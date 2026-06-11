BMO fait vibrer la ville au rythme du soccer grâce à des festivités organisées dans toute la ville pour Canada Soccer

En tant que banque officielle de Canada Soccer, BMO se déploie à grande échelle grâce à une campagne entièrement intégrée, conçue pour rapprocher les partisans de l'action - dans les rues, dans les carrefours de transport, dans les succursales, sur des sites emblématiques et à travers des expériences de marque immersives.

Des installations grandioses aux moments interactifs dédiés aux partisans, BMO se manifeste d'une manière à la hauteur de l'ampleur et de l'enthousiasme que suscite actuellement le soccer au Canada.

Des villes réinventées pour les partisans

Au cœur de la campagne se trouve une série d'activations audacieuses et très visibles, conçues pour susciter l'enthousiasme et encourager la participation :

Un ballon de soccer lumineux de 15 mètres, installé au sommet de la succursale de la First Canadian Place de BMO à Toronto, illumine le quartier financier de la ville.

Une présence marquée à la gare Union et dans le centre-ville de Toronto, ainsi qu'une présence dominante dans les transports en commun, dans les rues et sur les écrans numériques à travers toute la ville.

Un guichet automatique mains libres qui invite les partisans à botter des « codes NIP » pour débloquer des surprises spéciales liées au soccer, en direct au CF Toronto Eaton Centre, du 15 au 18 juin.

Le « bureau mobile de BMO », qui transpose le célèbre service d'assistance de « l'employé de BMO » dans les rues de Toronto grâce à un rickshaw aux couleurs de la marque, aide les partisans à se déplacer les jours de match tout en leur proposant des jeux-questionnaires sur le soccer et la Banque tout au long du trajet.

L'activation « Fast Feet » de BMO et de Cadillac Fairview se déroulera au CF Toronto Eaton Centre du 15 au 30 juin. Cet exercice de soccer vise à améliorer la précision et l'agilité lors de « sprints » rapides.

Les partisans pourront participer et mettre leurs compétences à l'épreuve lors d'activations dynamiques telles que le « BMO Goal Challenge » ou bien raviver leur passion pour le soccer en posant devant un ballon de soccer BMO géant. Ces deux animations seront proposées à la Canada Soccer House à Toronto et à Vancouver.

BMO donne vie à son partenariat avec Canada Soccer dans ses succursales de Toronto et de Vancouver, en équipant les équipes de première ligne de maillots, d'écharpes et d'épinglettes comarqués afin de susciter l'engagement des clients et de célébrer le parcours du Canada sur la scène internationale.

Créer des moments « jour de match » en succursale lors de périodes clés afin que les employés puissent animer les conversations, renforcer la fierté communautaire et consolider le rôle de BMO dans le développement du soccer à travers le Canada.

Ensemble, ces expériences intègrent la culture du soccer dans la vie quotidienne, faisant de ces villes un lieu de fête pour les partisans, les familles et les collectivités.

Rapprocher les partisans du jeu

La campagne de BMO allie créativité, culture et proximité. Les publicités mettent en vedette « l'employé de BMO », interprété par l'acteur et humoriste Lamorne Morris, aux côtés du capitaine de l'équipe nationale masculine canadienne, Alphonso Davies, dans une série de spots humoristiques et d'activations promotionnelles mêlant culture du soccer, passion pour le sport et services bancaires. Au Québec, c'est l'actrice montréalaise Noémie Yelle qui incarne l'employée de BMO. La campagne est diffusée à la télévision nationale et sur les canaux numériques, les réseaux sociaux et dans le cadre d'expériences interactives.

« Le soccer a le pouvoir de rassembler les gens comme peu d'autres choses le peuvent, a déclaré Catherine Roche, chef du marketing et des communications, BMO. Alors que nous soutenons l'équipe nationale masculine du Canada, nous sommes fiers de transformer Toronto et Vancouver en une véritable fête du soccer, en créant des expériences qui rapprochent les partisans les uns des autres et leur permettent de vivre les moments les plus marquants. Parallèlement, notre soutien à la Fondation canadienne de soccer témoigne de notre engagement à développer ce sport et à en faciliter l'accès pour les générations futures. »

Qu'ils se déplacent pour aller au bureau, qu'ils travaillent au centre-ville ou qu'ils se rendent à un match, les résidents et les visiteurs vivront des moments conçus pour célébrer la passion du soccer et rassembler les gens.

Soutenir l'avenir du soccer au Canada

À l'occasion de cet événement marquant, et en plus de son soutien direct aux équipes nationales masculines et féminines du Canada, BMO investit également dans l'avenir du soccer en annonçant un don de 250 000 $ à la Fondation canadienne de soccer afin de contribuer au développement de ce sport de niveau local et d'en élargir l'accès aux jeunes de tout le pays.

« Le Canada se mobilise derrière notre équipe nationale masculine et l'enthousiasme qui règne à travers le pays est indéniable, s'est réjoui Kevin Blue, directeur général, Canada Soccer. BMO contribue à transformer cette énergie en un impact durable, en offrant des expériences mémorables aux partisans d'aujourd'hui tout en investissant dans des programmes destinés à développer ce sport pour les générations futures. Son don de 250 000 $ à la Fondation canadienne de soccer jouera un rôle essentiel pour élargir l'accès au soccer et inspirer la prochaine génération de joueurs à travers le pays. »

En tant que Banque du soccer, BMO soutient le développement du soccer au Canada depuis plus de vingt ans, des programmes locaux jusqu'au niveau national, contribuant ainsi à faire progresser ce sport et à inspirer la prochaine génération de joueurs et de partisans.

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant la générosité et le bénévolat des employés est au cœur de la raison d'être de BMO, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

En 2025, BMO a versé plus de 124 millions de dollars pour favoriser le progrès dans les collectivités, dont 101 millions de dollars en contributions philanthropiques à des centaines d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif à l'échelle de l'Amérique du Nord.

Les employés de BMO ont consacré plus de 54 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont contribué au versement de plus de 40,3 millions de dollars de dons dans le cadre des campagnes annuelles de la Banque.

Pour en savoir plus, visitez BMO.com.

SOURCE BMO Banque de Montréal- communications

Requêtes médias : Kate Simandl, Toronto, [email protected], 416 867‑3996