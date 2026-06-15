BMO Assurance lance une nouvelle couverture d'assurance santé et dentaire et un régime de soins optimisés par GreenShield pour les Canadiens

Une assurance conçue pour la simplicité - des options de couverture claires, une demande en ligne simplifiée et des critères d'admissibilité transparents.

des options de couverture claires, une demande en ligne simplifiée et des critères d'admissibilité transparents. Une offre complète - accès aux soins en ligne, accompagnement personnalisé, assurance voyage et application numérique intégrée dédiée aux prestations.

accès aux soins en ligne, accompagnement personnalisé, assurance voyage et application numérique intégrée dédiée aux prestations. Un accès numérique pratique - disponible dans la boutique de BMO Solutions Assurance Inc., où les Canadiens peuvent découvrir les différentes options, obtenir une soumission et faire une demande en ligne.

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - BMO Assurance a annoncé aujourd'hui le lancement de l'assurance santé et dentaire BMO, une nouvelle offre distribuée par BMO Solutions Assurance Inc. (BMOSA) et optimisée par GreenShield*, la seule organisation nationale à but non lucratif du Canada spécialisée dans les soins de santé et l'assurance.

La collaboration entre BMO et GreenShield place la couverture et les soins intégrés au premier plan. En associant la présence nationale de BMO Assurance et ses solutions axées sur le client au savoir-faire de GreenShield en matière de services de santé numériques, ce partenariat offre aux Canadiens une assurance plus simple et plus accessible, ainsi qu'un accès plus fluide aux soins.

« Ce lancement témoigne de notre engagement constant à répondre aux besoins des Canadiens là où ils se trouvent, grâce à des solutions d'assurance pratiques, transparentes et faciles à utiliser, a déclaré Rohit Thomas, président et chef de la direction de BMO Assurance. En simplifiant les options de couverture et le processus de souscription, nous aidons les clients à prendre des décisions en toute confiance concernant leur couverture santé et dentaire. »

« Trop de Canadiens trouvent encore que l'accès à la couverture et aux soins de santé est compliqué, fragmenté ou hors de portée, a commenté J.P. Girard, premier vice-président et chef de l'assurance à GreenShield. Cette collaboration avec BMO Assurance vise à éliminer ces obstacles, à rendre la couverture plus facile à comprendre et plus accessible, et à mettre facilement les gens en relation avec des services de soutien tels que les soins virtuels et le conseil. Ensemble, nous aidons davantage de Canadiens à s'y retrouver parmi les options qui s'offrent à eux en toute confiance et à obtenir les soins dont ils ont besoin, le tout en un seul endroit. »

Conçu pour la simplicité et la prise en charge intégrée

L'assurance santé et dentaire BMO est conçue pour simplifier le parcours client en associant une couverture simple à l'accès à des services de soins intégrés. Des options de couverture claires, une demande en ligne simplifiée et des critères d'admissibilité transparents aident les Canadiens à comprendre leurs choix et à sélectionner des services de couverture et de soins adaptés à leurs besoins quotidiens en matière de santé et de soins dentaires.

Aperçu de la couverture de soins de santé :

Médicaments sur ordonnance dans le cadre de certains programmes

Services paramédicaux tels que la massothérapie, la physiothérapie, la chiropraxie, l'acupuncture, les services de diététiciens, etc.

Accompagnement personnalisé en santé mentale par des professionnels agréés

Soins ophtalmologiques, y compris les examens de la vue et les lunettes sur ordonnance

Aperçu de la couverture de soins dentaires :

Soins dentaires de base

Services dentaires complets

Prestations dentaires majeures dans le cadre de certains programmes

Prise en charge des soins orthodontiques dans le cadre de certains programmes, après un délai d'attente

Services supplémentaires inclus dans chaque programme :

Services de soins virtuels, comprenant jusqu'à quatre consultations virtuelles par an auprès d'un médecin généraliste

Consultation virtuelle personnalisée, comprenant des séances individuelles et de couple

Couverture médicale d'urgence en cas de voyage d'une durée maximale de 30 jours

Accès à l'appli BMO Solutions Assurance Inc. pour l'assurance santé et dentaire BMO, une application numérique dédiée aux prestations qui permet aux clients de gérer leur couverture, de déclarer des sinistres et de gérer leurs ordonnances

Élargissement de l'offre de solutions d'assurance axées sur le numérique

Avec l'ajout de l'assurance santé et dentaire BMO, BMOSA continue d'élargir son offre d'assurances axées sur le numérique, offrant ainsi aux Canadiens un accès pratique à des couvertures adaptées à la vie quotidienne. En combinant des formules simplifiées, une expérience en ligne intuitive et des services de santé numériques à valeur ajoutée, BMO contribue à rendre le soutien lié à l'assurance et aux soins de santé plus accessible et plus simple à comprendre.

À propos de BMO Solutions Assurance Inc.

La boutique BMOSA est optimisée par BMO Solutions Assurance Inc., une société de courtage créée pour combler le fossé entre les Canadiens et les produits d'assurance courants. Alors que BMO Assurance continue d'exercer ses activités en tant qu'assureur de confiance, BMO Solutions Assurance Inc. a été créée pour élargir l'accès aux soins en s'associant à des prestataires de premier plan afin de proposer une sélection rigoureuse d'options de couverture. La boutique est le prolongement naturel de cette mission : une expérience axée sur le numérique, conçue pour simplifier la recherche d'une assurance et proposer des solutions fiables.

À propos de BMO Assurance

BMO Assurance est un fournisseur de confiance qui offre une gamme complète de produits et de services d'assurance, répondant aux divers besoins des particuliers, des familles et des entreprises partout au Canada. BMO Assurance est une marque de BMO Société d'assurance-vie.

Les produits de BMO Assurance vont au-delà de l'assurance vie et des rentes, et englobent l'assurance crédit, l'assurance voyage et les solutions de transfert des risques liés aux régimes de retraite. BMO Assurance s'engage à fournir aux conseillers et aux clients des outils novateurs, un service personnalisé et des renseignements stratégiques qui favorisent la réussite.

En tant que membre de BMO Groupe financier, BMO Assurance est déterminé à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, en s'appuyant sur la solidité et la stabilité de l'une des principales institutions financières d'Amérique du Nord. L'engagement à l'égard de l'innovation et de l'excellence fait de BMO Assurance un partenaire de confiance pour les conseillers et les clients, aujourd'hui et à l'avenir.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien peut atteindre tout son potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de fournisseur-payeur, « fournisseur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des programmes et de traitement des réclamations, tout en offrant divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en télémédecine, en prise en charge des maladies chroniques, comme « payeur ».

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous réinvestissons nos excédents pour soutenir directement les communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens depuis 2020.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est notre engagement à avoir un impact mesurable sur trois millions de Canadiens supplémentaires d'ici 2030 -- dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques -- grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs et s'alignent sur notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous. GreenShield est fière d'avoir été reconnue à plusieurs reprises comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune - ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

* GreenShield est une marque d'Assurance Green Shield Canada, le souscripteur des programmes d'assurance santé et dentaire BMO.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Aaron Sobeski, Toronto, [email protected], 416 867-3996; Sarah Mortimer, Toronto, [email protected], 647 221-9037