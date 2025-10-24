MONTRÉAL, le 24 oct. 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des FNB BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement du FNB BMO de produits de base généraux (le « FNB BMO »). Ce nouveau FNB BMO offre un moyen transparent et efficace de diversifier un portefeuille sans avoir à négocier des produits de base individuels.

« Le FNB BMO de produits de base généraux réduit la complexité, offrant aux investisseurs un accès simplifié aux marchés mondiaux des matières premières grâce à une solution d'investissement unique, tout en négociant en dollars canadiens afin de réduire le risque de change, a déclaré Bipan Rai, premier directeur général et chef, Stratégies liées aux FNB et aux placements non traditionnels, BMO Gestion mondiale d'actifs. Ce nouveau FNB BMO comprend un large éventail de secteurs de matières premières, notamment l'énergie, l'agriculture, le bétail et les métaux industriels et précieux, offrant ainsi aux investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille une autre option à prendre en considération lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement. »

Le FNB BMO a conclu son offre initiale de parts en dollars canadiens (Cboe CA : ZCOM) et est coté et négocié à la bourse Cboe Canada Inc.

Le FNB BMO cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement total d'un indice de produits de base généraux (l'« indice ») ou de tout indice qui le remplace, déduction faite des frais et des charges. La stratégie de placement du FNB BMO consiste généralement à investir dans des instruments dérivés (tels que des instruments dérivés liés à des matières premières) afin de reproduire le rendement total de l'indice. À l'heure actuelle, le FNB BMO cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Bloomberg Commodity (rendement total), déduction faite des frais ou des charges, principalement par le recours à des dérivés liés à des produits de base qui offrent une exposition aux constituants de l'indice Bloomberg Commodity, et par le réinvestissement de toute trésorerie excédentaire dans des instruments du marché monétaire, des titres à revenu fixe, des fonds sous-jacents ou des instruments financiers similaires afin de reproduire le rendement de l'indice Bloomberg Commodity (rendement total).

« BLOOMBERGMD » et l'indice Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et des membres de son groupe, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg »), qui ont été concédées sous licence à certaines fins par BMO Gestion d'actifs inc. (le « titulaire de licence »). Bloomberg n'est pas membre du même groupe que le titulaire de licence et Bloomberg n'approuve pas, n'endosse pas, ne vérifie pas et ne recommande pas le FNB. Bloomberg ne garantit pas la présentation en temps opportun, l'exactitude ou l'exhaustivité de toute donnée ou information en lien avec le FNB.

Le FNB BMO de produits de base généraux est un fonds d'investissement alternatif négocié en bourse au sens du Règlement 81-102. À titre de fonds d'investissement alternatif, le FNB BMO permet d'investir dans des catégories d'actifs et d'utiliser des stratégies d'investissement qu'il est interdit d'appliquer aux fonds d'investissement traditionnels, y compris le recours à l'effet de levier, la possibilité d'emprunter des liquidités pour les utiliser à des fins d'investissement et une capacité accrue à investir dans les produits de base. Bien que ces stratégies soient utilisées conformément aux objectifs et aux stratégies d'investissement des FNB BMO, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le rythme de dépréciation du placement de l'investisseur.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans le FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les fonds négociés en bourse s'échangent comme des actions, ils peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

