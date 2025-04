La nouvelle plateforme numérique combine la technologie de pointe de LINK et la gamme novatrice de FNB de BMO, ce qui permet aux employés d'investir dans des FNB BMO dans le cadre d'un régime d'épargne-retraite collectif de l'employeur, une première parmi les grandes institutions financières canadiennes.

MONTRÉAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - La Banque de Montréal (BMO), en collaboration avec LINK Investment Management Inc. (LINK), a annoncé aujourd'hui le lancement de la nouvelle plateforme d'épargne en milieu de travail BMO LINK, qui offre aux employeurs une solution numérique à guichet unique pour aider leurs employés à atteindre leurs objectifs en matière d'épargne et de retraite.

Lorsqu'elle sera mise en place sur leur lieu de travail, les titulaires d'un régime BMO-LINK pourront cotiser à plusieurs types de régimes collectifs de l'employeur, notamment les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), les comptes d'épargne libre d'impôt (CELI) et les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB). Les titulaires du régime BMO-LINK, une première parmi les grandes institutions financières canadiennes, pourront construire des portefeuilles avec des fonds négociés en bourse (FNB BMO) BMO qui offrent une plus grande diversification, une plus grande liquidité, une plus grande souplesse et des frais moins élevés.

« La plateforme d'épargne en milieu de travail BMO LINK permet aux entreprises de toute taille de soutenir plus facilement les objectifs d'épargne et de retraite de leurs employés, a indiqué Trevor Philp, directeur général et chef, Régimes de placement collectif, BMO Gestion mondiale d'actifs. Nous sommes ravis d'innover en offrant des FNB BMO qui permettent aux participants de mieux contrôler leur épargne et la planification de leur retraite. Nous sommes impatients de partager cette solution à service complet avec les entreprises et grandes entreprises nouvelles clientes et clientes potentielles, ainsi qu'avec des entreprises avec lesquelles BMO entretient déjà une relation. »

Le processus d'inscription en ligne guide les titulaires de régimes à travers une série de questions visant à déterminer leur profil de risque, leur horizon temporel et leurs objectifs de placement, qui sont utilisés pour recommander un portefeuille de placement composé de FNB BMO. La plateforme offre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, notamment des retenues salariales automatiques avec des cotisations équivalentes de l'employeur et le rééquilibrage du portefeuille. La plateforme d'épargne en milieu de travail BMO LINK contribue à rationaliser les tâches administratives et comporte un portail en ligne pour les employeurs, qui permet de demander des rapports et de mettre à jour les changements concernant les titulaires de régimes, ainsi que les informations relatives à la paie.

BMO et LINK

En mai 2023, BMO a acquis une participation minoritaire dans LINK, l'un des principaux administrateurs de technologies d'épargne-travail et de régimes de retraite en ligne au Canada. L'entreprise offre sa plateforme générique d'épargne-travail et de régimes de retraite aux institutions financières, soutenant ainsi la transformation numérique en cours et poursuivant les efforts de modernisation des opérations d'épargne-travail avec une technologie et un soutien à la clientèle de premier ordre.

« L'investissement minoritaire de BMO et sa collaboration avec LINK nous permettent de poursuivre le développement de la meilleure technologie de logiciel-service (modèle SaaS) interentreprises qui aidera davantage de Canadiens à épargner pour leur retraite, tout en offrant aux employeurs un avantage différencié pour attirer, récompenser et retenir les meilleurs talents », a expliqué Brian McClennon, chef de la direction et cofondateur de LINK.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2025, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de LINK

LINK est la première plateforme numérique d'épargne et de retraite sur le lieu de travail au Canada. L'entreprise s'est donné pour mission d'offrir une expérience d'épargne-retraite simple, abordable et efficace à tous les travailleurs canadiens par l'entremise de ses partenaires de licence. LINK s'acquitte de cette mission en offrant une expérience d'épargne en milieu de travail fondée sur un logiciel-service interentreprises conforme à la norme SOC2 de type 2 et en permettant à ses partenaires d'améliorer et de rationaliser leurs activités d'administration des régimes de retraite collectifs grâce à la plateforme d'épargne et de régimes de retraite en milieu de travail BMO LINK.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Louis-Julien Dufresne, Montréal, [email protected], 514-560-0244, Michael Gaudet, LINK, Calgary [email protected], (403) 802-6020 ext. 1007