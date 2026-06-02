Récompenses Bleu amalgame les expériences en magasin, en ligne et numériques afin de rendre l'accumulation et l'utilisation des points Bleu plus flexibles, plus pratiques et plus fluides.

Parmi les partenaires du programme figurent Porter Airlines, Instacart, les enseignes hôtelières d'Accor, notamment Fairmont Hotels and Resorts, Sofitel, Rimrock et Novotel, ainsi que les restaurants du groupe MTY, notamment Thai Express, Mr. Sub, Manchu Wok, Mucho Burrito, Pizza Delight et Jugo Juice. D'autres partenaires viendront s'ajouter.

Les avantages exclusifs réservés aux clients de BMO comprennent des possibilités de cumul accéléré de points sur les dépenses quotidiennes et les voyages, notamment jusqu'à 10 fois plus de points par l'entremise de Voyages Récompenses Bleu (à l'exclusion des croisières) avec une carte de crédit Récompenses Bleu, ainsi que des taux de cumul améliorés sur les achats d'essence, de produits alimentaires, en gros et de recharge pour véhicules électriques.

MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de Récompenses Bleu, une nouvelle gamme de cartes de crédit MastercardMD*1 BMO Récompenses Bleu, d'un compte de chèques BMO Récompenses Bleu et de cartes d'entreprise BMO Récompenses Bleu, poursuivant la transition, annoncée précédemment, du programme AIR MILES vers son programme de fidélisation entièrement repensé. Le nouveau programme de fidélisation continuera d'être géré par une filiale de BMO. Les membres peuvent désormais accumuler et échanger des points Bleu auprès de marques partout au Canada; d'autres possibilités d'accumulation auprès de partenaires ainsi que de nouvelles fonctionnalités seront annoncées tout au long de l'année.

Alors que la question du pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations de nombreux Canadiens, Récompenses Bleu élargit les possibilités d'obtenir des récompenses et témoigne d'une volonté d'aider les ménages à tirer davantage profit de leurs dépenses quotidiennes en leur permettant de gagner des récompenses sur leurs achats de première nécessité. Les milles de récompense Air MilesMC existants sont automatiquement convertis en points Bleu, sans perte de valeur.



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1 MD* Renseignements sur l'astérisque renvoyant à une note de bas de page. Mastercard est une marque déposée, et le logo formé de deux cercles imbriqués est une marque de commerce de Mastercard International Incorporated. Utilisés sous licence.

« Conçu pour s'adapter aux habitudes de consommation des Canadiens, Récompenses Bleu combine des expériences en magasin, en ligne et numériques afin de rendre l'accumulation et l'utilisation des récompenses plus souples, plus pratiques et plus fluides, a déclaré Mathew Mehrotra, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, BMO. Récompenses Bleu aide les Canadiens à améliorer leurs finances en mettant l'accent sur la manière de faire fructifier leur argent au quotidien. »

Nouveaux avantages offerts aux membres de Récompenses Bleu

Davantage d'occasions d'accumuler des récompenses grâce à des partenariats élargis : Les membres peuvent choisir de participer au programme pour gagner des récompenses auprès d'un réseau de partenaires en pleine expansion, couvrant des catégories essentielles telles que Porter Airlines , Instacart , les enseignes hôtelières d' Accor (notamment Fairmont Hotels and Resorts , Sofitel , Rimrock et Novotel ), ainsi que les restaurants du groupe MTY , notamment Thai Express , Mr. Sub , Manchu Wok , Mucho Burrito , Pizza Deligh t et Jugo Juice , et bien d'autres encore à venir. Groupe MTY : Les membres peuvent obtenir 1 point par dollar dépensé lorsqu'ils effectuent des achats avec une carte de paiement associée. Instacart : Les membres peuvent obtenir 1 point par dollar dépensé lorsqu'ils effectuent des achats avec une carte de paiement associée.

