de dollars de capital social depuis 2018.

De nombreux leaders politiques, sociaux, humanitaires et économiques parmi les plus éminents au monde soutiennent le travail de One Young World à travers son sommet annuel. Le prochain sommet aura lieu au Cap en 2026.

Pour plus de renseignements sur One Young World, veuillez consulter What we do | One Young World (en anglais).

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias à BMO : Kelly Hechler, BMO, [email protected], 416 867-3996