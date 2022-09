Plus de 1 800 bénévoles planteront des milliers d'arbres urbains le 21 septembre.

OTTAWA, ON, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Le 21 septembre, des bénévoles locaux et des membres du personnel de BMO Groupe financier se joindront à Arbres Canada pour souligner la Journée nationale de l'arbre en plantant près de 5 000 arbres dans 12 collectivités partout au Canada.

Des activités gratuites de plantation auront lieu dans chaque province dans les villes suivantes : St. John's (T.-N.-L.), Charlottetown (Î.-P.-É.), Truro (N.-É.), Saint John (N.-B.), Montréal (Qc), Ottawa (Ont.), Toronto (Ont.), Mississauga (Ont.), Winnipeg (Man.), Saskatoon (Sask.), Edmonton (Alb.) et North Vancouver (C.-B.).

BMO verse un don de 350 000 $ sur deux ans pour soutenir la Journée nationale de l'arbre et la mission d'Arbres Canada d'inspirer et d'éduquer les Canadiens et les Canadiennes et de leur donner les moyens de planter et d'entretenir des arbres pour améliorer la qualité de vie et lutter contre les changements climatiques.

Grâce au soutien de BMO, Arbres Canada fera appel à 1 800 bénévoles pour planter plus d'arbres qu'au cours de n'importe quelle autre Journée nationale de l'arbre depuis son lancement en 2011. Des membres du personnel local de BMO se joindront à l'événement pour mettre en terre des arbres qui apporteront des bienfaits pour de nombreuses années à venir.

Célébrée chaque année le mercredi de la Semaine nationale de l'arbre et des forêts, la Journée nationale de l'arbre donne l'occasion de souligner les nombreux bienfaits que les arbres apportent : de l'air pur, des villes plus fraîches, un habitat pour la faune et un lien avec la nature.

Actuellement, quatre personnes sur cinq vivent en milieu urbain. C'est pourquoi il est plus important que jamais d'accroître la canopée et la résilience des forêts urbaines du Canada. Alors que la population canadienne ressent de plus en plus les effets des changements climatiques, planter des arbres est une façon pratique et économique d'atténuer ses répercussions négatives.

Arbres Canada encourage également les Canadiennes et les Canadiens à organiser leur propre activité pour la Journée nationale de l'arbre. Que ce soit pour planter des arbres ou nettoyer des espaces verts, toute personne qui organise une activité peut l'inscrire sur le site Internet d'Arbres Canada pour courir la chance de gagner une activité de plantation gratuite dans sa collectivité en 2023.

Pour plus de renseignements sur la Journée nationale de l'arbre et pour savoir comment participer, visitez arbrescanada.ca/engagement-et-recherche/journee-nationale-de-larbre ou prenez part à la conversation avec les mots-clics #JournéeNationaleDelArbre et #JNA2022.

Citations

« Notre raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, nous pousse à soutenir un avenir durable pour toutes et tous », déclare Helen Seibel, responsable, Collectivités et Générosité des employés chez BMO Groupe financier. « En tant que chef de file de la durabilité, notre travail avec Arbres Canada incarne le type de partenariats importants dont nous avons besoin pour appuyer la transition vers un monde carboneutre. »

« Des températures extrêmes à la gestion des inondations, les arbres sont essentiels pour lutter contre les changements climatiques », affirme Nicole Hurtubise, directrice générale d'Arbres Canada. « Nous savons que les arbres rafraîchissent nos villes, assainissent l'air que nous respirons et améliorent globalement notre qualité de vie. À l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, nous exprimons notre gratitude pour les bienfaits et la beauté qu'ils apportent et nous sensibilisons la population à la nécessité de planter et de protéger des arbres là où un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens vivent. »

À propos de la Journée nationale de l'arbre

La Journée nationale de l'arbre donne l'occasion de célébrer les nombreux bienfaits que les arbres apportent : de l'air pur, des villes plus fraîches, un habitat pour la faune et un lien avec la nature. Célébrée chaque année le mercredi de la Semaine nationale de l'arbre et des forêts, la Journée nationale de l'arbre aura lieu le 21 septembre 2022.

Le 2 mars 2011, une motion d'initiative parlementaire visant à déclarer le mercredi de la Semaine nationale de l'arbre et des forêts « Journée nationale de l'arbre » a été adoptée par la Chambre des communes. Cette motion était vivement soutenue par Arbres Canada. Depuis, Arbres Canada a planté plus de 10 000 arbres grâce à des bénévoles locaux partout au pays pour souligner la Journée nationale de l'arbre.

À propos d'Arbres Canada

Arbres Canada est le seul organisme sans but lucratif national dédié à la plantation et à l'entretien des arbres dans des environnements ruraux et urbains dans toutes les provinces à travers le pays. Nous contribuons à élargir le couvert forestier du Canada grâce à nos programmes, à nos recherches et à nos efforts de mobilisation ainsi qu'en offrant des subventions aux collectivités et aux écoles. Nous collaborons avec un réseau de spécialistes du domaine, d'universitaires et d'autres organismes sans but lucratif pour approfondir le savoir communautaire et aider les municipalités à planifier et maintenir la canopée au niveau local. Avec l'aide de nos partenaires et commanditaires, nous avons planté plus de 84 millions d'arbres.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 070 milliards de dollars au 31 juillet 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE Arbres Canada

Renseignements: Entrevues, photos ou renseignements complémentaires: Robert Henri, Directeur, Communications et Marketing, Arbres Canada, [email protected], 613-567-5545, poste 230