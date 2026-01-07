MONTRÉAL, le 7 janv. 2026 /CNW/ - BMO Assurance a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau service en partenariat avec Empathy, l'entreprise technologique qui transforme la façon dont le monde planifie et traverse les moments les plus difficiles de la vie, afin d'offrir un soutien personnalisé, complet et à la demande pour aider les nombreux bénéficiaires à faire face à la perte d'un être cher.

Le service de soutien en cas de décès d'Empathy est désormais disponible pour toutes les polices d'assurance vie temporaire, d'assurance vie universelle, d'assurance vie entière, d'assurance vie Temporaire à 100 ans et d'assurance contre la maladie grave de BMO Assurance assorties d'un avenant de remboursement des primes au décès (RPD). BMO Assurance est l'un des premiers à offrir un soutien aux personnes en deuil dans le cadre des fonds de placement garanti.

« Soutenir nos clients signifie être là pour eux non seulement au moment de prendre des décisions financières, mais aussi pendant certaines des périodes les plus difficiles de leur vie, a déclaré Rohit Thomas, président et chef de la direction, BMO Assurance. Grâce à notre collaboration avec Empathy, nous étendons notre prise en charge au-delà des services financiers, en offrant un soutien significatif et continu lorsque cela est le plus nécessaire. »

Le soutien d'Empathy par l'intermédiaire de ce partenariat de BMO Assurance comprend les avantages suivants :

Accompagnement individuel par un membre dédié de l'équipe de soins d'Empathy.

par un membre dédié de l'équipe de soins d'Empathy. Plans personnalisés pour aider à gérer le règlement de la succession, l'organisation des funérailles et d'autres tâches administratives.

pour aider à gérer le règlement de la succession, l'organisation des funérailles et d'autres tâches administratives. Ressources pour aider le client à surmonter le deuil et à préserver son bien-être émotionnel pendant cette période difficile.

pour aider le client à surmonter le deuil et à préserver son bien-être émotionnel pendant cette période difficile. Autres avantages : conseils en matière de succession et d'homologation, prévention du vol d'identité et aide personnalisée pour l'organisation des funérailles.

« Empathy s'est donné pour mission d'aider autant de personnes que possible à traverser les moments les plus difficiles de leur vie, a indiqué Ron Gura, cofondateur et chef de la direction d'Empathy. Grâce à notre partenariat avec BMO, nous sommes fiers d'étendre notre champ d'action et d'offrir un soutien compatissant à encore plus de Canadiens. »

Pour de plus amples informations, consultez https://www.bmo.com/fr-ca/principal/conseillers-assurance/ .

À propos de BMO Assurance

BMO Assurance est un fournisseur de confiance qui offre une gamme complète de produits et de services d'assurance, répondant aux divers besoins des particuliers, des familles et des entreprises partout au Canada. BMO Assurance est une marque de BMO Société d'assurance-vie.

Nos solutions vont au-delà de l'assurance vie et des rentes, et englobent l'assurance crédit, l'assurance pour animaux de compagnie, l'assurance voyage et les solutions de transfert des risques liés aux régimes de retraite. À BMO Assurance, nous nous engageons à fournir aux conseillers et aux clients des outils novateurs, un service personnalisé et des renseignements stratégiques qui favorisent la réussite.

En tant que membre de BMO Groupe financier, nous sommes déterminés à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers, en nous appuyant sur la solidité et la stabilité de l'une des principales institutions financières d'Amérique du Nord. Notre engagement à l'égard de l'innovation et de l'excellence renforce le positionnement de BMO Assurance comme partenaire de confiance pour les conseillers et les clients, aujourd'hui et à l'avenir.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 octobre 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

Empathy

Empathy est une entreprise de technologie de premier plan qui transforme la façon dont les gens planifient et traversent les moments les plus difficiles de leur vie. Offrant ses services de soutien à plus de 45 millions de titulaires de police en Amérique du Nord avec son service Loss Support, Empathy travaille en partenariat avec huit des dix principales sociétés américaines d'assurance vie et gère une réclamation d'assurance vie sur cinq aux États-Unis, au-delà du versement des prestations. Grâce à un financement de 162 millions de dollars provenant de sociétés de capital-risque de premier plan, notamment Index Ventures, General Catalyst, Adams Street Partners et d'autres fonds de premier plan, ainsi que des investissements stratégiques de la part d'institutions financières mondiales et des partenaires d'Empathy Alliance (en anglais), Empathy conjugue innovation de pointe et compassion pour offrir un soutien inégalé en matière de deuil, de gestion successorale, de planification d'héritage et plus encore. Reconnue par Apple, Google Play et Fast Company, Empathy redéfinit la norme en matière de soins modernes et d'avantages sociaux en lieu de travail. Pour en savoir plus, consultez le site empathy.com (en anglais).

