/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES ET NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES DES ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 10 juin 2025 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau Fonds de couverture Alpha Managers (« Fonds »), complétant la gamme de stratégies de placements non traditionnels de BMO Gestion mondiale d'actifs pour les investisseurs qualifiés. Le nouveau fonds combine des stratégies à forte conviction de gestionnaires de fonds de couverture mondiaux et vise à produire de l'alpha, une faible volatilité et des rendements moins corrélés aux catégories d'actif traditionnelles.

Le portefeuille du Fonds de couverture Alpha Managers de BMO Gestion mondiale d'actifs a été conçu en collaboration avec Goldman Sachs Asset Management (« GSAM ») et s'appuie sur le savoir-faire combiné des deux sociétés pour offrir une stratégie de rendement absolu bien diversifiée aux investisseurs canadiens admissibles. La structure conviviale pour les investisseurs et évolutive du fonds permet un accès pratique aux stratégies et aux gestionnaires de fonds de couverture les plus performants, dans un format à guichet unique évolutif, disponible à l'achat et au rééquilibrage tous les mois.

« Il s'agit d'une collaboration emballante pour BMO Gestion mondiale d'actifs, alors que nous continuons à développer et à élargir notre offre de placements non traditionnels avec des solutions innovantes qui mettent les marchés privés et les stratégies d'investissement en fonds non traditionnels à la portée d'un plus grand nombre d'investisseurs à travers le Canada, a déclaré Sara Petrcich, chef, FNB et placements non traditionnels, BMO Gestion mondiale d'actifs. Le Fonds de couverture Alpha Managers, en collaboration avec le groupe de placement externe (XIG) de GSAM, cherche généralement à présenter des gestionnaires de fonds qui ont fait leurs preuves et ayant des stratégies de faible volatilité, de faible bêta et de faible corrélation, ce qui correspond à ce que de nombreux clients nous disent vouloir dans leur portefeuille, alors qu'ils cherchent à se diversifier par rapport aux expositions traditionnelles aux catégories d'actifs. »

« Les investisseurs se tournent vers les fonds de couverture pour produire de l'alpha alors que la volatilité et la dispersion des rendements augmentent. Les fonds de couverture peuvent offrir des rendements non corrélés sous forme liquide, mais il existe des milliers de gestionnaires parmi lesquels choisir et l'accès à des gestionnaires de placement convaincants n'est souvent ouvert qu'à une poignée d'entre eux. GSAM a des dizaines d'années d'expérience dans l'identification et l'établissement de partenariats avec des gestionnaires de placement tiers d'élite et dans la fourniture à ses clients de portefeuilles personnalisés en fonction de leurs objectifs d'investissement et de leur tolérance au risque. Nous nous réjouissons de travailler avec BMO, a indiqué Kyle Kniffen, Responsable mondial des produits non traditionnels pour le patrimoine chez Goldman Sachs Asset Management.

Le Fonds de couverture Alpha Managers s'appuie sur le savoir-faire du groupe de placement externe (XIG) de GSAM, l'une des plus grandes plateformes de fonds de couverture externes au monde. La plateforme XIG, avec son savoir-faire et son envergure mondiale dans le spectre du risque, du rendement et de la liquidité, permet la création d'une solution sur mesure et dynamique sur la base d'un processus de sélection des gestionnaires très rigoureux. Le portefeuille est conçu pour aider à atténuer les risques de marché, en utilisant des gestionnaires de fonds de couverture à forte conviction et en cherchant à produire de l'alpha d'investissement dans tous les environnements de marché.

Le Fonds de couverture Alpha Managers complète l'offre de placements non traditionnels de BMO Gestion mondiale d'actifs, qui comprend le Fonds Stratégie de capital investissement BMO Carlyle et le Fonds BMO Partners Group Fonds d'actifs de marchés privés.

Pour plus de renseignements sur les placements non traditionnels de BMO Gestion mondiale d'actifs, veuillez consultez le site Placements non traditionnels de BMO Gestion mondiale d'actifs

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive

À propos des placements non traditionnels de Goldman Sachs

Goldman Sachs (NYSE : GS) est l'un des principaux investisseurs en placements non traditionnels au niveau mondial, avec plus de 500 milliards de dollars d'actifs et plus de 30 ans d'expérience. L'entreprise investit dans toute la gamme des solutions non traditionnelles, y compris le capital-investissement, les actions de croissance, le crédit privé, l'immobilier, les infrastructures, le développement durable et les fonds de couverture. Les clients accèdent à ces solutions par l'intermédiaire de stratégies directes, de partenariats personnalisés et de programmes à architecture ouverte.

L'entreprise se concentre sur le partenariat et le succès partagé avec ses clients, cherchant à fournir des rendements d'investissement à long terme en s'appuyant sur son réseau mondial et son savoir-faire approfondi dans les secteurs et les marchés.

