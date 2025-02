MONTRÉAL, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Les fonds négociés en bourse (FNB) et les fonds d'investissement de BMO ont été reconnus pour leur rendement exceptionnel lors de l'événement annuel des Trophées FundGrade A+® de Fundata qui s'est tenu à Toronto le 6 février 2025. Au total, vingt-deux FNB BMO ont remporté des trophées FundGrade A+® dans leurs catégories respectives, soit le plus grand nombre de toutes les organisations financières pour 2024. Trois fonds d'investissement BMO ont également reçu les plus grands honneurs.

Les trophées FundGrade A+® sont décernés chaque année à des fonds d'investissement et à des gestionnaires qui ont affiché un rendement constant et exceptionnel, ajusté en fonction du risque, en intégrant jusqu'à dix ans d'historique.

« Obtenir le plus grand nombre de reconnaissances parmi les fournisseurs de FNB est un honneur particulier qui témoigne du travail acharné et du dévouement de notre équipe, a déclaré Sara Petrcich, chef, FNB et solutions structurées, BMO Gestion mondiale d'actifs. BMO s'est engagé à élargir son offre de placements en lançant des produits nouveaux et novateurs, afin d'aider les Canadiens à investir de manière ciblée et à améliorer leurs finances. »

« Des prix comme ceux-ci soulignent la force des équipes d'investissement de BMO Gestion mondiale d'actifs et démontrent notre engagement à être un chef de file du secteur, tout en gardant nos clients au centre de chaque décision que nous prenons, a ajouté Sadiq Adatia, chef des placements, BMO Gestion mondiale d'actifs. BMO continuera à mettre l'accent sur la création de produits accessibles qui produisent des résultats pour les investisseurs. »

La liste des FNB BMO gagnants est la suivante :

Nom du fonds Catégorie CIFSC1 Nombre

de

fonds2 Date de début

du calcul de la

note3 FNB BMO ESG Équilibré (ZESG) Équilibré mondial neutre 224 2020-12-31 FNB BMO Équilibré (ZBAL) Équilibré mondial neutre 224 2019-12-31 FINB BMO obligations de sociétés notées BBB (ZBBB) Titres à revenu fixe canadiens de sociétés 36 2020-12-31 FNB BMO Conservateur (ZCON) Équilibré mondial à revenu fixe 126 2019-12-31 FINB BMO équipondéré aurifères mondiales (ZGD) Actions de métaux précieux 17 2014-12-31 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens ETF (ZWE) Actions européennes 30 2015-12-31 FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH) Prêts à taux variable 14 2014-12-31 FNB BMO Croissance (ZGRO) Actions mondiales équilibrées 187 2019-12-31 FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (ZJK) Titres à revenu fixe à rendement élevé 56 2017-12-31 FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens (ZDH) Actions internationales 154 2015-12-31 FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC) Titres à revenu fixe canadiens à long terme 9 2014-12-31 FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB) Actions canadiennes 158 2014-12-31 FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (ZMP) Titres à revenu fixe canadiens 137 2014-12-31 FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ) Actions mondiales 306 2014-12-31 FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens (ZDM) Actions internationales 154 2014-12-31 FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ) Actions européennes 30 2014-12-31 FINB BMO MSCI Global ESG Leaders (ESGG) Actions mondiales 306 2020-12-31 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) Actions américaines 237 2014-12-31 FINB BMO actions du Nasdaq 100 (ZNQ) Actions américaines 237 2019-12-31 FINB BMO S&P 500 (ZSP) Actions américaines 237 2014-12-31 FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS) Titres à revenu fixe canadiens à court terme 86 2014-12-31 FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (ZTS) Titres mondiaux à revenu fixe 112 2017-12-31

La liste des fonds d'investissement BMO gagnants est la suivante :

Nom du fonds Catégorie CIFSC1 Nombre

de

fonds2 Date de début

du calcul de la

note3 BMO Fonds FNB actions du Nasdaq 100 Actions américaines 237 2021-12-31 BMO Fonds équilibré en dollars US Équilibré mondial neutre 224 2014-12-31 BMO Fonds américain à petite capitalisation Actions américaines à petite et moyenne capitalisation 42 2018-12-31

Rendement du FNB BMO ESG Équilibré (TSX : ZESG) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 16,57 %; 3 ans, 5,18 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 7,40 % (16-01-2020).

