MONTRÉAL et CHICAGO, le 23 déc. 2025 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui que 91 % de ses employés ont donné personnellement plus de 36 millions de dollars1 à des organismes communautaires en Amérique du Nord, dans le cadre de sa campagne annuelle BMO Générosité, dépassant ainsi l'objectif de dons de 29 millions de dollars que s'était fixé la Banque. Il s'agit de la 15e campagne annuelle de BMO en partenariat avec Centraide. Des 36 millions de dollars, plus de 12 millions ont été versés à des sections locales de Centraide à travers l'Amérique du Nord..

« Encore une fois, l'équipe BMO a eu un impact considérable grâce à notre campagne BMO Générosité de premier ordre, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. « Le succès de cette année reflète notre raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et notre volonté de contribuer au rayonnement des collectivités nord-américaines. Centraide s'efforce de s'attaquer aux causes profondes des inégalités et d'apporter son soutien là où il peut faire la plus grande différence. Nous sommes fiers d'être leurs partenaires depuis plus de 60 ans. »

Les plus de 36 millions de dollars récoltés lors de la campagne de cette année s'ajoutent aux plus de 140 millions de dollars que les employés de BMO ont donné à des organismes de bienfaisance au Canada et aux États-Unis au cours des cinq dernières années par le biais de la campagne annuelle de la Banque.

« Cette campagne rassemble des milliers d'employés qui choisissent de soutenir l'aide locale, un don à la fois, grâce au partenariat de longue date entre BMO et Centraide, a déclaré Heather McDonald, présidente et chef de la direction de United Way Greater Toronto. L'ampleur de cet effort renforce les organismes locaux de première ligne et contribue à maintenir une aide pratique à la portée des personnes qui s'efforcent d'atteindre la stabilité financière, la santé et l'appartenance. À une époque où trop de gens ont du mal à joindre les deux bouts, il est important de se manifester ainsi. Nous sommes reconnaissants envers les dirigeants et les employés de BMO. Notre travail consiste désormais à mettre ce soutien à profit là où il aura le plus d'impact, par tous les moyens possibles. »

« BMO est le partenaire commercial n° 1 de United Way of Metro Chicago depuis plus d'une décennie. Au cours de ce partenariat, les employés de BMO ont généreusement donné de leur temps, de leur talent et de leur argent pour aider les personnes et les familles à subvenir à leurs besoins fondamentaux et à transformer les quartiers de la région de Chicago, a rappelé Sean Garrett, président-directeur général de United Way of Metro Chicago. BMO établit véritablement la norme en matière de générosité, et Centraide est ravie de célébrer l'immense succès de la 15e campagne annuelle BMO Générosité.

BMO a lancé sa campagne BMO Générosité 2025 lors du Mardi je donne (le 2 décembre) en organisant 16 activités d'emballage de trousses communautaires dans des villes du Canada et des États-Unis, en partenariat avec Centraide. Plus de 750 employés bénévoles de BMO ont assemblé près de 11 000 trousses de soins en fonction des besoins des collectivités locales, y compris des trousses d'hygiène, des trousses pour temps froid, des trousses d'alphabétisation et des trousses de collations, toutes au profit de Centraide et d'organismes partenaires de Centraide.

Partenariat entre BMO et Centraide

BMO est un partenaire de longue date de Centraide dans sa mission de soutien aux organismes qui construisent et desservent directement des quartiers partout en Amérique du Nord. Grâce à sa capacité unique de définir les besoins et de soutenir des programmes de première ligne de grande envergure, Centraide réduit les disparités économiques et se joint à BMO pour améliorer les finances des collectivités que nous servons. En 2024, nous avons touché plus de 3,7 millions de personnes dans 150 quartiers grâce à notre partenariat avec Centraide.

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Que nous donnions à des organismes communautaires à l'échelle de l'Amérique du Nord, que nous investissions dans des partenariats pour répondre aux besoins de la société ou que nous soutenions les dons et les activités de bénévolat de nos 55 000 employés, nous sommes fiers de notre tradition de plus de 200 ans qui consiste à faire une différence dans les collectivités que nous servons. Assurer la prospérité des collectivités, en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant la générosité et le bénévolat des employés, est au cœur de la raison d'être de BMO : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

En 2024, nous avons versé plus de 108 millions de dollars pour favoriser le progrès dans les collectivités, dont 101 millions en contributions philanthropiques à des centaines d'organismes de bienfaisance et sans but lucratif en Amérique du Nord.

Nos collègues ont consacré près de 54 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont fait des dons d'une valeur de plus de 39 millions de dollars dans le cadre de notre programme annuel de dons des employés.

