Les tout premiers Jeux Invictus hybrides d'hiver se tiendront à Whistler et à Vancouver , du 8 au 16 février 2025

MONTRÉAL, le 15 mars 2024 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui qu'il sera un commanditaire or officiel des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, renforçant ainsi son engagement envers les militaires et les anciens combattants en tant que banque officielle de la communauté de la Défense canadienne.

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 verront jusqu'à 550 compétiteurs de jusqu'à 25 nations démontrer leurs habiletés en participant à une gamme de sports adaptés, y compris le tout premier programme de sport adapté hybride d'hiver à des Jeux Invictus. Les sports adaptés hybrides d'hiver nouvellement ajoutés sont le ski alpin, la planche à neige alpine, le biathlon, le ski nordique, le skeleton et le curling en fauteuil roulant. Ces Jeux seront soutenus par plusieurs organisations de premier plan de tout le Canada, ainsi que par environ 1 600 bénévoles du monde entier.

« En tant que banque officielle de la communauté de la Défense canadienne, BMO s'engage à soutenir les militaires, les anciens combattants et leurs familles bien au-delà de leur bien-être financier, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants et acquisition clientèle, Stratégies numériques et produits canadiens, BMO. BMO est fier de célébrer tous les concurrents qui ont surmonté une adversité incroyable pour participer à la compétition et de faire partie de leur parcours de rétablissement par le biais du sport. Notre partenariat avec les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 incarne notre raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence, dans la vie, comme en affaires, en favorisant le progrès pour une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive. »

« Nous sommes ravis que BMO se joigne à nous à titre de commanditaire des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, s'est réjoui Scott Moore, chef de la direction des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025. Son engagement de longue date envers la communauté de la Défense canadienne a aidé les militaires et les anciens combattants dans toutes les facettes de leur vie. BMO est vraiment à l'écoute pour aider les militaires et les anciens combattants à relever certains des défis financiers uniques auxquels ils sont confrontés, et nous sommes fiers que la Banque s'associe à nous en tant que catalyseurs d'un changement positif, en soutenant la guérison et la réadaptation partagées. »

Au cours de la dernière décennie, BMO a versé plus de 5 millions de dollars pour soutenir les programmes de transition, de rétablissement et de réadaptation des anciens combattants, créant des partenariats avec le Fonds du Souvenir, la Maison du vétéran Canada et Wounded Warriors Canada, entre autres.

À titre de banque officielle de la communauté de la Défense canadienne, BMO est fier de soutenir la communauté militaire. Parmi les autres initiatives de BMO, citons :

en 2023, BMO a élargi ses avantages aux employés aux réservistes militaires canadiens et à leurs familles;

un partenariat avec les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC) pour offrir des solutions bancaires à la communauté de la Défense canadienne;

des remises spéciales et des avantages bancaires aux clients des services bancaires aux particuliers et aux entreprises au Canada , permettant aux clients de BMO d'économiser plus de 20,7 millions de dollars en frais mensuels en 2023;

, permettant aux clients de BMO d'économiser plus de 20,7 millions de dollars en frais mensuels en 2023; BMO est commanditaire de la Course de l'Armée du Canada depuis 2008, de la Course de l'ARC et du Défi-vélo de la Marine, avec le soutien des employés de BMO;

depuis 2008, de la Course de l'ARC et du Défi-vélo de la Marine, avec le soutien des employés de BMO; BMO sert plus de 105 000 membres de la communauté de la Défense canadienne en date de janvier 2024, ce qui nous permet d'atteindre l'objectif de la Banque de doubler ce segment de clientèle avec deux ans d'avance;

environ 90 succursales de la communauté de la Défense canadienne servant des clients dans environ 33 bases, escadres et unités militaires partout au Canada ;

; une partie de chaque transaction effectuée avec la carte Mastercard BMO Appuyons nos troupes est versée à Appuyons nos troupes, l'œuvre de bienfaisance officielle des Forces armées canadiennes. Cette carte soutient également l'initiative Sans limites , qui permet aux militaires et aux anciens combattants de se rétablir de maladies/blessures physiques et mentales grâce à une vie active, aux arts et à d'autres activités récréatives basées sur les pairs. La carte Mastercard BMO Appuyons nos troupes a récemment atteint le million de dollars de dons aux SBMFC;

, qui permet aux militaires et aux anciens combattants de se rétablir de maladies/blessures physiques et mentales grâce à une vie active, aux arts et à d'autres activités récréatives basées sur les pairs. La carte Mastercard BMO Appuyons nos troupes a récemment atteint le million de dollars de dons aux SBMFC; le groupe-ressource d'employés Conseil consultatif des vétérans de BMO aide les collègues qui sont des réservistes, d'anciens combattants et des conjoints de militaires;

une page d'embauche adaptée aux militaires sur https://jobs.bmo.com/ca/fr/militaire.

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, qui auront lieu sur les territoires traditionnels des nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh), s'engagent à collaborer avec chaque nation, à répondre aux appels à l'action du Canada en matière de vérité et de réconciliation et à respecter les protocoles indigènes dans tous les aspects des Jeux. Le comité organisateur s'engage en outre à veiller à ce que les langues, les traditions, les protocoles et les cultures des quatre Premières Nations hôtes soient reconnus, respectés et représentés de manière significative lors de la planification, de l'organisation et de la tenue des Jeux. De plus, les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 comptent des représentants de plusieurs des quatre Premières Nations hôtes au sein de leur conseil d'administration, qui apportent leur expertise, leur collaboration et leur supervision.

Pour plus d'informations sur la manière dont BMO soutient la communauté de la Défense canadienne, veuillez consulter www.bmo.com/cdc et bmo.com/entrepreneurscdc.

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant le bénévolat et la générosité des employés est au cœur de la raison d'être de BMO : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. En 2023, notre impact social s'est traduit par plus de 84 millions de dollars versés à des centaines d'organisations caritatives et à but non lucratif en Amérique du Nord, afin de favoriser le progrès en permettant aux individus de s'épanouir et aux collectivités de prospérer. Nos collègues ont consacré près de 62 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont fait des dons d'une valeur de plus de 31,2 millions de dollars dans le cadre de notre programme annuel de dons des employés. Pour de plus amples renseignements, visitez BMO.com.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, sont une compétition internationale de sport adapté pour les militaires et anciens combattants blessés ou malades. Se déroulant du 8 au 16 février 2025, la septième édition des Jeux Invictus réunira en Colombie-Britannique, au Canada, jusqu'à 550 concurrents issus de jusqu'à 25 nations. Grâce au pouvoir du sport, les Jeux inspireront la guérison, soutiendront la réhabilitation et susciteront une plus grande compréhension et un plus grand respect pour ceux et celles qui ont servi leur pays.

Pour la première fois dans l'histoire des Jeux Invictus, les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 offriront aux concurrents la possibilité de participer à des sports adaptés en hiver et en salle. Les Jeux de 2025 proposeront de nouveaux sports d'hiver : le ski alpin, le biathlon, le ski nordique, le skeleton, la planche à neige et le curling en fauteuil roulant, en plus des sports de base que sont l'aviron en salle, le volley-ball assis, la natation, le basket-ball en fauteuil roulant et le rugby en fauteuil roulant.

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 se dérouleront sur les territoires traditionnels des nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh). Les organisateurs des Jeux collaborent activement avec chacune des quatre Premières Nations hôtesses pour se pencher sur les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et pour respecter les protocoles autochtones dans tous les aspects des Jeux.

La Fondation La Patrie gravée sur le cœur, le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique sont les partenaires fondateurs des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025. Pour plus d'informations, visitez le site invictusgames2025.ca/fr/.