Avantages de Voyages Récompenses Bleu : Les membres peuvent désormais accéder à une nouvelle plateforme simplifiée d'échange de points contre des voyages pour les vols, les hôtels et la location de voitures. Davantage de souplesse : Les membres peuvent échanger n'importe quel nombre de points Bleu pour le paiement partiel de leurs voyages 2 . Des points qui vont loin : Les membres peuvent utiliser leurs points Bleu pour régler l'intégralité de leurs trajets, taxes et frais compris 3 .

Une transition fluide et une expérience simplifiée : Dans le cadre du lancement, le solde des milles de récompense AIR MILES existants a été automatiquement converti en points Bleu sans perte de valeur. Par suite de la consolidation des milles Argent et des milles Rêves, les membres continueront à accumuler un seul type de point de fidélisation. Les cartes et les numéros des membres resteront inchangés - aucune démarche n'est nécessaire.





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2 À l'exception des réservations de croisières. Des conditions générales s'appliquent aux échanges de points contre des voyages admissibles.

3 À l'exception des réservations de croisières et des frais payables sur place. Des conditions générales s'appliquent aux échanges de points contre des voyages admissibles.

3 Selon les renseignements sur la concurrence en date du 11 décembre 2025. Aucune autre carte de crédit émise par une institution financière canadienne n'offre de points de récompense en prime dans le cadre de sa structure de produits permanente, dans les catégories d'achat d'essence, de recharge de véhicule électrique, d'achat d'épicerie et dans les clubs-entrepôts, telles que définies selon le code de catégorie de commerçant de Mastercard (stations-service / bornes de recharge de véhicules électriques; épiceries et supermarchés; et clubs-entrepôts).

Valeur exclusive offerte aux clients de BMO

Compte tenu du vif intérêt manifesté avant le lancement et d'une liste d'attente très active composée de Canadiens, BMO a dévoilé aujourd'hui une nouvelle gamme de cartes de crédit Mastercard BMO Récompenses Bleu assorties d'accélérateurs de premier plan sur les achats d'essence, à l'épicerie et dans les clubs-entrepôts4.

Cartes de crédit Mastercard BMO Récompenses Bleu : Conçues pour offrir plus d'avantages sur les dépenses quotidiennes, les nouvelles cartes de crédit Mastercard BMO Récompenses Bleu sont les seules cartes de crédit de particuliers au Canada assorties d'accélérateurs intégrés pour les achats d'essence, d'épicerie et dans des clubs-entrepôts 3 et offrant la capacité d'obtenir 10x les points Bleu sur la plateforme Voyages Récompenses Bleu, optimisée par Expedia et chez les partenaires participants 5 . La nouvelle gamme de cartes Mastercard BMO Récompenses Bleu comprend : Carte Mastercard BMO Récompenses Bleu World Elite Carte Mastercard BMO Récompenses Bleu Carte Mastercard BMO Récompenses Bleu World Elite pour entreprise Carte Mastercard BMO Récompenses Bleu pour entreprise Carte d'entreprise BMO Récompenses Bleu Carte d'entreprise BMO Récompenses Bleu Conçue pour aider les entreprises à optimiser leurs dépenses quotidiennes, la carte d'entreprise BMO Récompenses Bleu offre les avantages suivants : Cumul de 1,5x les points pour chaque dollar dépensé en achats admissibles. Cumul de 2x les points pour chaque dollar dépensé en essence, en fournitures de bureau et en paiements de factures récurrentes de services publics. Adhésion gratuite à Mastercard Travel Pass, optimisé par DragonPass, avec deux accès aux salons d'aéroport par an. Des primes liées aux dépenses annuelles pour l'Option d'accumulation à l'échelle de l'entreprise : 25 000 points Bleu pour des dépenses annuelles comprises entre 150 000 $ et 249 999 $. 35 000 points Bleu pour des dépenses annuelles comprises entre 250 000 $ et 499 999 $. 75 000 points Bleu pour des dépenses annuelles de 500 000 $ ou plus. 10 fois plus de points chez nos partenaires du secteur du voyage et de la vie quotidienne : Les clients de BMO peuvent profiter de davantage d'occasions d'accumuler des points grâce à des avantages exclusifs, notamment : 10 fois plus de points sur les voyages réservés sur la plateforme Voyages Récompenses Bleu et ses partenaires participants, notamment les nouveaux venus Instacart et les restaurants du groupe MTY, parmi lesquels Thai Express, Mr. Sub, Manchu Wok, Mucho Burrito, Pizza Delight et Jugo Juice 6 .

