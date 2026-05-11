La transaction soutient la stratégie de BMO qui vise à améliorer les rendements et à accélérer la croissance; elle permettra d'accroître les ratios de capital et le rendement des capitaux propres (RCP)

Elle permet à ces segments de premier plan de poursuivre leur croissance tout en bénéficiant d'une structure de capital efficace

BMO investira dans une participation de 19,9 %, ce qui lui permettra de continuer à profiter de la création de valeur à long terme de ces entreprises

MONTRÉAL et CHICAGO, le 11 mai 2026 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif avec Stonepeak en vue de la vente des activités des segments Financement de matériel de transport et Financement par le vendeur de BMO, y compris les portefeuilles de prêts correspondants au Canada et aux États-Unis.

Cette transaction permettra à BMO de faire progresser ses priorités stratégiques en améliorant l'efficacité de l'utilisation de ses capitaux et en concentrant davantage ses efforts sur ses marchés clés, où la Banque entretient des relations solides avec ses clients et bénéficie d'occasions de croissance à long terme intéressantes.

« Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de BMO visant à générer une croissance rentable et durable, et nous permet d'investir dans des domaines qui exploitent pleinement le potentiel de BMO auprès de nos clients, a déclaré Aron Levine, président de BMO aux États-Unis. Nous affectons nos capitaux à des secteurs offrant un solide potentiel de création de valeur à long terme, tout en obtenant une participation aux bénéfices futurs des activités de Financement de matériel de transport et de Financement par le vendeur grâce à une structure plus efficace en matière de capital. À l'issue de la transition, Stonepeak continuera d'offrir une expérience client hors pair, grâce à sa solide plateforme d'infrastructures à l'échelle mondiale et son vaste savoir-faire dans le domaine du crédit-bail d'actifs destinés au secteur des transports. »

Les activités du segment Financement de matériel de transport de BMO proposent des solutions de financement spécialisées pour les camions et les remorques, principalement par l'intermédiaire de partenariats gérés par les concessionnaires, tandis que son segment Financement par le vendeur propose des solutions de financement d'équipements par l'intermédiaire des équipementiers et de leurs réseaux de concessionnaires. Le portefeuille combiné de prêts et de contrats de location aux États-Unis et au Canada s'élève à environ 14,5 milliards de dollars canadiens en date du 31 mars 2026.

Basée à New York, Stonepeak est une société de premier plan spécialisée dans les placements non traditionnels, notamment dans les infrastructures et les actifs immobiliers, qui gère environ 88 milliards de dollars américains d'actifs. Les secteurs ciblés par Stonepeak comprennent les transports et la logistique, les infrastructures numériques, l'énergie et la transition énergétique, ainsi que l'immobilier.

« S'appuyant sur des décennies d'expertise sectorielle, les segments Financement de matériel de transport et Financement par le vendeur de BMO se sont imposés comme l'une des principales plateformes de financement des transports en Amérique du Nord, a indiqué Will Schleier, directeur général principal, Stonepeak. Nous sommes emballés de travailler en étroite collaboration avec BMO ainsi qu'avec l'équipe de direction exceptionnelle actuellement en place pour continuer à investir dans l'entreprise, tirer parti de ses excellents résultats et élargir sa clientèle commerciale, tout en préservant la culture, la réputation et les relations qui ont fait le succès de l'entreprise jusqu'à présent. »

Points forts de la transaction

Aux termes de l'accord, Stonepeak acquerra les actifs des segments Financement de matériel de transport et Financement par le vendeur de BMO contre un paiement en espèces et une clause d'indexation sur les bénéfices futurs, subordonnée à la réalisation par l'entreprise d'objectifs de rendement futurs prédéfinis. BMO utilisera une partie de la contrepartie pour acquérir une participation d'environ 19,9 % dans la nouvelle entité.

À des fins comptables, ces activités seront classées comme détenues aux fins de vente, et BMO prévoit de comptabiliser une charge nette après impôts d'environ 0,9 million de dollars canadiens principalement liée à l'écart d'acquisition au troisième trimestre de 2026, qui sera inscrite dans le segment Services d'entreprise et traitée comme un élément de rajustement. Ce montant est susceptible d'être modifié à la conclusion de la transaction et dépend des taux de change alors en vigueur.

La transaction s'aligne sur la stratégie d'amélioration des rendements de BMO

Sur une base pro forma, la transaction devrait permettre d'améliorer le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires d'environ 28 points de base, principalement grâce à la réduction des actifs pondérés en fonction des risques et contribuer à l'amélioration du rendement des capitaux propres de la Banque. La transaction ne devrait pas avoir d'incidence significative sur les futurs bénéfices annualisés de la Banque.

La transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de conclusion habituelles. BMO et Stonepeak collaboreront afin d'assurer une transition en douceur.