La plateforme de placements non traditionnels fait partie de Goldman Sachs Asset Management, qui fournit des services d'investissement et de conseil sur les marchés publics et privés pour les plus grandes institutions mondiales, les conseillers financiers et les particuliers. Au 31 mars 2025, Goldman Sachs disposait d'environ 3 200 milliards de dollars d'actifs sous surveillance dans le monde.

Avis juridiques

Les renseignements fournis dans le présent document ne constituent pas une sollicitation ni une offre relative à l'achat ou à la vente de titres, et ils ne doivent pas non plus être considérés comme des conseils de placement. Le rendement passé n'est pas garant des résultats futurs.

Certains énoncés contenus aux présentes constituent des déclarations prospectives, notamment ceux où l'on trouve les expressions « s'attendre à », « prévoir » et des mots et locutions semblables. Ces déclarations prospectives ne sont pas des données historiques; elles correspondent plutôt aux attentes actuelles de BMO Gestion mondiale d'actifs en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels différeraient sensiblement des attentes actuelles. Même si BMO Gestion mondiale d'actifs estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, ces dernières ne garantissent en rien les résultats futurs. Nous mettons donc en garde le lecteur de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison du caractère incertain qui leur est inhérent. BMO Gestion mondiale d'actifs ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser publiquement ses déclarations ou données prospectives, que ce soit par suite de nouvelles données, d'événements futurs ou d'autres facteurs qui auraient une incidence sur ces données, sauf dans la mesure requise par la loi.

Tout placement dans le Fonds est spéculatif. Toute souscription de parts du Fonds ne doit être envisagée que par les personnes qui sont financièrement en mesure de maintenir leur placement et qui peuvent supporter le risque de perte associé à un placement dans le Fonds. Les investisseurs éventuels devraient consulter leurs propres conseillers juridiques, fiscaux, en placement et financiers indépendants avant d'acheter des parts du Fonds, afin de déterminer la pertinence de ce placement par rapport à leurs objectifs financiers et de placement et par rapport aux conséquences fiscales d'un tel placement.

Les investisseurs éventuels devraient tenir compte des risques décrits dans la notice d'offre confidentielle du Fonds avant d'acheter des parts de celui-ci. L'un ou l'ensemble de ces risques, ou d'autres risques encore inconnus, peuvent avoir une incidence négative importante sur les activités du Fonds ou sur le rendement pour les investisseurs.

En plus des risques décrits dans la notice d'offre du Fonds, le Fonds assumera les risques associés à son placement dans une société à responsabilité limitée des îles Caïmans (le « Fonds maître »), géré par une société affiliée du Groupe Goldman Sachs Inc., en proportion du montant du placement du Fonds dans le Fonds maître, car le Fonds investira la quasi-totalité de son actif dans le Fonds maître au moyen d'instruments intermédiaires. Les investisseurs potentiels dans le Fonds doivent donc examiner attentivement les risques décrits dans le mémorandum de placement privé du Fonds maître. Certains investisseurs institutionnels pourraient accéder au Fonds maître par l'intermédiaire d'un fonds intermédiaire structuré en tant que société en commandite de l'Ontario; les caractéristiques de ce placement pouvant différer de celles décrites aux présentes.

Goldman Sachs et ses sociétés affiliées ne sont en aucun cas responsables de l'exactitude, de l'exhaustivité ou de l'adéquation des renseignements qui sont contenus dans les présentes, hormis les renseignements fournis par GSAM expressément aux fins d'inclusion aux présentes. Le Fonds décrit aux présentes n'est affilié d'aucune façon à Goldman Sachs ou à ses sociétés affiliées. Goldman Sachs et ses sociétés affiliées ne participent pas, directement ou indirectement, à la gestion, à la commercialisation ou à la distribution du Fonds décrit aux présentes. Chaque investisseur potentiel comprend qu'il n'est pas un investisseur direct dans un fonds de Goldman Sachs, n'a pas de privilège contractuel avec Goldman Sachs ou ses sociétés affiliées et n'a pas de recours contre Goldman Sachs ou ses sociétés affiliées. Comme pour tout placement non traditionnel, il y a des risques de baisse. Veuillez vous reporter au mémorandum de placement privé du Fonds maître et les opinions exprimées par BMO Gestion d'actifs à l'égard de Goldman Sachs et de ses sociétés affiliées ne sont pas celles de Goldman Sachs ou de ses sociétés affiliées.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Le Fonds est géré par BMO Gestion d'actifs inc., qui est un gestionnaire de fonds d'investissement, un gestionnaire de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Certains des produits et services offerts sous la marque BMO Gestion mondiale d'actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs. Les produits et les services ne sont offerts qu'aux investisseurs au Canada, conformément aux lois et aux exigences réglementaires applicables.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Aaron Sobeski, Toronto, [email protected], 416-867-3996