Compte de chèques BMO Récompenses Bleu : Les clients de BMO qui détiennent un compte de chèques BMO Récompenses Bleu peuvent gagner jusqu'à 500 points en prime par mois s'ils maintiennent un solde quotidien minimum de 4 000 $ dans leur compte, et cumuler jusqu'à 500 points en prime par mois s'ils ont une carte Mastercard BMO Récompenses Bleu World Elite. Les clients qui possèdent un compte de chèques BMO Récompenses Bleu peuvent cumuler deux fois plus de points sur les achats admissibles de produits alimentaires, d'essence, de recharge pour véhicules électriques et de produits en gros, dans la limite de 1 000 $ d'achats admissibles par mois, et 1 point pour chaque tranche de 2 $ dépensés sur tous les autres achats, dans la limite de 5 000 $ d'achats admissibles par mois.

Offres de bienvenue 7 : Les titulaires de carte peuvent gagner jusqu'à 1 600 $ au total, dont 100 000 points Bleu, dès la première année avec la carte Mastercard BMO Récompenses Bleu World Elite, ou jusqu'à 20 000 points Bleu avec la carte Mastercard BMO Récompenses Bleu. Les titulaires de la carte pour entreprise peuvent cumuler jusqu'à 1 750 $ au total, dont 120 000 points Bleu, dès la première année avec la carte Mastercard BMO Récompenses Bleu World Elite pour entreprise, ou jusqu'à 30 000 points Bleu avec la carte Mastercard BMO Récompenses Bleu pour entreprise*.





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4 Selon les renseignements sur la concurrence en date du 11 décembre 2025. Aucune autre carte de crédit émise par une institution financière canadienne n'offre de points de récompense en prime dans le cadre de sa structure de produits permanente, dans les catégories d'achat d'essence, de recharge de véhicule électrique, d'achat d'épicerie et dans les clubs-entrepôts, telles que définies selon le code de catégorie de commerçant de Mastercard (stations-service / bornes de recharge de véhicules électriques; épiceries et supermarchés; et clubs-entrepôts en date du 11 décembre 2025.

5 Les avantages exclusifs des cartes de crédit BMO Récompenses Bleu sont réservés aux titulaires de cartes de crédit personnelles et ne s'appliquent pas aux cartes de crédit pour petites entreprises et entreprises.

À venir : encore plus d'avantages et de façons d'accumuler des points

Récompenses Bleu s'engage à aider les Canadiens à tirer le meilleur parti de leurs points cet été. Tout au long de la saison, les membres auront accès à de nombreuses promotions et offres qui leur permettront de cumuler encore plus facilement des points.

« Récompenses Bleu est conçu pour tenir compte des lieux que les Canadiens fréquentent déjà au quotidien, a indiqué Shawn Stewart, président, Récompenses Bleu. De l'épicerie et des produits ménagers aux voyages et aux sorties au restaurant, ce programme offre aux membres davantage de possibilités d'accumuler des points dans les catégories qui comptent le plus au quotidien. »

Pour plus de renseignements sur le programme Récompenses Bleu, veuillez consulter https://www.bluerewards.ca/fr.html.

Pour de plus amples informations sur la gamme de cartes Mastercard BMO Récompenses Bleu, y compris d'autres modalités importantes, visitez le site https://www.bmo.com/fr-ca/principal/particuliers/cartes-de-credit/recompenses-bleu/.



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6 Des modalités s'appliquent. Consultez le site bmo.com/recompensesbleu10x pour plus de détails.

7 Des modalités s'appliquent. Consultez le site http://www.bmo.com/recompensesbleu pour plus de détails.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Groupe Financier

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