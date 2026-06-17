BMO Gestion privée de placements inc. annonce un changement de sous-conseiller pour le Portefeuille BMO privé d'actions américaines

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - BMO Gestion privée de placements inc., le gestionnaire du Portefeuille BMO privé d'actions américaines (le « portefeuille »), a annoncé aujourd'hui un changement de sous-conseiller pour le portefeuille.

Avec prise d'effet le ou vers le 21 août 2026, BMO Gestion d'actifs inc. remplacera Vontobel Asset Management, Inc. à titre de sous-conseiller du portefeuille. Columbia Management Investment Advisers, LLC continuera d'agir à titre de sous-conseiller du portefeuille.

Ce changement n'aura aucune incidence sur les objectifs de placement fondamentaux du portefeuille ni sur sa cote de risque de placement.

À propos de BMO Gestion privée

BMO Gestion privée est un nom de marque du groupe d'exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées qui offrent des produits et des services de gestion privée. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion privée. Les services bancaires sont offerts par l'entremise de la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements, de planification de patrimoine, de planification fiscale et de planification philanthropique sont offerts par BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Gestion privée de placements inc. Les services de garde de valeurs ainsi que les services successoraux et fiduciaires sont offerts par la Société de fiducie BMO. Les entités juridiques de BMO Gestion privée n'offrent pas de conseils fiscaux.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Groupe Financier

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