Rendement du FNB BMO Équilibré (TSX : ZBAL) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 15,89 %; 3 ans, 5,09 %; 5 ans, 7,14 %; et depuis sa création, 7,86 % (12-02-2019).

Rendement du FINB BMO obligations de sociétés notées BBB (TSX : ZBBB) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 7,65 %; 3 ans, 2,51 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 2,62 % (05-02-2020).

Rendement du FNB BMO Conservateur (TSX : ZCON) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 11,38 %; 3 ans, 2,88 %; 5 ans, 4,82 %; et depuis sa création, 5,62 % (12-02-2019).

Rendement du FINB BMO équipondéré aurifères mondiales (TSX : ZGD) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 38,94 %; 3 ans, 14,09 %; 5 ans, 10,55 %; 10 ans, 11,09 %; et depuis sa création, 2,80 % (14-11-2012).

Rendement du FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens (TSX : ZWE) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 7,20 %; 3 ans, 7,16 %; 5 ans, 6,15 %; et depuis sa création, 7,23 % (02-09-2015).

Rendement du FNB BMO rendement élevé à taux variable (TSX : ZFH) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 11,47 %; 3 ans, 8,07 %; 5 ans, 4,86 %; 10 ans, 5,39 %; et depuis sa création, 5,24 % (10-02-2014).

Rendement du FNB BMO Croissance (TSX : ZGRO) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 20,49 %; 3 ans, 7,32 %; 5 ans, 9,46 %; et depuis sa création, 10,11 % (12-02-2019).

Rendement du FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (TSX : ZJK) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 16,14 %; 3 ans, 6,64 %; 5 ans, 5,12 %; et depuis sa création, 5,57 % (04-10-2017).

Rendement du FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens (TSX : ZDH) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 10,81 %; 3 ans, 10,56 %; 5 ans, 7,83 %; et depuis sa création, 8,07 % (02-09-2015).

Rendement du FINB BMO obligations de sociétés à long terme (TSX : ZLC) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 5,00 %; 3 ans, -1,74 %; 5 ans, 0,27 %; 10 ans, 2,83 %; et depuis sa création, 4,92 % (19-01-2010).

Rendement du FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (TSX : ZLB) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 15,34 %; 3 ans, 7,92 %; 5 ans, 9,44 %; 10 ans, 9,14 %; et depuis sa création, 11,89 % (21-10-2011).

Rendement du FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (TSX : ZMP) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 4,63 %; 3 ans, -0,01 %; 5 ans, 1,27 %; 10 ans, 2,04 %; et depuis sa création, 2,36 % (19-03-2013).

Rendement du FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (TSX : ZGQ) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 28,68 %; 3 ans, 10,77 %; 5 ans, 15,00 %; 10 ans, 14,51 %; et depuis sa création, 14,56 % (05-11-2014).

Rendement du FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens (TSX : ZDM) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 12,41 %; 3 ans, 7,91 %; 5 ans, 8,39 %; 10 ans, 7,95 %; et depuis sa création, 7,50 % (20-10-2009).

Rendement du FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (TSX : ZEQ) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 2,88 %; 3 ans, 1,41 %; 5 ans, 6,66 %; 10 ans, 8,63 %; et depuis sa création, 8,84 % (10-02-2014).

Rendement du FINB BMO MSCI Global ESG Leaders (TSX : ESGG) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 27,01 %; 3 ans, 10,34 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 12,84 % (16-01-2020).

