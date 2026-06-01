Les leaders de BMO reconnus pour avoir fait progresser l'innovation numérique et la transformation fondée sur l'IA au sein de la Banque.

Cette reconnaissance témoigne du rôle moteur joué par M. Mehrotra et Mme Milchanowski dans la mise en place d'expériences client plus personnalisées et fluides grâce à l'IA, à la technologie et aux données.

Elle souligne la dynamique de BMO en matière de transformation numérique et d'intelligence artificielle, notamment les progrès réalisés dans le domaine des capacités numériques, le développement de l'intelligence artificielle appliquée et le renforcement de l'accompagnement proposé par la Banque à ses clients.

MONTRÉAL et CHICAGO, le 1er juin 2026 /CNW/ - Mathew (Mat) Mehrotra, chef du secteur Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada et cochef, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada de BMO, et Kristin Milchanowski, chef de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique et directrice générale fondatrice, Institut d'intelligence artificielle appliquée et d'informatique quantique de BMO, ont été sélectionnés dans la liste des personnalités les plus innovantes du secteur financier de 2026 établie par American Banker.

Ce classement annuel met à l'honneur les leaders du secteur des services financiers qui font progresser l'innovation, transforment l'expérience client et façonnent l'avenir du secteur bancaire.

« La culture d'innovation de BMO favorise un avenir axé sur le numérique et optimisé par l'IA qui donne à nos clients les moyens d'améliorer leurs finances, a déclaré Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier. Cette reconnaissance montre bien l'impact de nos leaders dans un contexte où nous utilisons la technologie et l'IA pour personnaliser l'expérience client, renforcer nos équipes et automatiser les processus. Félicitations à Mat et à Kristin! »

Promouvoir l'innovation numérique basée sur l'IA et offrir des expériences centrées sur le client

M. Mehrotra dirige le secteur Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada de BMO en mettant l'accent sur l'association de l'expertise humaine à l'intelligence artificielle et aux capacités numériques afin d'aider nos clients à améliorer leurs finances.

Il a favorisé la transformation numérique et l'innovation axées sur la valeur ajoutée ainsi que l'intelligence artificielle à tous les niveaux de l'organisation, en mettant en place toute une gamme d'outils de gestion financière, notamment Mon progrès financier, Coach Crédit de BMO et Mon info BMO, ainsi que des fonctionnalités d'épargne et de définition d'objectifs, et une expérience plus fluide des comptes et des produits sur tous les circuits, afin d'aider les clients à prendre une longueur d'avance et à la conserver dans la gestion de leurs finances.

Il a encouragé l'utilisation accrue d'outils basés sur l'IA, tels que l'Assistant Lumi, qui permet aux employés d'accéder en toute sécurité et en temps réel aux politiques, méthodes et directives internes, offrant ainsi un accompagnement plus rapide et plus personnalisé aux clients.

M. Mehrotra a mené une vaste transformation numérique au sein des activités de détail de la Banque en Amérique du Nord, notamment la migration numérique sans heurts de deux millions de clients de la Bank of the West, couvrant à la fois les profils numériques et les fonctionnalités de transfert d'argent. Son équipe a également renforcé la compétitivité des services bancaires numériques de BMO et a dynamisé les ventes en ligne grâce à un modèle de prestation agile axé sur l'amélioration continue. Il a également lancé InnoV8 de BMO, un programme d'innovation d'entreprise qui rassemble des partenariats de cocréation avec des entreprises technologiques de premier plan, contribuant ainsi à accélérer le développement de nouvelles capacités et à renforcer l'écosystème numérique et d'intelligence artificielle de la Banque.

Faire progresser les analyses basées sur l'IA et la transformation de l'organisation

À titre de chef de l'IA et de l'informatique quantique de BMO, Mme Milchanowski dirige la stratégie d'entreprise de BMO visant à développer l'IA responsable, à préparer l'organisation à l'ère quantique et à diffuser les connaissances acquises à l'ensemble de la Banque afin d'améliorer la prise de décision, de renforcer la gestion des risques et d'offrir des expériences plus personnalisées aux clients.

Elle est également directrice fondatrice de l'Institut d'intelligence artificielle appliquée et d'informatique quantique de BMO, un centre d'excellence à l'échelle de l'organisation, créé pour promouvoir l'innovation responsable, la gouvernance et les applications concrètes de l'IA et des technologies quantiques, tout en contribuant à renforcer le savoir-faire et les capacités internes au sein de l'organisation.

Sous sa direction, l'adoption à grande échelle des technologies basées sur l'IA s'est accélérée, le vivier de talents et le modèle opérationnel de la Banque dans ce domaine ont été renforcés, et les équipes de l'ensemble de l'organisation ont pu intégrer l'IA dans leurs pratiques de service à la clientèle et de gestion des risques, tout en positionnant BMO à la fine pointe de l'innovation quantique émergente, veillant à ce que la Banque se dote du savoir-faire, de la gouvernance et des infrastructures nécessaires pour faire face aux mutations technologiques à long terme.

Ensemble, leur travail reflète la dynamique soutenue de BMO en matière de transformation numérique et d'intelligence artificielle, notamment les progrès réalisés dans le développement des capacités numériques, la généralisation de l'intelligence artificielle appliquée et le renforcement de la qualité du service offert aux clients grâce à l'intégration des compétences humaines, de l'intelligence artificielle et des capacités numériques à tous les niveaux de l'organisation.

Le classement des personnalités les plus innovantes du secteur financier d'American Banker met à l'honneur les dirigeants qui redéfinissent les services financiers grâce à l'innovation, à la collaboration et à un impact mesurable.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO donne aux clients les moyens d'améliorer leurs finances, consultez le site www.bmo.com/principal/particuliers.

Pour en savoir plus sur la stratégie d'IA et Le numérique au premier plan de BMO, veuillez consulter https://www.bmo.com/fr-ca/principal/a-propos-de-bmo/notre-impact/clients/technologie-innovation/.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Groupe Financier

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