Pour de plus amples informations sur cette transaction, veuillez consulter le site Web Relations avec les investisseurs de BMO à l'adresse www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/relations-avec-les-investisseurs/acquisitions.

Dans le cadre de cette transaction, BMO Marchés des capitaux et BofA Securities ont agi à titre de conseillers financiers de BMO. Sullivan & Cromwell LLP et Osler, Hoskin & Harcourt LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de BMO. Les cabinets Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Blake, Cassels & Graydon LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de Stonepeak.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

À propos de Stonepeak

Stonepeak est une société d'investissement alternatif de premier plan, spécialisée dans les infrastructures et les actifs réels, avec environ 88 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Grâce à ses investissements, à l'échelle mondiale, dans des entreprises défensives adossées à des actifs tangibles, Stonepeak vise à créer de la valeur pour ses investisseurs et les entreprises de son portefeuille, en mettant l'accent sur la protection contre le risque de baisse et sur de solides rendements ajustés au risque. En tant que sponsor de véhicules d'investissement en capital-investissement et en crédit, Stonepeak apporte du capital, un soutien opérationnel et un partenariat engagé pour développer les investissements dans ses secteurs cibles, parmi lesquels les infrastructures numériques, l'énergie et la transition énergétique, le transport et la logistique, ainsi que l'immobilier. Stonepeak a son siège à New York et dispose de bureaux à Houston, Washington, D.C., Londres, Hong Kong, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, Abou Dhabi et Riyad. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.stonepeak.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant la conclusion prévue de la transaction proposée, le versement éventuel d'une clause d'indexation sur les bénéfices futurs, l'incidence financière, opérationnelle et sur le capital de la transaction proposée, le rendement futur des activités des segments Financement de matériel de transport et Financement par le vendeur, nos stratégies ou actions futures, nos objectifs et engagements, les prévisions relatives à notre situation financière et à notre situation de trésorerie, ainsi que les déclarations faites par notre direction. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « s'attendre à », « anticiper » et « pouvoir », y compris sous leur forme négative et toutes leurs formes grammaticales.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives se fondent sur diverses hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Nous conseillons aux lecteurs du présent communiqué de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives étant donné qu'il existe un risque appréciable que les hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes et que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs diffèrent sensiblement des cibles, engagements, ambitions, plans ou objectifs exprimés dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, la possibilité que la transaction proposée ne soit pas conclue dans les délais prévus ou qu'elle ne le soit pas du tout parce que les approbations réglementaires requises n'auront pas été obtenues ou que les autres conditions de conclusion n'auront pas été remplies en temps opportun ou qu'elles ne l'auront pas été du tout, ou encore qu'elles auront été obtenues ou remplies sous réserve de conditions ou d'exigences préalables; les avantages escomptés de la transaction proposée, notamment en contribuant à la rentabilité des capitaux propres de BMO, en améliorant le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de BMO et en recevant un paiement au titre de la clause d'indexation sur les bénéfices futurs, ne sont pas réalisés dans les délais prévus ou ne se réalisent pas du tout en raison du rendement des activités des segments Financement de matériel de transport et Financement par le vendeur, de l'évolution des conditions générales de l'économie et des marchés, des taux d'intérêt et de change, de la politique monétaire, de la législation et de la réglementation (y compris les modifications apportées aux exigences de fonds propres) et de leur application; les risques de réputation et la réaction des clients et des employés de BMO face à la transaction; le temps consacré par la direction à gérer des problèmes liés à la transaction; et les autres facteurs mentionnés dans la section sur les risques qui pourraient influer sur les résultats futurs, ainsi que les sections concernant les risques liés au crédit et aux contreparties, au marché, à la liquidité et au financement, aux aspects opérationnels non financiers, aux affaires juridiques et à la conformité réglementaire, aux stratégies, aux aspects environnementaux et sociaux et à la réputation, dans la section Gestion globale des risques du Rapport annuel 2025 de BMO et la section Gestion des risques du Rapport de gestion du premier trimestre 2026 de BMO. Ces sections présentent l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs ainsi que sur notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques liés aux facteurs susmentionnés. Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Ces facteurs doivent être pris en compte en plus d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives.

Les hypothèses relatives aux rendements financiers attendus de BMO (notamment les chiffres du bilan, du compte de résultat et du capital réglementaire), à la date de conclusion prévue de la transaction proposée, aux coûts de restructuration et au traitement comptable retenu ont été prises en compte pour estimer l'impact de la transaction sur le rendement des capitaux propres et le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de BMO.

BMO ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'organisation ou en son nom, sauf si la loi l'exige.

SOURCE BMO Groupe Financier

Relations avec les médias : Jeff Roman, [email protected], 416 867‑3996 ; Relations avec les investisseurs : Christine Viau, [email protected], 416 867-6956 ; Bill Anderson, [email protected], 416 867-7834