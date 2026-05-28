MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui avoir renouvelé son partenariat stratégique de longue date avec l'Institut Vector pour l'intelligence artificielle pour une durée supplémentaire de cinq ans, renforçant ainsi son engagement en faveur du développement d'une IA responsable, de la formation des talents et des applications concrètes dans l'ensemble du secteur financier.

Partenaire fondateur de l'Institut Vector depuis 2017, BMO a joué un rôle clé dans la mise en place de l'un des principaux écosystèmes d'IA au monde. Grâce à cette collaboration, BMO continuera à renforcer son accès à la recherche de pointe, aux talents spécialisés et aux programmes d'IA appliquée qui soutiennent sa stratégie axée sur le numérique et l'IA.

« L'IA transforme tous les aspects des services financiers, et notre partenariat avec l'Institut Vector nous permet de rester à la fine pointe de cette innovation, a déclaré Steve Tennyson, chef de la technologie et des opérations, BMO. En associant une recherche de niveau mondial à des applications concrètes dans le monde des affaires, nous accélérons la mise en place de solutions d'IA responsables et centrées sur l'humain pour nos clients. »

Ce partenariat renouvelé s'appuie sur une solide expérience de collaboration dans les domaines de la recherche, du développement des talents et de l'innovation appliquée. Ensemble, BMO et l'Institut Vector ont mis en place des initiatives de pointe dans les domaines de l'apprentissage automatique, des grands modèles linguistiques, de la gouvernance responsable de l'IA et de la gestion des risques liés à l'IA.

En tant que partenaire de niveau Platine, BMO bénéficie des avantages suivants :

accès à un réseau mondial de chercheurs et d'ingénieurs de premier plan dans le domaine de l'IA;

participation à des projets d'IA appliquée axés sur des défis commerciaux concrets;

occasions de formation et de perfectionnement pour améliorer les compétences des employés;

amélioration des processus de recrutement des meilleurs talents en IA.

L'Institute Vector rassemble plus de 800 chercheurs en IA et un vaste réseau de partenaires sectoriels, d'entreprises en démarrage et d'établissements universitaires afin de favoriser l'accélération de l'adoption de l'IA.

« BMO accompagne Vector depuis le tout début et ce renouvellement témoigne de l'engagement à long terme qui permet une véritable adoption de l'IA à grande échelle. Ensemble, nous sommes allés bien au-delà des projets pilotes pour passer à un déploiement responsable à l'échelle de l'organisation, qui crée une valeur durable pour les clients et établit la norme en matière de collaboration entre le secteur et la recherche », a indiqué Glenda Crisp, présidente et chef de la direction de l'Institut Vector.

« La prochaine étape de l'IA sera déterminée par la capacité des organisations à passer de l'expérimentation à un impact et à une valeur concrets, a ajouté Kristin Milchanowski, chef de l'IA et de l'informatique quantique, BMO. Notre partenariat avec l'Institut Vector nous permet de déployer à grande échelle des capacités avancées en matière d'IA dans toute l'organisation, tout en accordant une importance particulière à la transparence, à la responsabilité et à la confiance. »

Par l'intermédiaire de ce partenariat, BMO a contribué à l'innovation en matière d'IA dans des domaines tels que le développement d'outils d'IA responsables, l'optimisation de l'IA sur le plan énergétique et la modélisation prédictive avancée.

Le renouvellement de cet accord permettra d'étendre la collaboration dans des domaines clés, notamment :

cas d'utilisation de l'IA appliquée dans le secteur bancaire;

développement des talents et perfectionnement des compétences du personnel;

cadres et gouvernance en matière d'IA responsable;

leadership au sein de l'écosystème et initiatives de leadership éclairé.

BMO a été récompensé pour son excellence en matière de développement des talents dans le domaine de l'IA au sein du secteur bancaire mondial, ce qui témoigne de son approche globale visant à développer et à déployer à grande échelle des capacités de pointe. La Banque a largement intégré l'IA dans l'ensemble de ses activités et de son effectif. Elle se concentre sur la personnalisation de l'expérience client, le renforcement des équipes et l'automatisation des opérations, tout en s'appuyant sur une gouvernance rigoureuse et responsable de l'IA. BMO continue à faire progresser l'intelligence artificielle et les technologies quantiques à grande échelle grâce à l'Institut d'intelligence artificielle appliquée et d'informatique quantique de BMO.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans, BMO offre à ses clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur opérationnelle en déployant et en intégrant l'intelligence humaine, numérique et artificielle afin de personnaliser l'expérience client, d'augmenter les capacités des équipes et d'automatiser ses activités de façon responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Groupe Financier

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