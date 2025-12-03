Les nouveaux clients de BMO peuvent obtenir gratuitement jusqu'à 12 mois d'abonnement au Laissez-passer de livraison de Walmart Canada.

MONTRÉAL, le 3 déc. 2025 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration stratégique avec Walmart Canada afin d'offrir davantage de valeur et de souplesse aux Canadiens en leur donnant accès à un service pratique de livraison gratuite et illimitée le jour même pour leur épicerie et leurs produits essentiels à des prix abordables. Cette collaboration reflète l'engagement de la Banque à aider les Canadiens à améliorer leurs finances en leur permettant de gagner du temps et d'économiser de l'argent pour leurs besoins quotidiens.

BMO est la seule banque parmi les plus grandes banques canadiennes à collaborer avec Walmart Canada pour offrir jusqu'à 12 mois d'abonnement gratuit au Laissez-passer de livraison Walmart aux nouveaux clients admissibles qui ouvrent un compte de chèques Performance ou un compte de chèques Privilège et un Compte amplificateur d'épargne et répondent aux critères de l'offre. L'offre leur procure les avantages suivants :

livraison gratuite illimitée le jour même et livraison express à prix réduit, en moins de deux heures, pour les commandes passées sur Walmart.ca/app (à l'exception de Marketplace) d'une valeur supérieure à 35 $;

accès aux mêmes bas prix en magasin sur plus de 65 000 articles, notamment des produits alimentaires, des jouets, des vêtements et des appareils électroniques.

Dans le cadre de cette collaboration, des informations sur les produits et les offres de BMO seront disponibles dans les magasins Walmart Canada et en ligne.

« BMO est fier de s'associer à Walmart Canada pour aider davantage de Canadiens à profiter d'un accès plus rapide et plus facile à des produits alimentaires et des articles ménagers essentiels à des prix abordables, a déclaré Mathew Mehrotra, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, BMO. Ensemble, nous nous engageons à offrir davantage de valeur et de commodité aux Canadiens afin de les aider à gérer et à améliorer leurs finances. »

« Nous savons à quel point il est important pour les Canadiens de gagner du temps et d'économiser de l'argent tout en conciliant leur vie familiale bien remplie. C'est pourquoi nous nous efforçons de simplifier l'expérience d'achat, afin qu'ils puissent obtenir ce dont ils ont besoin, quand et comme cela leur convient le mieux, a ajouté Joseph Godsey, chef de la croissance chez Walmart Canada. Nous sommes ravis d'offrir aux clients de BMO la possibilité de profiter de nos bas prix quotidiens en ligne et de se faire livrer les produits essentiels directement à leur domicile, afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus. »

Cette nouvelle collaboration stratégique s'appuie sur l'engagement de BMO à répondre aux besoins des clients là où ils se trouvent en leur offrant davantage d'occasions de créer de la valeur.

Pour plus d'informations sur les conditions d'admissibilité et le programme, veuillez consulter bmo.com/especes et https://www.walmart.ca/fr/cp/bmo-offer/6000209326972?icid=home_page_other_bmo_offer_138967_ZBAZ61MQXG.

