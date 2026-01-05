MONTRÉAL, le 5 janv. 2026 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX : BMO) (NYSE : BMO) organisera une journée des investisseurs réunissant toutes les entités du groupe de la Banque à Toronto le jeudi 26 mars 2026. L'événement comprendra des présentations de Darryl White, chef de la direction, et des membres de l'équipe de la haute direction de BMO.

La webdiffusion en direct et les diapositives de la présentation seront publiées le jour même de l'événement à l'adresse https://www.bmo.com/fr-ca/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/accueil/.

Les détails concernant l'inscription, le programme et les intervenants seront fournis sur le site Web Relations avec les investisseurs à une date ultérieure.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 octobre 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

Internet : www.bmo.com X : @BMOmedia

SOURCE BMO Groupe Financier

Relations avec les médias : Louis-Julien Dufresne, Montréal, [email protected], 514-560-0244; Relations avec les investisseurs : Christine Viau, Toronto, [email protected], 416-867-6956; Bill Anderson, Toronto, [email protected], 416-867-7834