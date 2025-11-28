Un guide d'idées-cadeaux et du papier d'emballage des Fêtes offert dans les succursales de BMO proposent des idées-cadeaux originales pour soutenir les propriétaires de petites entreprises.

MONTRÉAL et CHICAGO, le 28 nov. 2025 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui le retour d'Emballez pour le bien, sa campagne annuelle conçue pour célébrer les petites entreprises et inspirer les acheteurs pendant les Fêtes dans toute l'Amérique du Nord. La campagne de cette année comprend un guide d'idées-cadeaux en ligne et du papier d'emballage offert gratuitement dans certaines succursales de BMO du Canada et des États-Unis.

Les préoccupations liées au coût de la vie influençant les dépenses pendant les Fêtes, 16 % des Canadiens et des Américains prévoient faire leurs achats dans des petites entreprises ou des commerces locaux cette année, selon l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances. La campagne Emballez pour le bien s'inscrit dans cette tendance en aidant les petites entreprises à prospérer pendant la période de magasinage la plus intense de l'année.

« La campagne Emballez pour le bien de BMO vise à créer des liens significatifs entre les petites entreprises et les acheteurs pendant les Fêtes, a indiqué Michael Bonner, chef, Distribution, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, BMO. Avec la plateforme innovante du guide d'idées-cadeaux de BMO, nous sommes ravis d'aider les entreprises d'Amérique du Nord à toucher de nouveaux publics et à améliorer leurs finances. »

« À BMO, nous nous efforçons de bâtir des collectivités fortes, et un secteur des petites entreprises florissant est essentiel pour atteindre cet objectif, a précisé Carolyn Booth, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis, BMO. La campagne Emballez pour le bien concrétise cet engagement en mettant en lumière les petites entreprises qui font la différence et en les aidant à se développer, ce qui correspond à notre raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

Le guide d'idées-cadeaux de cette année met en vedette les produits de clients des Services bancaires aux entreprises de BMO comme :

Lancé en 2021, le programme BMO Emballez pour le bien célèbre et met en avant les petites entreprises pendant la période des Fêtes. Pour découvrir et acheter les produits présentés dans le guide d'idées-cadeaux, rendez-vous sur BMOEmballezPourLeBien.com.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com/fr-ca/principal/particuliers/.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

