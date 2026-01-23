La baisse des frais sur les expositions aux obligations de base et aux actions aurifères vise à offrir une plus grande valeur aux investisseurs; les mises à jour des cotes de risque reflètent l'examen annuel.

MONTRÉAL, le 23 janv. 2026 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des FNB BMO, facilite et rend plus rentable l'investissement pour les Canadiens et a annoncé aujourd'hui qu'il réduisait les frais de gestion annuels de certains FNB BMO.

À compter de la fermeture des bureaux le 23 janvier 2026, les frais de gestion seront réduits pour trois FNB comme suit :

Nom du FNB BMO Série de

parts Symbole Frais de

gestion

annuels

antérieurs (%) Nouveaux frais

de gestion

annuels (%) FINB BMO équipondéré aurifères mondiales Parts en $ CA ZGD 0,55 0,40 FINB BMO petites aurifères Parts en $ CA ZJG 0,55 0,40 FINB BMO obligations de gouvernements Parts en $ CA ZGB 0,15 0,09

« La flambée du cours de l'or en 2025 a renforcé son rôle comme facteur de diversification du portefeuille. En réduisant les frais, nous aidons les investisseurs à accroître leur exposition aux actions aurifères de manière plus rentable, a déclaré Sara Petrcich, chef, FNB et placements non traditionnels, BMO Gestion mondiale d'actifs. Cette décision renforce notre engagement à donner la priorité aux investisseurs et à leur donner les moyens d'améliorer leurs finances à long terme. »

BMO Gestion d'actifs a également annoncé des changements à la cote de risque de certains FNB BMO. Ces changements seront reflétés dans l'Aperçu du FNB pertinent dans le cadre du renouvellement du prospectus simplifié des FNB BMO, qui devrait être déposé vers le 23 janvier 2026.

Ces changements de cote de risque sont fondés sur la méthode normalisée de classification des risques prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et sur un examen annuel effectué par BMO Gestion d'actifs pour déterminer le niveau de risque des FNB BMO.

À compter d'aujourd'hui, les cotes de risque des FNB BMO suivants ont été modifiées tel qu'indiqué ci-dessous :

Nom du FNB BMO Série de

parts Symbole Cote de

risque

antérieure Nouvelle

cote de

risque FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de

banques canadiennes Parts en $ US ZWB.U Élevée Moyenne à élevée FINB BMO obligations du Trésor américain à long

terme Parts couvertes ZTL.F Faible à moyenne Moyenne FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité Parts en $ CA ZLI Moyenne Faible à moyenne FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité Parts en $ CA ZLU Moyenne Faible à moyenne FINB BMO MSCI américaines de haute qualité Parts couvertes ZUQ.F Moyenne à élevée Moyenne FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne

capitalisation Parts en $ CA ZMID Moyenne à élevée Moyenne FINB BMO S&P sociétés américaines à faible

capitalisation Parts couvertes ZSML.F Moyenne à élevée Élevée Parts en $ US ZSML.U Moyenne à élevée Élevée FINB BMO actions du secteur sélectionné matières

premières SPDR Parts couvertes ZXLB.F Moyenne à élevée Moyenne FINB BMO actions du secteur sélectionné immobilier

SPDR Parts en $ CA ZXLR Moyenne à élevée Moyenne Parts couvertes ZXLR.F Moyenne à élevée Moyenne

BMO Gestion d'actifs a également annoncé qu'à compter d'aujourd'hui, la fréquence de distribution du FINB BMO obligations de gouvernements passe de trimestrielle à mensuelle.

MSCI ne parraine et n'endosse pas le FINB BMO MSCI américaines de haute qualité mentionné dans les présentes, n'en fait pas la promotion et n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard du FNB ou de tout indice sur lequel se fonde ce FNB. Le prospectus du FNB renferme une description plus détaillée des liens limités que MSCI a avec le gestionnaire et les FNB associés.

Les indices applicables sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et sont utilisés sous licence par le gestionnaire. S&PMD, S&P 500MD, US 500, The 500, iBoxxMD, iTraxxMD et CDXMD sont des marques de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (« S&P »), et Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par SPDJI et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée au gestionnaire à certaines fins. Le FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation et le FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation ne sont ni commandités, ni cautionnés, ni vendus, ni promus par SPDJI, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées; elles ne font aucune déclaration sur l'opportunité d'investir dans ces produits et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice.

La fiducie Select Sector SPDR est composée de onze portefeuilles de placement distincts (chacun étant un « FNB Select Sector SPDR » ou un « FNB » et, collectivement, les « FNB Select Sector SPDR » ou les « FNB »). Chaque FNB Select Sector SPDR est un « fonds indiciel » qui investit dans un secteur ou un groupe de secteurs précis représentés par un indice Select Sector. Les sociétés incluses dans chaque indice Select Sector sont sélectionnées en fonction de la classification industrielle générale dans un univers de sociétés défini par l'indice S&P 500MD. L'objectif de placement de chaque FNB est de fournir des résultats de placement qui, avant les dépenses, correspondent généralement au cours et au rendement des titres de participation cotés en bourse de sociétés d'un secteur ou d'un groupe de secteurs précis, représentés par un indice sectoriel de marché précis.

S&P 500MD, SPDRMD et Select Sector SPDRMD sont des marques de commerce de McGrawHill Companies Inc. et font l'objet d'une licence d'utilisation. Les actions incluses dans chaque indice Select Sector ont été sélectionnées par l'agent de compilation. Leur composition et leur pondération peuvent différer de celles de tout indice semblable publié par S&P.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus simplifié du FNB BMO avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié. Tous les placements comportent des risques. La valeur d'un fonds négocié en bourse (FNB) peut diminuer autant qu'augmenter, et vous pourriez perdre de l'argent. Le risque d'un FNB est évalué en fonction de la volatilité de son rendement au moyen de la méthode normalisée de classification des risques prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. La volatilité antérieure n'indique pas quelle sera la volatilité du FNB à l'avenir. Un FNB dont la cote de risque est faible peut tout de même perdre de l'argent.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO, visitez le site www.fnbbmo.com.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 octobre 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

