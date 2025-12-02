MONTRÉAL, le 2 déc. 2025 /CNW/ - De nouvelles données tirées de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances à l'occasion du Mardi je donne 2025 révèlent que 65 % des Canadiens prévoient de redonner à leur communauté dans le temps des Fêtes, malgré la hausse des coûts et l'incertitude économique.

Parmi les 65 % de Canadiens qui prévoient faire un don, 58 % affirment vouloir aider les personnes dans le besoin et la moitié (51 %) souhaitent soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. De plus, 26 % espèrent enseigner à leur famille l'importance de donner. L'esprit des Fêtes : Plus d'un quart (28 %) des Canadiens prévoient faire un don en argent pendant la période des Fêtes, tandis que 29 % d'entre eux ont déjà fait un don au cours de l'année.

Plus d'un quart (28 %) des Canadiens prévoient faire un don en argent pendant la période des Fêtes, tandis que 29 % d'entre eux ont déjà fait un don au cours de l'année. Donner en période d'incertitude : 65 % des Canadiens aimeraient donner davantage, mais affirment avoir des moyens financiers limités cette année, et 31 % d'entre eux prévoient donner moins.

« Même en cette période économique difficile, les Canadiens trouvent des moyens de donner, s'est réjouie Sharon Haward-Laird, chef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada et Solutions intégrées Amérique du Nord, et coprésidente de la campagne BMO Générosité, BMO. À l'occasion du Mardi je donne 2025, BMO lance sa 15e campagne annuelle BMO Générosité en soutien à Centraide et à des organismes caritatifs à travers l'Amérique du Nord, où des milliers d'employés de BMO apporteront leur contribution au moyen de dons, de bénévolat et de sensibilisation. Je suis tellement fière que l'équipe BMO se réunisse chaque année pour cette campagne, contribuant ainsi à répondre aux besoins urgents d'aujourd'hui et à soutenir des solutions durables pour renforcer nos collectivités à l'avenir. »

« Les temps sont durs, et avec la croissance rapide de la population, les besoins fondamentaux augmentent, a déclaré Heather McDonald, présidente et chef de la direction de United Way Greater Toronto. La pauvreté et l'insécurité alimentaire au Canada ont augmenté de près de 40 % en deux ans. Centraide s'attaque de front à ces défis. BMO est l'un des plus grands soutiens institutionnels de Centraide à l'échelle mondiale! Grâce à leur campagne BMO Générosité, les employés de BMO contribuent à alimenter un réseau qui touche 7,3 millions de personnes chaque année par l'intermédiaire de 5 000 organismes communautaires, en fournissant des refuges, des repas, des services de santé mentale et de l'aide à l'emploi. »

Au cours des 10 dernières années, les employés de BMO ont donné près de 250 millions de dollars pour aider les collectivités à prospérer grâce à la campagne, avec des niveaux d'engagement de plus de 80 % à l'échelle de l'organisation, ce qui est exceptionnel dans le secteur.

Activités d'emballage de trousses de la campagne BMO Générosité

Les activités d'emballage de trousses de la campagne BMO Générosité, en soutien à Centraide et à des organismes caritatifs à travers l'Amérique du Nord, ont lieu lors du Mardi je donne 2025, le 2 décembre, dans 16 collectivités : Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, Winnipeg, Halifax, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Orange County, Denver, Phoenix, New York, Milwaukee, Indianapolis et Minneapolis.

Avec plus de sept décennies d'expérience dans le rapprochement des partenaires communautaires, privés et publics, Centraide joue un rôle unique et essentiel dans le soutien aux populations vulnérables et dans la promotion d'un changement systémique. Grâce à son travail de sensibilisation et à ses recherches novatrices, l'organisme travaille en étroite collaboration avec ses agences afin de mieux comprendre et cerner les problèmes et les besoins urgents des personnes et des familles. Il contribue à alimenter ce réseau qui vient en aide à plus de 8 millions de personnes chaque année à travers le Canada, grâce à des refuges, des soupes populaires, de l'aide à l'emploi, de soutien en santé mentale et bien plus encore.

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

La recherche détaillée dans ce document a été menée par Ipsos au Canada et aux États-Unis du 3 septembre au 11 octobre 2025. Un échantillon de n=2 500 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada et aux États-Unis a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne ou américaine selon les paramètres des recensements. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de +/- 2,4 pour cent 19 fois sur 20, de ce que les résultats auraient été si tous les adultes canadiens ou américains de 18 ans et plus avaient été interrogés.

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Assurer la prospérité des collectivités, en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant la générosité et le bénévolat des employés, est au cœur de la raison d'être de BMO : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

En 2024, nous avons consacré plus de 108 millions de dollars au progrès des collectivités, dont 101 millions de dollars de contributions philanthropiques à des centaines d'organisations caritatives et à but non lucratif en Amérique du Nord.

Nos collègues ont consacré plus de 54 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont contribué au versement de plus de 39 millions de dollars de dons dans le cadre de nos campagnes annuelles.

Pour plus de renseignements, consultez BMO.com.

