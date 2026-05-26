Hommage aux avancées de BMO dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'analyse de données et de l'expérience client dans les services bancaires aux particuliers et aux entreprises

MONTRÉAL, le 26 mai 2026 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui avoir reçu sept distinctions lors de la remise des prix Digital CX 2026 de Digital Banker pour son leadership dans les domaines de l'IA et de l'innovation numérique, ainsi que pour son engagement constant en faveur de solutions axées sur le client.

Les prix Digital Banker CX de Digital Banker sont le seul programme au monde dédié à la reconnaissance des innovations de pointe en matière d'expérience client numérique au sein de l'écosystème des services financiers. Ces prix récompensent l'excellence dans l'utilisation des ressources numériques au sein du secteur des services financiers et saluent les contributions apportées aux innovations, aux avancées technologiques et aux engagements en faveur de la transformation numérique.

« Notre engagement à offrir des expériences axées sur le client et fondées sur le numérique continue de façonner notre approche de l'innovation à BMO, a indiqué Gregory Brown, chef des stratégies numériques, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, BMO. Ces distinctions soulignent la manière dont nous mettons la technologie à profit pour comprendre nos clients, aller à leur rencontre là où ils se trouvent et leur offrir des expériences qui les aident à améliorer leurs finances. »

« Ces distinctions témoignent de la force de la culture d'innovation de BMO et de la qualité exceptionnelle de l'expérience client qu'il offre, a poursuivi Derek Vernon, chef, Solutions de trésorerie et de paiement Amérique du Nord, BMO. BMO relève la barre grâce à des technologies de pointe et à des solutions fondées sur les données qui nous permettent de concrétiser notre vision : offrir à nos clients des services bancaires plus pratiques et personnalisés. »

Meilleure expérience client en matière de planification axée sur les objectifs et de personnalisation de portefeuille : Mon progrès financier Accessible par le biais des Services bancaires en ligne de BMO et de l'appli Services mobiles BMO, Mon progrès financier est une plateforme numérique libre-service de planification des objectifs qui aide les clients à créer des plans personnalisés et adaptables, à obtenir des informations complètes sur leurs finances et à accéder à des stratégies personnalisées pour les aider à atteindre leurs objectifs.

Meilleure expérience de coaching en matière d'épargne et de bien-être financier : Coach Crédit L'outil Coach Crédit de BMO propose une approche proactive et pédagogique de la santé financière en combinant des analyses personnalisées des facteurs de crédit, des simulations interactives et des alertes en temps réel sur la cote de crédit, le tout directement au sein de la plateforme bancaire numérique, permettant ainsi aux clients de comprendre et d'améliorer leur crédit en toute confiance.

Excellence en matière de prise de décision en temps réel et d'orchestration des parcours clients - Canada : Solution Dynamic Card Benefits and Card Art de BMO-Google Proposée en partenariat avec Google Pay et une première au Canada, la solution Card Art and Dynamic Card Benefits (avantages et motif de carte dynamique) de BMO aide les clients à faire des choix plus éclairés au moment de l'achat en indiquant clairement quelle carte offre le meilleur rapport qualité-prix pour une transaction donnée. L'expérience affiche des images nettes des cartes ainsi qu'un bref message présentant leurs principaux avantages, ce qui permet d'identifier plus facilement la meilleure option d'un seul coup d'œil lors du paiement dans Google Chrome. En fournissant des conseils clairs et opportuns au moment de la décision, cette solution aide les clients à tirer le meilleur parti de leurs cartes tout en leur permettant de prendre des décisions d'achat quotidiennes plus sûres et plus gratifiantes.

Meilleure mise en œuvre d'un système d'assistance aux agents/de copilotage pour centre d'appels : Assistance téléphonique Un outil d'assistance multilingue en temps réel destiné aux agents, qui améliore le taux de résolution dès le premier appel et réduit le nombre d'appels mal acheminés, l'initiative d'assistance téléphonique de BMO permet des interactions plus ciblées et plus empathiques avec les clients grâce à des processus simplifiés et à des analyses intégrées.

Meilleure utilisation des données et de l'analyse pour l'expérience client : Plateforme SAFE (Simplified Authorization for Entities) La plateforme nord-américaine SAFE optimise encore davantage la gestion des signataires de comptes en recourant à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique pour numériser, valider et consulter les dossiers à l'échelle de la Banque. Cette plateforme accélère la mise en place de parcours innovants en libre-service et offre une expérience simplifiée aux employés et aux clients des Services bancaires aux grandes entreprises au Canada et aux États-Unis.

Meilleure utilisation de la technologie au service de l'expérience client : Carrefour Cartes d'entreprise Le Carrefour Cartes d'entreprise révolutionne la gestion des cartes dans les Services bancaires en ligne pour entreprises grâce à une expérience numérique fluide et complète qui simplifie l'intégration, améliore le libre-service et offre une nouvelle valeur ajoutée significative aux clients des Services bancaires aux grandes entreprises et aux équipes de première ligne.

Utilisation remarquable des canaux numériques pour améliorer l'expérience client - États-Unis : Suite de Contrôles liés aux cartes dans les services bancaires numériques de BMO La Suite de Contrôles liés aux cartes dans les services bancaires numériques de BMO aux États-Unis est une fonctionnalité phare en libre-service qui permet à des millions de clients de gérer et de résoudre en toute sécurité leurs problèmes liés aux cartes de crédit en temps réel, de manière fluide par l'entremise de l'appli Services bancaires numériques de BMO et de l'Assistance BMO, en évitant ainsi au client d'avoir à appeler un centre d'appels ou à se rendre en succursale, tout en lui offrant une expérience plus rapide et plus fluide.



BMO continue de montrer la voie en tant que banque axée sur le numérique, prête pour l'avenir, dont l'objectif est d'offrir des expériences numériques de premier plan qui aident les clients à améliorer leurs finances. Cette reconnaissance témoigne de la réussite continue du parcours Le numérique au premier plan de BMO et s'appuie sur la solide expérience de la Banque en matière de reconnaissances sectorielle.

Pour plus d'informations sur les prix Digital CX, veuillez consulter le site

www.thedigitalbanker.com/awards/digital-cx-awards/ (en anglais).

Pour en savoir plus sur les outils et les ressources mis à la disposition des clients par BMO pour les aider à établir, à suivre et à gérer leurs finances personnelles, veuillez consulter le site www.bmo.com/principal/particuliers/.

Pour en savoir plus sur les solutions de trésorerie et de paiement de BMO, veuillez consulter le site https://entreprises.bmo.com/fr/ca/solutions/gestion-des-flux-de-tresorerie/.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Groupe Financier

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