Rendement du FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (TSX : ZUQ) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 33,89 %; 3 ans, 13,50 %; 5 ans, 17,19 %; 10 ans, 16,79 %; et depuis sa création, 16,99 % (05-11-2014).

Rendement du FINB BMO actions du Nasdaq 100 (TSX : ZNQ) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 35,93 %; 3 ans, 13,91 %; 5 ans, 22,03 %; et depuis sa création, 22,61 % (12-02-2019).

Rendement du FINB BMO S&P 500 (TSX : ZSP) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 35,25 %; 3 ans, 13,30 %; 5 ans, 16,50 %; 10 ans, 15,10 %; et depuis sa création, 17,97 % (14-11-2012).

Rendement du FINB BMO obligations de sociétés à court terme (TSX : ZCS) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 7,13 %; 3 ans, 2,93 %; 5 ans, 2,82 %; 10 ans, 2,59 %; et depuis sa création, 2,90 % (20-10-2009).

Rendement du FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (TSX : ZTS) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 11,85 %; 3 ans, 4,81 %; 5 ans, 2,86 %; et depuis sa création, 2,36 % (21-02-2017).

Rendement du BMO Fonds FNB actions du Nasdaq 100 (série F) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 35,70 %; 3 ans, 13,90 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 18,20 % (01-06-2021).

Rendement du BMO Fonds équilibré en dollars US (série F) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 14,00 %; 3 ans, 2,90 %; 5 ans, 6,80 %; 10 ans, 6,50 %; et depuis sa création, 7,20 % (12-08-2013).

Rendement du BMO Fonds américain à petite capitalisation (série F) pour la période achevée le 31 décembre 2024 : 1 an, 31,20 %; 3 ans, 12,00 %; 5 ans, 15,20 %; et depuis sa création, 12,30 % (14-05-2018).

Pour plus de renseignements, visitez le site www.bmo.com/gam/ca-fr

MSCI et Bloomberg ne parrainent et n'endossent pas les FNB mentionnés dans les présentes, n'en font pas la promotion et n'assument par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ces FNB ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB. Le prospectus simplifié de chaque FNB renferme une description plus détaillée des liens limités que MSCI ou Bloomberg ont avec le gestionnaire et les FNB associés.

NasdaqMD, Nasdaq 100 IndexMD, Nasdaq 100MD, NDX sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les « Sociétés ») et sont utilisées sous licence par le gestionnaire. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et le caractère opportun du FINB BMO actions du Nasdaq 100 et du BMO Fonds FNB actions du Nasdaq 100. Le FINB BMO actions du Nasdaq 100 et le BMO Fonds FNB actions du Nasdaq 100 ne sont pas émis, ni cautionnés, ni vendus, ni promus par les Sociétés. Les Sociétés ne donnent aucune garantie et n'assument aucune responsabilité à l'égard du FINB BMO actions du Nasdaq 100 et du BMO Fonds FNB actions du Nasdaq 100.

L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et est utilisé sous licence par le gestionnaire. S&PMD, S&P 500MD, US 500, The 500, iBoxxMD, iTraxxMD et CDXMD sont des marques de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (« S&P »), et Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par SPDJI et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée au gestionnaire à certaines fins. Le FINB BMO S&P 500 n'est ni commandité, ni cautionné, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées; elles ne font aucune déclaration sur l'opportunité d'investir dans ces produits et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice.



Les placements dans les fonds d'investissement et dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais (s'il y a lieu). Les placements dans les fonds d'investissement peuvent comporter des commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement ou du FNB en question avant d'investir. Les fonds d'investissement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO ou les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié du fonds d'investissement ou du FNB en question. Les FNB BMO s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., une société de services financiers et une entité distincte de la Banque de Montréal. Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Déclaration de Fundata

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web https://www.fundgradeawards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 410 milliards de dollars au 31 octobre 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

_________________________________ 1 Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada (CIFSC)

2 Nombre de pairs par catégorie.

3 La date de fin du calcul du FundGrade est le 31 décembre 2024.

