/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui l'émission au Canada de billets subordonnés (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité [FPUNV]) (les « billets ») d'une valeur de 1,25 milliard de dollars, dans le cadre de son programme de billets à moyen terme canadiens. Le produit net de cette transaction sera ajouté aux fonds généraux de la Banque et sera utilisé à des fins bancaires générales, qui peuvent inclure le rachat de titres de capital en circulation de la Banque et/ou le remboursement d'autres dettes en cours de la Banque.

Les billets rapportent un intérêt à taux fixe de 4,077 pour cent par année (payé semestriellement) jusqu'au 5 mars 2030, et par la suite, au taux CORRA composé quotidiennement majoré de 1,54 pour cent (payé trimestriellement) jusqu'à leur échéance, le 5 mars 2035. La date de règlement prévue est le 5 mars 2025. BMO Marchés des capitaux est l'agent principal de cette émission.

La Banque peut, à son gré, avec l'accord préalable du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada (le « surintendant »), racheter les billets à leur valeur nominale le ou après le 5 mars 2030, en totalité à tout moment ou en partie de temps à autre, moyennant un avis d'au moins 10 jours et d'au plus 60 jours aux détenteurs inscrits, à un prix de rachat égal au pair, ainsi que tout intérêt cumulé et impayé jusqu'à la date de rachat, à l'exclusion de celle-ci.

À tout moment à la date d'un événement réglementaire ou à la date de survenance d'un événement fiscal, ou après cette date, avant le 5 mars 2030, la Banque peut, à son gré, avec l'accord préalable du surintendant, moyennant un avis d'au moins 10 jours et d'au plus 60 jours aux détenteurs inscrits des billets, racheter la totalité (mais non moins que la totalité) des billets à un prix égal au prix de rendement des obligations du Canada ou à la valeur nominale, selon le plus élevé de ces deux montants, ainsi que, dans les deux cas, tout intérêt cumulé et impayé jusqu'à la date de rachat, à l'exclusion de celle-ci.

Les billets n'ont pas été, et ne seront pas, inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, version modifiée (la « Loi de 1933 des États-Unis »), et ils ne peuvent être offerts, vendus ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, à moins d'être inscrits ou de bénéficier d'une dispense applicable en vertu des exigences d'inscription de la Loi de 1933 des États-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre ou sollicitation serait illégale.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2025, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

Internet : www.bmo.com X : @BMOMedia

SOURCE BMO Banque de Montréal- communications

Relations avec les médias : Jeff Roman, Toronto, [email protected], 416-867-3996; Relations avec les investisseurs : Christine Viau, Toronto, [email protected], 416-867-6956; Bill Anderson, Toronto, [email protected], 416-867-7834