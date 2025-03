MONTRÉAL, le 28 mars 2025 /CNW/ - BMO a été nommé meilleure banque privée au Canada pour les clients à valeur nette très élevée et meilleure banque privée au Canada pour les services-conseils en philanthropie lors de la remise des prix Euromoney Global Private Banking Awards 2025.

Ces prix soulignent l'engagement de BMO à répondre aux besoins uniques de ses clients de Gestion privée, notamment en leur offrant des services bancaires privés personnalisés, des solutions de prêt sur mesure et en soutenant les familles dans l'élaboration de plans philanthropiques conformes à leurs objectifs.

« À BMO Gestion privée, nous établissons des relations profondes avec les clients et les familles, toutes générations confondues, et nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour les accompagner à chaque étape de leur parcours, a déclaré Craig Meeds, chef, Services-conseils, Gestion privée, Canada, BMO Gestion privée. Ces prix soulignent le niveau de service exceptionnel offert par les banquiers privés de BMO et notre engagement à aider les clients à créer un héritage durable qui reflète leurs valeurs. »

Les Euromoney Global Private Banking Awards existent depuis plus de 20 ans et visent à récompenser les banques privées qui se distinguent dans plusieurs catégories. Les candidats sont évalués par un panel d'experts du secteur et par l'équipe de recherche d'Euromoney.

Pour plus d'informations sur les Euromoney Private Banking Awards 2025, veuillez visiter le site Private Banking Awards | Euromoney (en anglais).

Pour plus de renseignements sur BMO Gestion privée, consultez le site BMO Gestion privée.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2025, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

BMO Gestion privée est le nom du groupe d'exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées qui offrent des produits et des services de gestion privée. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion privée. Les services bancaires sont offerts par l'entremise de la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements, de planification de patrimoine, de planification fiscale et de planification philanthropique sont offerts par BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Gestion privée de placements inc. Les services de garde de valeurs ainsi que les services successoraux et fiduciaires sont offerts par la Société de fiducie BMO. BMO Nesbitt Burns Inc. est membre du Fonds canadien de protection des investisseurs et de l'Organisme canadien de réglementation des investissements. La Société de fiducie BMO et BMO Banque de Montréal sont membres de la Société d'assurance-dépôts du Canada.

