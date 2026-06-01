La Coupe du monde de 2026 pourrait ajouter jusqu'à 6,5 milliards de dollars canadiens au PIB trimestriel du Canada

Le tourisme, l'hôtellerie et la consommation devraient être les principaux catalyseurs économiques, générant jusqu'à 5 milliards de dollars canadiens

Une croissance progressive devrait faire augmenter le PIB trimestriel d'environ 0,1 point de pourcentage à la mi-2026

MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - Alors que des millions de partisans portent leur attention sur l'Amérique du Nord pour le plus important tournoi de soccer international au monde, on prévoit une augmentation du PIB trimestriel du Canada, qui pourrait atteindre 6,5 milliards de dollars canadiens, selon un nouveau rapport des Études économiques BMO.

Du 11 juin au 19 juillet, le tournoi mettra en vedette 48 équipes et 104 matchs en Amérique du Nord, Toronto et Vancouver accueillant des matchs au Canada.

« Les mégaévénements sportifs de cette ampleur ne transforment pas les économies du jour au lendemain, mais ils créent une hausse importante de la demande sur une période concentrée, a déclaré Douglas Porter, économiste en chef, BMO. Au Canada, ce sont surtout le tourisme, l'hébergement, la restauration et le divertissement local qui devraient en bénéficier, en particulier dans les villes hôtes. »

Le tourisme et l'hôtellerie, premiers bénéficiaires

Les dépenses liées au tourisme devraient constituer le principal moteur de l'activité économique, les visiteurs étrangers stimulant la demande dans les secteurs de l'hôtellerie, du transport aérien, de la restauration et des bars. Les premiers indicateurs faisaient état d'une hausse des réservations d'hébergement après le tirage au sort des matchs, notamment autour des rencontres phares à Toronto et à Vancouver, mais des données plus récentes suggèrent que la demande s'est modérée.

Les bars et les restaurants devraient également connaître une hausse notable. Lors de la Coupe du monde de 2022, les dépenses de consommation dans les bars et les restaurants au Canada ont augmenté de plus de 10 %, ce qui souligne le potentiel de hausse pour les exploitants du secteur.

Hausse à court terme, incidence régionale concentrée

Les Études économiques BMO estiment que le tournoi de 2026 pourrait générer entre 1,5 et 6,5 milliards de dollars canadiens en PIB trimestriel supplémentaire au Canada, notamment :

de 1 à 5 milliards de dollars canadiens provenant de dépenses liées au tourisme;

de 0,5 à 1,5 milliard de dollars canadiens provenant de l'augmentation de la consommation intérieure.

Cela équivaut à une hausse d'environ 0,1 point de pourcentage de la croissance annualisée trimestrielle du PIB, répartie entre les deuxième et troisième trimestres de 2026.

L'impact sera plus marqué en Ontario et en Colombie-Britannique, où la croissance pourrait être de deux à trois fois la moyenne nationale en raison de la concentration des matchs à Toronto et à Vancouver.

L'emploi devrait également connaître une hausse modeste et temporaire, en particulier dans les secteurs liés au tourisme.

« Ces gains sont réels, mais temporaires, a ajouté M. Porter. Ils reflètent une hausse de la demande pendant la période de l'événement plutôt qu'un changement durable des données fondamentales économiques au Canada. »

Soutenir la croissance du soccer au Canada

BMO soutient fièrement le soccer depuis plus de deux décennies, contribuant ainsi à propulser le sport tant au niveau local que professionnel. À titre de banque du soccer, cet engagement de longue date continue d'élargir l'accès au sport et de renforcer les collectivités à l'échelle du Canada.

« En tant que banque officielle de Canada Soccer et des équipes nationales du Canada, BMO voit ce moment comme une occasion de célébrer la croissance et l'élan continus du sport au Canada, et de soutenir les collectivités et les partisans qui l'animent à l'échelle du pays », a déclaré Catherine Roche, chef du marketing et des communications, BMO.

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SOURCE BMO Groupe Financier

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